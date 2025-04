Για το 2025, πέντε είναι τα πρόσωπα στα cover stories του TIME 100: Η ηθοποιός Ντέμι Μουρ, το είδωλο Σερένα Γουίλιαμς, ο Εντ Σίραν, o Snoop Dogg και ο Ντέμης Χασάμπης, CEO της DeepMind

Ποιες είναι οι δυνάμεις που διαμορφώνουν τη ζωή μας το 2025; Ποιοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που ασκούν τεράστια επιρροή για αυτήν τη χρονιά στον κόσμο; Στις συγκεκριμένες ερωτήσεις δίνει απαντήσεις η εκτενέστατη, ετήσια λίστα του περιοδικού TIME. Εκεί, βλέπουμε τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους του κόσμου.

Δεν υπάρχει σειρά κατάταξης. Τα πρόσωπα που επιλέγονται χωρίζονται από τους δημοσιογράφους του TIME σε έξι κατηγορίες: Καλλιτέχνες, είδωλα, ηγέτες, τιτάνες, καινοτόμοι και πρωτοπόροι. Όλοι μεταμορφώνουν τον κόσμο με τον δικό τους τρόπο, στον δικό τους τομέα και ο κατάλογος, είναι πάντα μακρύς. Προσωπικότητες ελίτ της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού της πολιτικής, της τεχνολογίας, αγαπημένα ή και όχι τόσο ονόματα, βρίσκονται εκεί.

The 2025 TIME100 is here: TIME's annual list of the world's most influential people https://t.co/O1HtHYtj1o

— TIME (@TIME) April 16, 2025