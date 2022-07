Falconeri Linen: Η ύψιστη ελαφρότητα του απόλυτου καλοκαιρινού νήματος!

Είναι το απόλυτο στιλ που ταυτίζουμε με το καλοκαίρι.

Το αγαπημένο μας linen look, συνδυάζεται με την ποιότητα της Falconeri προτείνοντας τα πιο must-have δροσερά λινά για τις καλοκαιρινές ημέρες. Το must have της σεζόν, το λινό total look της Falconeri. Κυριαρχεί με τα απαλά μοτίβα και τις καλοκαιρινές αποχρώσεις.

Τα key items της σεζόν όπως δροσερές φούστες, tops, ολόσωμες φόρμες και μακριά φορέματα με διαχρονικό στιλ θα είναι ιδανικός ταξιδιωτικός σύντροφος για ένα σαββατοκύριακο δίπλα στη θάλασσα παρέα με τον ήλιο και το θαλασσινό αεράκι.

Total linen look: ατελείωτη ελαφρότητα σε όλα τα μοτίβα και αποχρώσεις, με διαχρονικό στιλ για κάθε ξεχωριστή στιγμή.