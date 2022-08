Αυτό το φθινόπωρο ο Tommy Hilfiger παρουσιάζει το Tommy Factory: Ένα δημιουργικό σκηνικό εμπνευσμένο από τον Andy Warhol

Εμπνευσμένο από το φημισμένο στούντιο του Andy Warhol στη Νέα Υόρκη, το «Tommy Factory» επαναπροσδιορίζει δημιουργικά το σήμερα, όπου Futuremakers από διαφορετικές γενιές, όπως η Kate Moss, η Lila Moss και ο Travis Barker, συναντιούνται για να συγκρουστούν με το κλασικό και το νέο.

Amsterdam (Αύγουστος 2022) - Η Tommy Hilfiger, η οποία ανήκει στην PVH Corp. [NYSE: PVH], είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το Tommy Factory, ένα βιωματικό creative playground για το Φθινόπωρο του 2022 εμπνευσμένo από το φημισμένο στούντιο του Andy Warhol στη Νέα Υόρκη. Το Tommy Factory θα ζωντανέψει μέσω της καμπάνιας FALL 2022 με Futuremakers διαφορετικών ηλικιών που αποτυπώνονται μέσα από τον κόκκινο, λευκό και μπλε φακό. Με τον Tommy Hilfiger να επιστρέφει στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης στις 11 Σεπτεμβρίου 2022, η μεγαλύτερη πλατφόρμα της βιομηχανίας της μόδας, «See Now, Buy Now», θα βασιστεί στην ιστορία της ποπ κουλτούρας της πόλης και στο εμβληματικό Warhol Factory δημιουργώντας έναν αποδομημένο καλλιτεχνικό χώρο που

γιορτάζει τη δημιουργικότητα και την αυτοέκφραση.

Κάποτε, το επίκεντρο της δημιουργικής σκηνής της Νέας Υόρκης, το Warhol's Factory ήταν μια σύγκρουση ανθρώπων και κουλτούρων, lo-fi και hi-tech στυλ, καθώς και δημιουργικότητας. Η πολιτιστική επανάσταση που ενέπνευσε την δεκαετία το '60 συνέχισε να επηρεάζει την ποπ κουλτούρα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του '70 και του '80 - μια εποχή που ο κ. Tommy Hilfiger επισκέφθηκε το Εργοστάσιο και συναντήθηκε με τον ίδιο τον Warhol.

«Το Tommy Factory δεν είναι ένας φυσικός χώρος, είναι ένα state of mind », δήλωσε ο Tommy Hilfiger.

«Το έντονο ενδιαφέρον του Andy για την ποπ κουλτούρα πάντα αιχμαλώτιζε την καρδιά και το πνεύμα της αμερικανικής κοινωνίας. Η ικανότητά του να συνδέεται με ό, τι ήταν πιο επίκαιρο δεν έπαψε ποτέ να με εμπνέει σε ό, τι κάνω. Η Νέα Υόρκη είναι η πόλη όπου ο Andy έφερε τη μόδα, την τέχνη, τη μουσική και την ψυχαγωγία μαζί, όταν ξεκίνησα για πρώτη φορά στη βιομηχανία της μόδας. Το Εργοστάσιο ήταν το κατάλληλο μέρος. Και σήμερα, εξακολουθεί να είναι η προσέγγισή του που με ωθεί να ασχοληθώ με τις cutting-edge κοινότητες δημιουργώντας νέες δημιουργικές εμπειρίες».

«Η δημιουργική ενέργεια της Νέας Υόρκης είναι μια ασταμάτητη δύναμη που συνεχίζει να συγκεντρώνει ένα εύρος ταλέντων, όπως ακριβώς έκανε στο Εργοστάσιο του o Andy Warhol», δήλωσε ο Michael Dayton Hermann του Ιδρύματος Andy Warhol. «Είναι τιμή μας που η καμπάνια του Tommy Hilfiger αποτίει μοναδικό φόρο τιμής στον Andy Warhol και θα υποστηρίξει γενναιόδωρα τη φιλανθρωπική δραστηριότητα του Ιδρύματος Warhol».

Φωτογραφισμένη από τον Craig McDean στο Μπρονξ και με την στυλιστική επιμέλεια της Katie Grand, η καμπάνια του Φθινοπώρου 2022 θα βγεί τον Σεπτέμβριο. Θα πυροδοτήσει μια σύγκρουση πολιτισμών, παρελθόντος και μέλλοντος, κλασικού και μοντέρνου για να επιφέρει τη μοναδική ενέργεια του Tommy Factory, με το supermodel Kate Moss και την κόρη της και μοντέλο, Lila Moss στην πρώτη γραμμή, για πρώτη φορά μαζί σε μια καμπάνια. Συμμετέχουν επίσης, ο θρυλικός ντράμερ και παραγωγός, Travis Barker, ο βραβευμένος με Grammy® καλλιτέχνης και υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα® και Emmy® ηθοποιός , Άντονι Ράμος, ο πολυβραβευμένος με Grammy® τραγουδοποιός και συνθέτης Jon Batiste, ο καλλιτέχνης της street pop art, ο Mr.Brainwash, ο θρύλος της drag του Wigstock, Lady Bunny, καθώς και ο tattoo artist, Steve Wiebe. Το Tommy Factory θα ξαναζωντανέψει με την επιστροφή του brand στην Εβδομάδας Μόδας της Νέας

Υόρκης τον Σεπτέμβριο, σε μια γιορτή δημιουργικότητας και αυτοέκφρασης. Η βιωματική εκδήλωση θα ενισχύσει τη δύναμη του ατόμου μέσα από εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από το 15λεπτο πνεύμα φήμης του Warhol, που επαναπροσδιορίστηκε για το σήμερα, ενώνοντας καλεσμένους και μοντέλα μέσα στον phygital χώρο.

Η εμπειρία του Tommy Factory θα πραγματοποιηθεί στις 2 π.μ. ώρα Ελλάδος στις 11 Σεπτεμβρίου στο Skyline Drive-In στο Μπρούκλιν, με συγχρονισμένο activation του Metaverse. Η πασαρέλα που θα βασιστεί στο χαρακτηριστικό και πρωτοποριακό concept της Tommy Hilfiger See Now, Buy Now, θα μεταδοθεί ζωντανά από το Tommy Play στο Roblox και από το tommy.com.

Μπορείτε να λάβετε μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας #TommyHilfiger και @TommyHilfiger.