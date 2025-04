Πολ Σρέιντερ: Ο σεναριογράφος του «Taxi Driver» κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση από πρώην βοηθό του

Την κάλεσε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ισχυριζόμενος ότι «πέθαινε» και στη συνέχεια της έδειξε τα γεννητικά του όργανα

Ο Πολ Σρέιντερ είναι ακόμα ένας σκηνοθέτης που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση. Πρώην προσωπική βοηθός του, ισχυρίζεται ότι την παρενόχλησε κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της, όπως αναφέρει η εφημερίδα Independent. Στην ίδια εφημερίδα, διαβάζουμε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί, που αποτελούν αντικείμενο αγωγής που κατέθεσε στο αστικό δικαστήριο η γυναίκα, έγιναν γνωστοί μετά την υπαναχώρηση του Πολ Σρέιντερ από έναν εμπιστευτικό μεταξύ τους διακανονισμό.

Η γυναίκα, που κρατάει την ανωνυμία της, καταγγέλλει στην αγωγή της ότι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τον σεναριογράφο, δηλαδή μεταξύ του 2021 και του 2024, αυτός χρησιμοποίησε τη θέση ισχύος του για να την παρενοχλήσει σεξουαλικά. Συγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι την άρπαξε και τη φίλησε παρά τη θέλησή της ενώ ήταν στο Φεστιβάλ των Καννών πέρυσι για την πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, «Oh, Canada». Τρεις ημέρες αργότερα, ισχυρίζεται ότι ο Σρέιντερ την κάλεσε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ισχυριζόμενος ότι «πέθαινε» και στη συνέχεια της έδειξε τα γεννητικά του όργανα, σύμφωνα με πληροφορίες των ξένων media, o ίδιος απέλυσε τη γυναίκα τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού εκείνη τον απέρριψε.

