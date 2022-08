Η Intimissimi επιστρέφει στην Ρώμη για την Fall/Winter 2022 collection

Για τη συλλογή Fall/Winter 2022, μετά τη Βενετία και τη Ριβιέρα της Λιγουρίας, η Intimissimi επιλέγει τη Ρώμη.

Η Αιώνια Πόλη γίνεται το γραφικό σκηνικό της νέας συλλογής όπου, μεταξύ των πιο εμβληματικών αξιοθέατων, θα δούμε την ομορφιά που κάνει κάθε γυναίκα μοναδική να αναδεικνύεται στο προσκήνιο.

Τέσσερις πρωταγωνίστριες, τέσσερις θηλυκότητες που αντιπροσωπεύουν ιδανικά το ευρύ φάσμα μεγεθών και σχημάτων του σώματος που εξυπηρετεί το brand, σε ένα ταξίδι γύρω από τα πιο γνωστά σημεία αναφοράς της Ρώμης.

Ένα δρομολόγιο που αφηγείται την ιστορία του: the art of Italian lingerie, μέσα από την ομορφιά, τον πολιτισμό και τη δεξιοτεχνία.

Η συλλογή ανανεώνεται και για τη νέα σεζόν με το αισθησιακό θηλυκό στυλ της, πλούσιο σε περιζήτητες λεπτομέρειες με διαχρονική κομψότητα και άψογη αισθητική.

Οι νέες αφίξεις περιλαμβάνουν τα σετ εσωρούχων Loosen Heartstrings, ένας συνδυασμός ρομαντικής δαντέλας που εκπλήσσει χάρη στο αισθησιακό παιχνίδι των ελαστικών κορδονιών. Δαντέλα σε ουδέτερους τόνους, από την άλλη, για Lovely Day και Shift into Neutrals, για γυναίκες που προτιμούν μία πιο διακριτική γοητεία. Διαχρονική κομψότητα, για silk και δαντελένια εσώρουχα που ενισχύει τα σχήματα σύμφωνα με το πιο διακριτικό θηλυκό στυλ, ιδανικό και για νύφες.

On trend ανθοδέσμες με φθινοπωρινές αποχρώσεις, που εναλλάσσουν το κλασικό μαύρο και λευκό με πιο ζεστές αποχρώσεις όπως τα ruby red and intense green. Οι χρωματικοί συνδυασμοί που εναλλάσσουν την αδιαφάνεια και τη διαφάνεια, για έναν πρωτόγνωρο τρόπο αντίληψης του κλασικού floral μοτίβου.

Ο χειμώνας φωτίζεται από πολύτιμα, αστραφτερά φλας που συνδυάζονται με total black δαντέλα και κεντήματα αισθησιακών bralettes και σλιπ, σχεδιασμένα για να φαίνονται κάτω από ρόμπες κιμονό, silk πουκάμισα ή jackets. Ακόμη και τα nightwear της νέας σεζόν κυμαίνονται από πολύχρωμα floral έως black and white, από ζεστά χρώματα έως ethno-chic prints όπως το paisley και το ikat, σχεδιασμένα για το satin και silk κιμονό, ένα εμβληματικό Intimissimi ένδυμα.

Ένα ιταλικό soundtrack, που πλέον ταυτίζεται με το brand, συνοδεύει τις τέσσερις γυναίκες σε αυτή τη διεθνή καμπάνια που δεν πρέπει να χάσετε. Για άλλη μία φορά, ένας ύμνος που παραπέμπει στην ‘’dolce vita’’ που έκανε την Ιταλία συνώνυμη της ομορφιάς και που γιορτάζει το: the art of lingerie, που είναι all-Italian, all Intimissimi.

#intimissimicares project: Διαφάνεια

«Η βελτίωση είναι μέρος της κουλτούρας μας. Αυτή είναι η άποψή μας για τη βιωσιμότητα.»

Από την ίδρυσή της, η Intimissimi έχει καθιερωθεί όχι μόνο για την ποιότητα και την ομορφιά των ρούχων της, αλλά επίσης για τον εκτεταμένο έλεγχο γύρω από την αλυσίδα παραγωγής. Το 94% των προϊόντων που πωλήθηκαν στα καταστήματα Intimissimi έχουν παραχθεί από εργοστάσια με έδρα στην Ιταλία και το εξωτερικό. Αυτή η απόφαση επιτρέπει στη διαχείριση παραγωγής να συντονιστεί με άλλες φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξασφαλίζοντας την τελική αφοσίωση στις ανάγκες του brand και την κατάργηση μεσαζόντων. Με αυτόν τον τρόπο, είναι πιθανό να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα σε προσιτή τιμή.

Το επιχειρηματικό μοντέλο περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις και την ευκαιρία για θέσεις εργασίας σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων, προς όφελος των κοινοτήτων των πόλεων όπου βρίσκονται οι εταιρείες. Έτσι, είναι πιθανό να εγγυηθούμε ένα εξαιρετικό εργασιακό

περιβάλλον μέσα στα εργοστάσια σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί.

Αυτή η διαφανής προσέγγιση αντικατοπτρίζεται σε μία ακόμα επέκταση στο intimissimi.com online κατάστημα, χάρη στην παρουσία μίας κατηγορίας που ονομάζεται «ιχνηλασιμότητα» - στη σελίδα κάθε προϊόντος, φαίνονται οι λεπτομέρειες των παραγωγικών μονάδων της

εταιρείας όπου αυτό κατασκευάστηκε. Με αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες μπορούν να λάβουν εκτεταμένες πληροφορίες σχετικά με το εργοστάσιο, τις φάσεις παραγωγής, τη δέσμευση σε θέματα που αφορούν τη βιωσιμότητα και τις ιστορίες των ανθρώπων που συμμετείχαν στην παραγωγή των ειδών. Η σύνδεση ανάμεσα στο βιώσιμο ταξίδι του brand και τα χαρακτηριστικά ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ένα βήμα μπροστά όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ διαφάνειας προς τους καταναλωτές σε σχέση με τις δραστηριότητες της Intimissimi.

Συγκεκριμένα, τα nightwear προϊόντα παράγονται στα εργοστάσια: Gordon (Serbia), Vavuniya (Sri Lanka) και Zalli (Bulgaria). Τα ρούχα τότε φτάνουν στα εφοδιαστικά κέντρα στην περιοχή Vallese (Italy) και στη συνέχεια αποστέλλονται στα καταστήματα σε όλο τον

κόσμο.

Συγκεκριμένα, τα corsetry προϊόντα παράγονται στα εργοστάσια: Vavuniya (Sri Lanka), Alpha (Sri Lanka), Benji (Sri Lanka), Sirio (Sri Lanka), Fiorano (Serbia), Gordon (Serbia), και Zalli (Bulgaria). Τα ρούχα τότε φτάνουν στα εφοδιαστικά κέντρα στην περιοχή Vallese

(Italy) και στη συνέχεια αποστέλλονται στα καταστήματα σε όλο τον κόσμο.