Ρίκι Χάτον: Θρήνος για τον «Hitman» της Βρετανικής πυγμαχίας που έφυγε στα 46

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του – Συγκλονισμένοι φίλοι, οπαδοί και θρύλοι του αθλήματος.

Ο Ρίκι Χάτον, ένας από τους πιο εμβληματικούς Βρετανούς πυγμάχους των τελευταίων δεκαετιών, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Χάιντ του Μάντσεστερ σε ηλικία μόλις 46 ετών. Γνωστός με το παρατσούκλι «Hitman», ο Χάτον κατέκτησε παγκόσμιους τίτλους και άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία του αθλήματος, αλλά και στις καρδιές των φιλάθλων.

Η αστυνομία του ευρύτερου Μάντσεστερ (GMP) ανακοίνωσε πως στις 6:45 π.μ. εντοπίστηκε πτώμα άνδρα 46 ετών, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με τον Guardian, πρόκειται για τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή.

getty images

Παρά την απόσυρσή του το 2012, ο Χάτον δεν απομακρύνθηκε ποτέ από την πυγμαχία. Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του είχε αναρτήσει βίντεο στο οποίο φαινόταν να προπονείται εντατικά, ενόψει αγώνα επίδειξης που σχεδίαζε να δώσει τον Δεκέμβριο στο Ντουμπάι.

Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρο τον κόσμο της πυγμαχίας. Το περιοδικό The Ring δήλωσε πως είναι «βαθύτατα λυπημένο», ενώ το IFLTV τον χαρακτήρισε «θρύλο μέσα και έξω από το ρινγκ, πραγματικά μοναδικό».

Ο Άμιρ Καν, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, τον αποκάλεσε «έναν από τους μεγαλύτερους Βρετανούς πυγμάχους», αλλά και φίλο και μέντορα. «Η πιο δύσκολη μάχη συχνά δίνεται στη σιωπή, στο μυαλό. Η ψυχική υγεία δεν είναι αδυναμία· είναι μέρος της ζωής και πρέπει να μιλάμε γι’ αυτό», τόνισε.

Ο πρωταθλητής βαρέων βαρών Τάισον Φιούρι ανάρτησε φωτογραφίες με τον Χάτον γράφοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη, θρύλε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες τόσο νέος».

Στο σπίτι του Χάτον, γνωστό ως The Heartbreak, αξίας 1,75 εκατ. λιρών, συγκεντρώθηκαν φίλοι και οπαδοί αφήνοντας λουλούδια, κασκόλ και σημειώματα. «Συντετριμμένοι, αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε», έγραφε μία κάρτα.

Ο Στίβεν Μπίλινγκ, 46 ετών, φίλος και συμπολίτης του Χάτον, δήλωσε: «Ήταν σκληρός σαν καρφί, αλλά πάντα προσγειωμένος. Ένα αληθινό ντόπιο παλικάρι. Δεν θα πίστευες ποτέ ότι ήταν εκατομμυριούχος πρωταθλητής».

getty images

Μετά την αποχώρησή του, ο Χάτον είχε μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες του με την κατάθλιψη και τον αλκοολισμό, εμπνέοντας πολλούς να αντιμετωπίσουν χωρίς ντροπή τις δικές τους δυσκολίες. Ο θάνατός του αφήνει ένα τεράστιο κενό, όχι μόνο στον χώρο της πυγμαχίας, αλλά και στη συλλογική μνήμη των φιλάθλων που τον λάτρεψαν για το πάθος, την αγωνιστικότητα και την αυθεντικότητά του.