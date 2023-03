Οι Guerrilla Girls έρχονται στην Ελλάδα, για το WOW WOMEN OF THE WORLD

Ένα φεστιβάλ για γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα, 1-3 Απριλίου 2023 στο ΚΠΙΣΝ

Από την 1η έως τις 3 Απριλίου 2023 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) παρουσιάζει το πρώτο φεστιβάλ WOW – Women of the World στην Ελλάδα. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το WOW Foundation, τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο αφιερωμένη σε γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα.

Το WOW Aθήνα, το οποίο στην Ελλάδα παρουσιάζεται σε συνεργασία με το British Council και με την υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, περιλαμβάνει ομιλίες με καλεσμένες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις, εκθέσεις, εργαστήρια, mentoring sessions, εκπαιδευτικά προγράμματα, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές και πολλά άλλα, σε μία μεγάλη διοργάνωση με σκοπό να ενδυναμώσει τις γυναίκες και τις θηλυκότητες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια και τις ανισότητες που συναντούν καθημερινά και να γιορτάσει τις νίκες που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα καθώς και τα πρόσωπα και τις ιστορίες που εμπνέουν. Πολυσυλλεκτικό και διαθεματικό, το φεστιβάλ εστιάζει στην ελληνική πραγματικότητα σήμερα, αλλά, ταυτόχρονα, στρέφει το βλέμμα και στα κοινά ζητήματα και τις προκλήσεις που απασχολούν όλη την υφήλιο.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ WOW Aθήνα, το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται τις Guerrilla Girls, μία διεθνώς αναγνωρισμένη κολεκτίβα ανώνυμων καλλιτέχνιδων ακτιβιστριών που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους και όλα τα φύλα. Από τις 27 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου, στο Αίθριο του 4ου ορόφου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), παρουσιάζεται, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και σε επιμέλεια Ερατώς Κουτσουδάκη, η έκθεση με τίτλο The Art of Behaving Badly |Η Τέχνη της Κακής Συμπεριφοράς με 38 έργα συνολικά από όλα τα πρότζεκτ των Guerrilla Girls (αφίσες, δράσεις, αυτοκόλλητα, καρτ-ποστάλ, βίντεο) που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα διακρίσεων ευρύτερα και ειδικότερα στον χώρο της Τέχνης.

Παράλληλα, τη Δευτέρα 3 Απριλίου στις 18.30 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος οι Guerrilla Girls θα μιλήσουν για τις φυλετικές και εθνοτικές προκαταλήψεις καθώς και για τη διαφθορά στον χώρο της Τέχνης αλλά και πέρα από αυτόν. Τόσο η ομιλία όσο και η έκθεση ανιχνεύουν την ιστορία της ομάδας μέσω των παρεμβάσεων και των «Ανακοινώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας» (“Public Service Announcements”) που έχουν κάνει από το 1985 ως το 2015.

Λίγα λόγια για τις Guerrilla Girls

Οι Guerrilla Girls αποτελούνται από ανώνυμες ακτιβίστριες, οι οποίες υιοθετούν ονόματα νεκρών γυναικών καλλιτέχνιδων και φορούν μάσκες γορίλα για να κρύψουν την ταυτότητά τους και να κατευθύνουν το ενδιαφέρον στα ζητήματα για τα οποία αγωνίζονται. Η ομάδα τους συγκροτήθηκε τη δεκαετία του 1980 και αυτοαποκαλούνται «η συνείδηση του κόσμου της τέχνης». Χρησιμοποιούν συνταρακτικούς τίτλους, προκλητικές εικόνες και αποκαλυπτικά στατιστικά στοιχεία για να αναδείξουν τις διακρίσεις λόγω φύλου ή εθνοτικής καταγωγής, αλλά και τη διαφθορά στην τέχνη, τον κινηματογράφο, την πολιτική και την ποπ κουλτούρα. Πιστεύουν σε έναν διαθεματικό φεμινισμό και αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Υπονομεύουν την ιδέα ενός κυρίαρχου αφηγήματος αποκαλύπτοντας το υποδόριο, το υπόρρητο, το παραγνωρισμένο και το κατάφωρα άδικο.

Οι Guerrilla Girls έχουν υλοποιήσει εκατοντάδες project σε όλο τον κόσμο. Πραγματοποιούν παρεμβάσεις και εκθέσεις σε μουσεία τέχνης, χρησιμοποιώντας τους ίδιους τους τους τοίχους για να καταγγείλουν την κακή συμπεριφορά τους και τις πρακτικές διακρίσεών τους – μια τέτοια δράση ήταν η λαθραία προβολή στην πρόσοψη του Μουσείου Whitney στη Νέα Υόρκη σχετικά με την εισοδηματική ανισότητα και τον σφετερισμό της τέχνης από τους υπερ-πλούσιους.

Οι αναδρομικές και οι περιοδεύουσες εκθέσεις τους έχουν προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες. Το τελευταίο τους βιβλίο, Guerrilla Girls: The Art of Behaving Badly, συγκεντρώνει εκατοντάδες έργα τους που υλοποιήθηκαν από το 1985 ως το 2020 και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα καλύτερα βιβλία τέχνης του 2020 από τους New York Times και τους Los Angeles Times. Πρόσφατα, έργα τους εκτέθηκαν στους εξής χώρους: Tate Modern και Whitechapel Gallery στο Λονδίνο, Μουσείο Τέχνης του Σάο Πάολο, Μπιενάλε της Βενετίας, Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ, Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας στη Δρέσδη, Art Basel στο Χονγκ Κονγκ και αλλού. Το σύνθημά τους: «Κάνε κάτι. Αν πετύχει, κάνε κάτι άλλο. Αν δεν πετύχει, κάνε και πάλι κάτι άλλο. Συνέχισε το πελέκημα!»

INFO

WOW Αθήνα 2023

1-3 Απριλίου 2023

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Guerrilla Girls: Έκθεση

The Art of Behaving Badly | Η Τέχνη της Κακής Συμπεριφοράς

Σχεδιασμός – Επιμέλεια: Ερατώ Κουτσουδάκη, αρχιτέκτων μουσειολόγος

27 Μαρτίου - 20 Απριλίου, 10.00 – 21.00

Αίθριο 4ου ορόφου, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)

Είσοδος ελεύθερη

Guerrilla Girls: Artist Talk

Δευτέρα 3 Απριλίου, 18.30, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Εισιτήρια: 15€, 10€ (μειωμένο)

Προπώληση:

• Ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.ticketservices.gr

• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο της Ticket Services 210 7234567

• Στο εκδοτήριο της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39, Αθήνα)

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά.

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ snfcc.org/WOW και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.