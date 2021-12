Gift Guide: Τα καλύτερα δώρα για ατελείωτο gaming φέτος τα Χριστούγεννα

Tα Χριστούγεννα βρίσκονται μόλις λίγες μέρες μακριά κι εμείς έχουμε ήδη μπει σε festive mood και ανυπομονούμε να τα υποδεχτούμε. Πέρα από τις ατέλειωτες βόλτες και το γιορτινό φαγητό, την τιμητική τους αυτές τις μέρες έχουν και τα δώρα. Φυσικά έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε τι θα επιλέξουμε για τα αγαπημένα μας πρόσωπα και όπως κάθε χρόνο, θέλουμε αυτό που θα τους προσφέρουμε να τους μείνει αξέχαστο και να γεμίσει τις μέρες των Χριστουγέννων με ακόμα περισσότερη μαγεία. Και ως γνωστόν, ένα είναι το συνώνυμο της μαγείας: Ο συναρπαστικός κόσμος του PlayStation.

Από περιφερειακά και υπηρεσίες, μέχρι τους μεγαλύτερους τίτλους παιχνιδιών, το PlayStation προσφέρει αμέτρητες επιλογές που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους, καθώς απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών, προσφέροντας ψυχαγωγία και νέους τρόπους για κοινωνική σύνδεση. Και είναι σίγουρο ότι με περισσότερες από 10 εκατομμύρια κονσόλες PlayStation 5 να έχουν πωληθεί παγκοσμίως, οι απανταχού gamers (και τα game girls) ανυπομονούν να μεγαλώσουν τη gaming συλλογή τους ακόμα περισσότερο.

Αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, μην ανησυχείς. Εμείς κάναμε την απαραίτητη έρευνα αγοράς για εσένα και βρήκαμε τις ιδανικές προτάσεις για όλους. Επίλεξε εκείνα τα δώρα που ταιριάζουν στα αγαπημένα σου πρόσωπα και ετοιμάσου για μοναδικές gaming στιγμές που θα σου μείνουν αξέχαστες.

Για την κολλητή σου

Παρότι πολλοί πιστεύουν ότι το gaming είναι κυρίως αντρικό «σπορ», οι γυναίκες gamers τα τελευταία χρόνια έχουν μπει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι και αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο ότι το gaming δεν έχει φύλο. Τα game girls είναι απαιτητικά, δεν συμβιβάζονται και γι' αυτό ψάχνουν πάντα τους καλύτερους τίτλους της αγοράς.

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

Το Ratchet & Clank: Rift Apart, που έχει αναγνωριστεί από κριτικούς για το κινηματογραφικού επιπέδου animation του και την καθολική του δράση, έχει πουλήσει περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και είναι βέβαιο ότι θα το απολαύσουν παίκτες όλων των ηλικιών και δεξιοτήτων. Σχεδιασμένο από την αρχή για το PS5, το Ratchet & Clank: Rift Apart είναι μια επίδειξη της τεχνολογίας και της δύναμης της νέας κονσόλας διαθέτοντας δυναμικά γραφικά ανάλυσης έως 4K, γρήγορη φόρτωση, 3D ήχο, ενώ αξιοποιεί την τεχνολογία haptic feedback του ασύρματου χειριστηρίου DualSense όπως και τις σκανδάλες δυναμικής απόκρισης. Το Ratchet & Clank: Rift Apart είναι ένα νέο, αυτόνομο κεφάλαιο του εδώ και 20 χρόνια αγαπητού franchise του PlayStation. Προσφέρει μια συναρπαστική ιστορία με διαχρονικά και παγκοσμίου ενδιαφέροντος θέματα που εξερευνούν τις αξίες του χιούμορ, της αγάπης και της φιλίας. Είναι διαθέσιμο με δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων και μενού.

Uncharted Η Συλλογή του Nathan Drake (PS4)

Πρόκειται για μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές παιχνιδιών όλων των εποχών. Ο παίκτης παρακολουθεί το επικίνδυνο ταξίδι του Nathan Drake σε όλο τον κόσμο, από την ταπεινή αρχή του έως τις μετέπειτα εξαιρετικές ανακαλύψεις του και γνωρίζει αξέχαστους χαρακτήρες καθώς ο Drake ρισκάρει τη ζωή και τις φιλίες του, σε έναν αγώνα απέναντι σε αδίστακτους εχθρούς, με στόχο την ανακάλυψη ασύλληπτων θησαυρών. Η συλλογή του Nathan Drake περιλαμβάνει την ιστορία των Uncharted: Drake's Fortune™, Uncharted 2: Among Thieves™ και Uncharted 3: Drake's Deception™.

