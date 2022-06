Τα ABOUT YOU Awards 2022 τιμούν τους κορυφαίους Content Creators

Και απευθύνονται σε 652 εκατομμύρια χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

● Στις 26 Μαΐου 2022, οι πιο εντυπωσιακοί Content Creators στην Ευρώπη τιμήθηκαν με τα ABOUT YOU Awards στο Μιλάνο.

● Μια διεθνής απονομή βραβείων με κοινωνική προσέγγιση: από την κοινότητα για την κοινότητα

● Τα ABOUT YOU Awards 2022 αποκτούν πραγματική εμβέλεια σε 652 εκατομμύρια επαφές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

● Οι νικητές των πέντε κατηγοριών είναι οι Nic Kaufmann ( Style), Elevator Boys (Entertainment), Leeroy Matata ( Empowerment), Be Fernandez ( Digital Creation) και Move Mind ( Live).

● Khaby Lame αναδείχθηκε Idol of The Year

● Star guests της βραδιάς ήταν η Karolína Kurková και η Chiara Ferragni με τις αδελφές της Valentina και Francesca και τον σύζυγό της Fedez, η Ester Expósito, η Elisabetta Canalis και πολλοί άλλοι.

● Κορυφαίο Red Carpet με διεθνείς εκπροσώπους του Τύπου από όλη την Ευρώπη

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκαν τα ABOUT YOU Awards, μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις βραβείων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη γενιά Z.

Φέτος, η μητρόπολη της μόδας, το Μιλάνο, αποτέλεσε την ιδανική τοποθεσία για το διεθνές ντεμπούτο των ABOUT YOU Awards 2022, παρουσιάζοντας ένα show παγκόσμιας κλάσης. Διεθνώς διάσημοι VIP, αποκλειστικοί καλεσμένοι και οι πιο σημαντικοί Content Creators από όλη την Ευρώπη παρακολούθησαν την εκπομπή που φιλοξένησε η NikkieTutorials στο χώρο και μοιράστηκαν πολλές ξεχωριστές στιγμές με την κοινότητά τους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτόν τον τρόπο, τα ABOUT YOU Awards 2022 έφτασαν σε περισσότερες από 652 εκατομμύρια επαφές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία εβδομάδα μετά την εκδήλωση (υπολογισμός πραγματικής εμβέλειας: 10 τοις εκατό του αριθμού των followers ανά Content Creator x τον αριθμό των δημοσιεύσεων).

Από όλη την Ευρώπη, το online κατάστημα μόδας συγκέντρωσε τους πιο σημαντικούς και influential content creators. Τα ABOUT YOU Awards τιμούν προσωπικότητες για το σχετικό περιεχόμενό τους, οι οποίες υποστηρίζουν σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, παίρνουν σαφή θέση, συγκινούν τους ανθρώπους και διαμορφώνουν την κοινωνία. Με διεθνή προσανατολισμό και συνεπή κοινωνική προσέγγιση, το ABOUT YOU κάνει φέτος ένα βήμα παραπέρα: «Τα τελευταία έξι χρόνια, τα βραβεία ABOUT YOU έχουν καθιερωθεί ως τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά βραβεία Content Creators στη Γερμανία. Τώρα ήρθε η ώρα να διεθνοποιήσουμε τα ABOUT YOU Awards και να αυξήσουμε έτσι και τη σημασία τους σε περισσότερες χώρες. Στο εξής, τα ABOUT YOU Awards θα διεξάγονται κάθε χρόνο σε μια νέα ευρωπαϊκή χώρα! Ποτέ άλλοτε τα βραβεία ABOUT YOU δεν ήταν τόσο διεθνή και ποτέ άλλοτε μια τόσο μεγάλη διεθνής κοινότητα δεν είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει - μια εκδήλωση βραβείων από την κοινότητα για την κοινότητα», λέει ο Julian Jansen, Director Content στο ABOUT YOU.

Με μια καινοτόμο ιδέα, το online κατάστημα μόδας επαναπροσδιόρισε το είδος Award Show και απέδειξε και φέτος το πρωτοποριακό του πνεύμα. Ο αποκεντρωμένος σχεδιασμός του χώρου όχι μόνο επέτρεψε τη συνεχή μεταμόρφωση σε ολόκληρο το διάστημα του venue, προσαρμοζόμενος στις ανάγκες των 1.500 αποκλειστικά προσκεκλημένων, αλλά και έδωσε στο show έναν μοναδικό χαρακτήρα get-together. Τόσο το pre-event με χρόνο εμπειρίας δυόμισι ωρών όσο και η τελετή απονομής των βραβείων με το επακόλουθο after-show party συγχωνεύτηκαν σε έναν χώρο εμπειρίας 7.000 τ.μ., ο οποίος επεφύλασσε πάντα ξεχωριστές στιγμές για τους καλεσμένους. Το κέντρο του χώρου αποτελούσε ένας μεγάλος κύβος LED, ο οποίος μετέδιδε την τελετή απονομής προς κάθε κατεύθυνση και μπορούσε έτσι να παρακολουθηθεί από οποιοδήποτε σημείο του χώρου, χωρίς οι επισκέπτες να είναι υποχρεωμένοι να κάθονται σε σταθερές θέσεις.