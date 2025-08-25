Οι 6 πιο περίεργες κλοπές που έγιναν ποτέ στον κόσμο - Τώρα, όντως;

Οι πιο παράξενες κλοπές ever σε μια λίστα. Ακόμα και οι κλέφτες έχουν (μπόλικη) φαντασία.

Σε έναν κόσμο όπου οι κλοπές συνήθως συνδέονται με χρήματα, κοσμήματα ή ακριβά ηλεκτρονικά, κάποιες ιστορίες ξεχωρίζουν, γιατί το αντικείμενο του εγκλήματος είναι απλά κάτι το απίστευτο. Από κλεμμένο σπέρμα ταύρου μέχρι ένα ολόκληρο αεροπλάνο, οι κλέφτες που δεν φοβήθηκαν να στοχεύσουν σε παράξενα και πρωτοφανή πράγματα μας θυμίζουν ότι η φαντασία (και η τόλμη) στις κλοπές δεν έχουν όρια.

Αυτές οι ασυνήθιστες περιπτώσεις που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στον κόσμο αποκαλύπτουν όχι μόνο πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η ανθρώπινη φύση, αλλά και πόσο διαφορετικές αξίες μπορεί να έχουν τα «αντικείμενα» για τον καθένα. Από πολύτιμα υλικά μέχρι ζωντανούς οργανισμούς και έργα τέχνης που μοιάζουν να «ξεπήδησαν» από ταινία μυστηρίου, οι ιστορίες αυτές προκαλούν έκπληξη, γέλιο, και συχνά αναρωτιόμαστε ποιος μπορεί να κλέψει κάτι τόσο περίεργο και γιατί. Δεν είσαι έτοιμος για τη λίστα που ακολουθεί.

Είναι τρελό: 6 παράξενες κλοπές που έχουν συμβεί στον πλανήτη

Σπέρμα ταύρου

Ναι, το διάβασες όντως. Το 2022, κλέφτες έκλεψαν 60 δοχεία με σπέρμα ταύρου από μια φάρμα στην Ολφεν της Γερμανίας. Μπορεί να φαίνεται παράξενο αντικείμενο για κλοπή, αλλά το σπέρμα των ταύρων είναι εξαιρετικά πολύτιμο, καθώς χρησιμοποιείται για την τεχνητή γονιμοποίηση αγελάδων. Στη Μεγάλη Βρετανία, το 75% της αναπαραγωγής των αγελάδων που παράγουν γάλα γίνεται με αυτή τη μέθοδο. Το σπέρμα αποκαλείται συχνά «λευκός χρυσός» και η τιμή του μπορεί να φτάσει σε δεκάδες χιλιάδες λίρες.

Ζωντανά έντομα και ερπετά

Το 2018, περίπου 7.000 ζώα κλάπηκαν από το Insectarium και το Butterfly Pavilion της Φιλαδέλφειας, στην Πενσυλβάνια. Η λεία περιελάμβανε κατσαρίδες, ταραντούλες και λεοπαρδάλεις γκέκο, με συνολική αξία που εκτιμάται στις 50.000 δολάρια. Ωστόσο, οι κλέφτες δεν φαίνεται να είχαν ως κίνητρο τα χρήματα. Στο σημείο βρέθηκαν στολές προσωπικού κρεμασμένες με μαχαίρια, γεγονός που οδήγησε τον διευθύνοντα σύμβουλο του μουσείου στο συμπέρασμα πως οι δράστες ήταν δυσαρεστημένοι εργαζόμενοι από το τμήμα φροντίδας των ζώων. Παρά τις υποψίες, οι ένοχοι δεν βρέθηκαν ποτέ.

Παλιές ακτινογραφίες

Το 2013, δύο κλέφτες πιάστηκαν να προσπαθούν να κλέψουν 15.000 ακτινογραφίες από ένα νοσοκομείο στο Ντιτρόιτ. Οι συγκεκριμένες ακτινογραφίες προέρχονταν από το 2005 και νωρίτερα, όταν το νοσοκομείο μεταπήδησε στο ψηφιακό σύστημα. Οι ακτινογραφίες περιέχουν κρυστάλλους αργύρου, κάτι ίσως που να γνώριζαν οι κλέφτες. Βέβαια, ίσως να αγνοούσαν ότι η διαδικασία εξαγωγής του είναι πολύ δαπανηρή.

Εμπορικό αεροσκάφος

Το 2003 σημειώθηκε η κλοπή ενός Boeing 727-223 από το αεροδρόμιο Quatro de Fevereiro στην Αγκόλα, προκαλώντας διεθνή κινητοποίηση και συναγερμό στις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ. Δύο άνδρες, ένας Αμερικανός μηχανικός πτήσεων και ένας μηχανικός από τη Δημοκρατία του Κονγκό, έβαλαν το αεροπλάνο να απογειωθεί χωρίς να επικοινωνήσουν με τον πύργο ελέγχου, με τα φώτα και τον πομπό κλειστά, και κατευθύνθηκαν προς τον Ατλαντικό Ωκεανό. Από τότε δεν έχουν βρεθεί ίχνη τους ούτε συντρίμμια από το αεροπλάνο. Υπάρχουν υποψίες ότι πρόκειται για μια περίπλοκη απάτη ασφάλισης, αλλά το κίνητρο παραμένει άγνωστο.

Κυψέλες μελισσών

Το 2017, εκατοντάδες κυψέλες κλάπηκαν από έναν μελισσοκόμο στην Καλιφόρνια. Οι μέλισσες παίζουν σημαντικό ρόλο στην επικονίαση, που είναι ζωτικής σημασίας για τις εκμεταλλεύσεις αμυγδάλων στην περιοχή. Ο βασικός ύποπτος βρέθηκε να κατέχει 2.500 κλεμμένες κυψέλες, αξίας περίπου 875.000 δολαρίων.

Χρυσή τουαλέτα

Μια πλήρως λειτουργική, στερεά χρυσή τουαλέτα αξίας 4,8 εκατομμυρίων λιρών και βάρους 98 κιλών κλάπηκε το 2019 από το παλάτι Μπλένχαϊμ. Το αντικείμενο ήταν μέρος της έκθεσης του Ιταλού καλλιτέχνη Maurizio Cattelan, με τίτλο «Αμερική». Στις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου, πέντε άνδρες διέρρηξαν το παλάτι, έβγαλαν την τουαλέτα από τη θέση της και διέφυγαν με ένα κλεμμένο Volkswagen Golf. Τρεις από αυτούς καταδικάστηκαν για την κλοπή.