Δωροκάρτα PS Store

Πρόκειται για το ιδανικό δώρο καθώς θα της δώσει τη δυνατότητα να επιλέξει και να πραγματοποιήσει αγορές μέσα από την μεγαλύτερη συλλογή παιχνιδιών, υπηρεσιών και πρόσθετου περιεχομένου (add-ons) στο PlayStation Store. Είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις των 20 και των 50 ευρώ.

Για τον σύντροφό σου

Είτε είναι από τους gamers που «κολλάνε» για μέρες με ένα παιχνίδι, είτε είναι από εκείνους που τους αρέσει να δοκιμάζουν διαρκώς νέους τίτλους, ένα είναι βέβαιο: Όποιο Playstation δώρο και αν επιλέξεις για εκείνον, σίγουρα θα ενθουσιαστεί. Αν θες να κινηθείς safe, καλό είναι να προτιμήσεις είτε έναν κλασικό τίτλο, είτε ένα ολοκαίνουργιο παιχνίδι δράσης. Φυσικά, αν δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις, προτίμησε ένα περιφερειακό που θα αναβαθμίσει τις gaming εμπειρίες του.

PULSE 3D™ Midnight Black Wireless Headset

Χάρη στα νέα ασύρματα Pulse 3D ακουστικά, ο ήχος των παιχνιδιών ακούγεται απίθανος και είναι βέβαιο ότι δεν θα τα αποχωρίζεται ποτέ. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρουν 3D ήχο* χάρη στην τεχνολογία Tempest 3D AudioTech του PS5. Ταυτόχρονα, ο σύντροφός σου μπορεί να απολαύσει τη συνομιλία με τους φίλους του μέσω party-chat με κρυστάλλινη ποιότητα εγγραφής φωνής και διπλά μικρόφωνα ακυρώσεως θορύβου.

*Εφόσον υποστηρίζονται από το παιχνίδι.

Returnal (PS5)

Το Returnal είναι ένα παιχνίδι βολών τρίτου προσώπου, όπου ο παίκτης παγιδεύεται σε έναν φαινομενικά ατέρμονο κύκλο, ξαναζώντας τις πρώτες του στιγμές σε έναν εξωγήινο πλανήτη κάθε φορά που πεθαίνει. Ο κόσμος δημιουργείται δυναμικά, επομένως κάθε φορά που ο παίκτης κάνει επανεκκίνηση, ο κόσμος είναι εντελώς διαφορετικός. Σε αυτόν, θα κληθεί να αντιμετωπίσει αδίστακτους εχθρούς σε εκρηκτικές μάχες, μέσα σε έναν καταιγισμό πυρών καθώς παλεύει να επιβιώσει. Ο επικίνδυνος κόσμος του πλανήτη Atropos ζωντανεύει ακόμα περισσότερο χάρη στις σκανδάλες δυναμικής απόκρισης και την τεχνολογία haptic feedback του ασύρματου χειριστηρίου DualSense, μαζί με τον εντυπωσιακό τρισδιάστατο ήχο. Παράλληλα, ο εξαιρετικά γρήγορος SSD του PS5 προσφέρει ακαριαία φόρτωση στην έναρξη κάθε νέου κύκλου.

Death Stranding Director's Cut (PS5)

Το Death Stranding Director’s Cut είναι ένα μοναδικό παιχνίδι δράσης που αναθέτει στον παίκτη να επανασυνδέσει απομονωμένες πόλεις και μια κατακερματισμένη κοινωνία, μεταφέροντας πολύτιμο φορτίο διασχίζοντας μια επικίνδυνη γη. Η ιστορία και το gameplay συνδέονται μέσω της έννοιας της σύνδεσης, ή των «strands» όπως το παιχνίδι αναφέρεται σε αυτά. Το Death Stranding Director’s Cut στο PS5 είναι η ολοκληρωμένη έκδοση του τίτλου και διαθέτει εκπληκτικές βελτιώσεις στον οπτικό τομέα και στην απόδοση. Περιλαμβάνει μια σειρά νέου περιεχομένου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται νέες αποστολές που επεκτείνουν την ιστορία, εξελισσόμενες σε μια διευρυμένη περιοχή, βελτιωμένη μάχη με νέα όπλα και οχήματα, νέοι τύποι εχθρών και νέες τοποθεσίες όπως το πεδίο βολής ή η πίστα αγώνων και πολλά ακόμη. Να σε ενημερώσουμε ότι είναι διαθέσιμο πλήρως μεταγλωττισμένο και με δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων.

