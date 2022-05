Η Calvin Klein Γιορτάζει τις «Επιλεγμένες Οικογένειες» της LGBTQIA+ κοινότητας με την καμπάνια This is Love

Η τελευταία καμπάνια της Calvin Klein, This is Love, γιορτάζει τις «επιλεγμένες οικογένειες» της LGBTQIA+ κοινότητας. Το cast της καμπάνιας, που αποτελείται από φίλους, συνεργάτες, εραστές, γείτονες, συμμάχους και άλλους, μοιράζεται τι σημαίνει οικογένεια γι' αυτούς, αναδεικνύοντας τους σημαντικούς δεσμούς που υπάρχουν στην κοινότητα LGBTQIA+. Η καμπάνια παρουσιάζει τη νέα συλλογή του brand, μια επαναπροσδιορισμένη

προσέγγιση του Pride Collection.

Απαθανατισμένο από τον John Edmonds με το συγκινητικό ύφος ενός φωτογραφικού άλμπουμ, το cast της καμπάνιας περιλαμβάνει LGBTQIA+ καλλιτέχνες και υποστηρικτές της κοινότητας. Στην καμπάνια συμμετέχουν ο σκηνοθέτης John Waters και η ηθοποιός Mink Stole, η ηθοποιός Sasha Lane και Sergio Lane, μέλη της ομάδας The Trevor Project, της LGBTQ οργάνωσης για τη νεολαία, η μουσικός Snail Mail και η ομάδα της, ο θρυλικός οίκος χορού House of Xtravaganza, η hairstylist Holli Smith και ο αρραβωνιαστικός της Pony, ο

ηθοποιός Justice Smith και ο ηθοποιός φίλος του Nic Ashe και η αφροφουτουριστική καλλιτεχνική συλλογικότητα TRIBE Collective. Ντυμένοι με ρούχα που φέρουν το motto This is Love, το cast φωτογραφίζεται με τους αγαπημένους τους σε ήσυχες στιγμές σύνδεσης, ιδιωτικές στιγμές οικειότητας και παιχνιδιάρικες εκφράσεις της σχέσης τους. Μη παραδοσιακό, άνευ όρων, αληθινό: αυτή είναι η οικογένεια μέσα από την οπτική της Calvin Klein.

Η συλλογή This is Love - η οποία περιλαμβάνει ενδύματα, εσώρουχα και activewear - διαθέτει χρώματα εμπνευσμένα από τη σημαία Progress Pride Flag. Κάθε προϊόν περιλαμβάνει μια υφασμάτινη ετικέτα που αποκαλύπτει τι αντιπροσωπεύει κάθε χρώμα της Σημαίας: Μαύρο για την Ομορφιά, Καφέ για τη Δύναμη, Ροζ για το Σεξ, Πορτοκαλί για τη Θεραπεία, Κίτρινο για το Φως του Ήλιου, Tan για την Αρμονία, Λευκό για το Nonbinary, Τιρκουάζ για τη Μαγεία, Μπλε για τη Γαλήνη. Η συλλογή εσωρούχων Reimagined Heritage

διαθέτει bands και υφάσματα με στροβιλισμένους χρωματικούς συνδυασμούς ως μια ένδειξη intersectionality που υπάρχει σε όλο το φάσμα των LGBTQIA+ σεξουαλικοτήτων, ταυτοτήτων και χαρακτηριστικών φύλων.

Μέχρι σήμερα, το 2022, η Calvin Klein έχει δεσμεύσει 400.000 δολάρια για την υποστήριξη ΜΚΟ που αγωνίζονται για την ισότητα, την υπεράσπιση, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη των LGBTQIA+.

Στην καμπάνια προβάλλονται τρεις εργαζόμενοι του The Trevor Project, του μεγαλύτερου οργανισμού στον κόσμο για την πρόληψη αυτοκτονιών και για την αποτροπή κρίσεων που αντιμετωπίζουν οι λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι, οι bisexual, οι τρανσέξουαλ, οι queer και οι questioning νέοι. Η Calvin Klein είναι υπερήφανος υποστηρικτής και οικονομικός χορηγός του σωτήριου έργου του Trevor Project, το οποίο περιλαμβάνει βασικές υπηρεσίες υποστήριξης για τις κρίσεις 24/7 μέσω τηλέφωνου, μηνύματος και διαδικτυακής συνομιλίας, προγράμματων πρόληψης αυτοκτονιών και άλλους πόρους για τους LGBTQIA+ νέους, τις οικογένειές τους, τους εκπαιδευτικούς και τους υποστηρικτές τους.

Η Calvin Klein υποστηρίζει επίσης τις πρωτοβουλίες της ILGA World ως την παγκόσμια φωνή των LGBTQIA+ δικτύων, κοινοτήτων και κινημάτων που δεσμεύονται ανελλιπώς για τη διαμόρφωση ενός κόσμου όπου όλοι μπορούν να ζουν με ασφάλεια, ισότιμα και ελεύθερα.

Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια του 2022 η Calvin Klein θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την PFLAG National και το Transgender Law Center για να υποστηρίξει το κρίσιμο έργο τους για την προώθηση της εκπαίδευσης, της ασφάλειας, της ένταξης και της δικαιοσύνης των LGBTQIA+.

Η Calvin Klein Australia συνέχισε επίσης τη συνεργασία της με την BlaQ Aboriginal Corporation στο πλαίσιο των προσπαθειών της να ενισχύσει την ορατότητα της κοινότητας LGBTQIA+ των Αβοριγίνων και των Νησιών Torres Strait.