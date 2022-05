ABOUT YOU Awards 2022wha: Η NikkieTutorials θα είναι η οικοδέσποινα του Ευρωπαϊκού show και αυτοί οι VIPs θα παρευρεθούν

Το countdown ξεκίνησε:

● Τα ABOUT YOU Awards θα πραγματοποιηθούν στο Μιλάνο στις 26 Μαΐου 2022

● Ένα μοναδικό show με πρωταγωνιστές τα social media, όπου οι καλεσμένοι θα μοιραστούν την εμπειρία τους

● Ένα διαδραστικό 360-degree event με ένα exclusive after-show party

● Η οικοδέσποινα της βραδιάς θα είναι η παρουσιάστρια και content creator NikkieTutorials, που έχει επίσης παρουσιάσει την περσινή Eurovision

● Star guests της βραδιάς θα είναι η Karolína Kurková και η Chiara Ferragni με τις αδερφές της Valentina και Francesca

● Δεκάδες διεθνείς καλοεσμένοι και VIPs θα παρευρεθούν, συμπεριλαμβανομένων των Luka Sabbat, Rúrik Gíslason, Luna Schweiger, Paulo Borges, Vanessa Martins, Wejdene Chaïb, Emilio Sakraya Moutaoukkil, Mrs. Bella, Elena Carrière, Christina Bompa, Daniel Fuchs, Šarlota Frantinová, Mariano di Vaio, Achraf Ait Bouzalim, Stefanie Giesinger, Xenia Adonts και πολλοί

άλλοι.

Μόνο τρεις ημέρες απομένουν: τα βραβεία ABOUT YOU θα φιλοξενηθούν για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο και όλη η Ευρώπη θα γιορτάσει μαζί τους. Όχι απλά θα υπάρχουν 50 διεθνείς υποψήφιοι στο χώρο, αλλά και κορυφαίοι καλεσμένοι και VIPs που θα έρθουν από όλη την Ευρώπη για να τιμήσουν μαζί τους content creators με τη μεγαλύτερη επιρροή στη φετινή εκδήλωση απονομής στο Μιλάνο.

Σταρ καλεσμένοι της βραδιάς είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο supermodel Karolína Kurková και η επιχειρηματίας Chiara Ferragni μαζί με τις αδελφές της, Valentina και Francesca. Μεταξύ άλλων εκλεκτών καλεσμένων είναι το αμερικανικό μοντέλο και δημιουργός περιεχομένου Luka Sabbat, ο πρώην ισλανδός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής Rúrik Gíslason, η γερμανίδα ηθοποιός Luna Schweiger, ο πορτογάλος τραγουδιστής, ηθοποιός και YouTuber Paulo Borges, η πορτογαλίδα ηθοποιός Vanessa Martins, η γαλλίδα τραγουδίστρια R&B Wejdene Chaïb, ο γερμανός ηθοποιός και μουσικός Emilio Sakraya Moutaoukkil, η γερμανίδα YouTuber Mrs. Bella, το γερμανικό μοντέλο Elena Carrière, η Ελληνίδα δημιουργός περιεχομένου Χριστίνα Μπόμπα, ο Γερμανός επιχειρηματίας Daniel Fuchs, ο Γερμανός σχεδιαστής Achraf Ait Bouzalim, το γερμανικό μοντέλο και δημιουργός περιεχομένου Stefanie Giesinger και η δημιουργός περιεχομένου Xenia Adonts . Ένα ακόμη διεθνές αστέρι έχει εξασφαλιστεί για να φιλοξενήσει το θεαματικό γεγονός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: NikkieTutorials, η οποία θα καθοδηγήσει στη διαδραστική βραδιά και θα παρουσιάσει τα βραβεία στους τυχερούς νικητές.

Πρόκειται για το πρώτο show βραβείων, το οποίο εκτελείται εξ ολοκλήρου με μια social media προσέγγιση. Όχι μόνο το show των βραβείων, αλλά και το pre-event και το after show party συγχωνεύονται σε έναν χώρο εμπειρίας 7.000 τ.μ. Στο επίκεντρο των βραβείων ABOUT YOU 2022 βρίσκεται η εμπειρία 360 μοιρών για τους 1.500 προσκεκλημένους από όλη την Ευρώπη: ένα σόου βραβείων από την κοινότητα για την κοινότητα.