God of War PS4 & PS5

Ο συγκεκριμένος τίτλος είναι all time classic: To God of War συνδυάζει όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη θρυλική σειρά –βάναυση μάχη, επικές αναμετρήσεις με αρχηγούς και κλίμακα που κόβει την ανάσα– και τα ενώνει με μια έντονη και συγκινητική αφήγηση που επαναπροσδιορίζει τον κόσμο του Kratos. Με την εκδίκησή του ενάντια στους Θεούς του Ολύμπου να ανήκει πλέον στο παρελθόν, ο Kratos ζει στο βασίλειο των θεών και των τεράτων της Σκανδιναβία. Oι μάχες στο God of War αντανακλούν το πάνθεον των σκανδιναβικών πλασμάτων που θα αντιμετωπίσει ο Kratos: επιβλητικά, φρενήρη και ασταμάτητα. Eίναι διαθέσιμο πλήρως μεταγλωττισμένο και με δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων

Για τον μικρό σου αδερφό

Η next gen των gamers είναι απαιτητική και σίγουρα η επιλογή του κατάλληλου δώρου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για τον μικρό σου αδερφό, θα σου προτείναμε να επιλέξεις τίτλους δράσης με εντυπωσιακά γραφικά που θα τον καθηλώσουν. Αν πάλι θες να αποφύγεις το ενδεχόμενο να του προσφέρεις έναν τίτλο που ήδη έχει (είμαστε σίγουρες ότι η συλλογή του είναι τεράστια), προτίμησε ένα περιφερειακό. Σίγουρα θα το εκτιμήσει.

DualSense™ Wireless Controller

Το ασύρματο χειριστήριο DualSense για το PlayStation 5 προσφέρει μια εκπληκτική εμπειρία παιχνιδιού με σκανδάλες δυναμικής απόκρισης και τεχνολογία haptic feedback μεταφέροντας με έναν μοναδικό τρόπο την δράση του παιχνιδιού στα χέρια του παίκτη. Χάρη στην τεχνολογία haptic feedback, δυναμικές δονήσεις προσομοιώνουν στα χέρια του παίκτη κάθε ερέθισμα που μπορεί να προέρχεται από το περιβάλλον του παιχνιδιού και τις ενέργειες εντός αυτού, όπως για παράδειγμα, το γέμισμα διαφόρων όπλων. Οι δε σκανδάλες δυναμικής απόκρισης επιτρέπουν στους παίκτες να αισθάνονται πραγματικά την ένταση των κινήσεών τους, όπως το να τραβούν προς τα πίσω ένα τόξο ή να ενεργοποιούν τα φρένα ενός αυτοκινήτου με δύναμη. Ταυτόχρονα διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο και υποδοχή ακουστικών. Πλέον διατίθεται σε νέα χρώματα, Cosmic Red και Midnight Black, αλλά και σε ειδική εορταστική συσκευασία δώρου (gift wrapped)!

Sackboy: A Big Adventure (PS5 & PS4)

Ο θρυλικός ήρωας του PlayStation, Sackboy, επιστρέφει δυναμικά σε συγκλονιστική δράση με μια τεράστια, διασκεδαστική και φρενήρη 3D περιπέτεια πολλαπλών παικτών. Ένα τρελό ταξίδι στα πιο χιονισμένα βουνά, τις πιο πυκνές ζούγκλες, τα πιο υγρά, υποθαλάσσια βασίλεια και τις… διαστημικότερες αποικίες του διαστήματος ξεκινά. Διαθέσιμο πλήρως μεταγλωττισμένο και με δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων.

Για τον αγαπημένο σου συνάδελφο

Ένα ακόμα Secret Santa πλησιάζει και εσύ δεν ξέρεις τι δώρο να αγοράσεις στον συνάδελφό σου; Eννοείται πως τα δώρα PlayStation είναι η πιο safe επιλογή και σίγουρα δεν θα τον απογοητεύσεις. Προτίμησε κλασικούς και safe τίτλους ή δώσ' του την ευκαιρία να απολαύσει πρόσβαση σε διαδικτυακό παιχνίδι και πολλά άλλα προνόμια.

Συνδρομή PlayStation Plus

Η συνδρομητική υπηρεσία PlayStation Plus δίνει στα μέλη της μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια όπως δύο παιχνίδια για λήψη από το PlayStation κάθε μήνα χωρίς επιπλέον χρέωση, πρόσβαση σε διαδικτυακό παιχνίδι για πολλούς παίκτες, αποκλειστικές προσφορές στο PlayStation Store, 100 GB αποθηκευτικού χώρου στο cloud και πολλά άλλα. Για τους κατόχους PS5, η συνδρομή στο PlayStation Plus παρέχει επίσης πρόσβαση στη Συλλογή PlayStation Plus, η οποία απαρτίζεται από σημαντικούς τίτλους του PS4 που καθορίσαν μία γενιά, όπως τα God of War, Days Gone, Uncharted 4: A Thief’s End και πολλά ακόμη. Οι συνδρομητές πρέπει να έχουν λογαριασμό για το PlayStation™Network με πρόσβαση στο PlayStation®Store και σύνδεση στο διαδίκτυο με υψηλή ταχύτητα. Όροι χρήσης του PS Plus εδώ.

Ghost of Tsushima Director's Cut (PS5 & PS4)

Στο Ghost of Tsushima, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να γίνει ένας σαμουράι πολεμιστής που αγωνίζεται για να προστατεύσει την πατρίδα του σε ένα από τα πιο επιτυχημένα και όμορφα παιχνίδια του 2020, τώρα εμπλουτισμένο με ακόμη περισσότερο περιεχόμενο. Αυτή η διευρυμένη Director's Cut έκδοση περιλαμβάνει το αρχικό Ghost of Tsushima, μια νέα περιπέτεια που ονομάζεται Iki Island, όλο το Ghost περιεχόμενο που είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως, καθώς και πρόσβαση στο Legends - την co-op εμπειρία για παιχνίδι πολλών παικτών. Απολαύστε το υποψήφιο για βραβεία Ghost of Tsushima όπως ποτέ στο PS5, με δυναμικά γραφικά ανάλυσης 4k, haptic feedback και σκανδάλες δυναμικής απόκρισης στο ασύρματο χειριστήριο DualSense, σχεδόν στιγμιαίους χρόνους φόρτωσης, 3D ήχο και ιαπωνικό lip sync. Διαθέσιμο με δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων και μενού.

Τhe Last of Us Part II PS4& PS5

Ένα τίτλος δράσης που αγαπήθηκε όσο κανείς άλλος από τους παίκτες και τους κριτικούς, λαμβάνοντας αμέτρητα βραβεία. Πέντε χρόνια μετά το επικίνδυνο ταξίδι τους στις μετα-πανδημικές Ηνωμένες Πολιτείες, η Ellie και ο Joel εγκαταστάθηκαν στο Τζάκσον, του Ουαϊόμινγκ. Όταν ένα βίαιο γεγονός διαταράσσει αυτήν την ηρεμία, η Ellie ξεκινά ένα ατέλειωτο ταξίδι με σκοπό να επαναφέρει τη δικαιοσύνη και να δώσει ένα τέλος. Καθώς καταδιώκει τους υπεύθυνους έναν προς έναν, έρχεται αντιμέτωπη με τις καταστροφικές φυσικές και συναισθηματικές επιπτώσεις των ενεργειών της. Το νέα και εξελιγμένο gameplay αποδίδει με επιτυχία τα διλήμματα ζωής και θανάτου που αντιμετωπίζει η Ellie στο ταξίδι της στον εχθρικό κόσμο. Με τη δωρεάν ενημέρωση βελτιωμένης απόδοσης PS5 οι παίκτες μπορούν να διαλέξουν τον ρυθμό ανανέωσης καρέ που προτιμούν αλλά και να χαρούν τις βελτιώσεις που φέρνει το PlayStation 5, όπως η βελτιωμένη ανάλυση, οι ταχύτεροι χρόνοι φόρτωσης, και ακόμη περισσότερα. Διαθέσιμο πλήρως μεταγλωττισμένο και με δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων