Οι Primal Scream έρχονται στο Release Athens 2023

Το κορυφαίο γκρουπ από την Σκωτία θα πλαισιώσει τους The Prodigy

Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους Primal Scream, την Παρασκευή 21 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Το κορυφαίο γκρουπ από την Σκωτία θα πλαισιώσει τους The Prodigy, σε μια ιστορική βραδιά για τους λάτρεις της μουσικής των τελευταίων τριάντα ετών.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι Primal Scream ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του '80, στη Γλασκώβη, όταν ο Bobby Gillespie απέκτησε φιλικές σχέσεις με τον Jim Beattie, με συνδετικό κρίκο την αγάπη τους για το garage των 60s, το punk των 70s και όλες τις υπόλοιπες σημαντικές στιγμές της μουσικής του 20ου αιώνα. Παιδιά της εργατικής τάξης και οι δύο, για τα οποία το σχολείο ήταν μια πραγματικότητα που έπρεπε να υπομείνουν, συνειδητοποίησαν από νωρίς τις δυνατότητες της μουσικής ως μέσο διαφυγής και ανακάλυψης.

Εμφανίστηκαν στη δισκογραφία το 1985 αλλά έπρεπε να περιμένουν μέχρι το 1991 (με ολοκληρωτικά ανανεωμένο lineup) για να παραδώσουν ένα από τα πιο καθοριστικά άλμπουμ στην ιστορία της βρετανικής pop. Το θρυλικό “Screamadelica” - με την πολύτιμη βοήθεια του αείμνηστου Andrew Weatherall και με θρυλικά singles όπως το “Loaded”, το “Come Together” και το “Movin’ On Up” - κατήργησε τα όρια μεταξύ της ροκ και της χορευτικής μουσικής, αποτύπωσε τον ηδονισμό και τη «χημική» ανεμελιά της εποχής, και πρόσφερε το soundtrack μιας γενιάς που βρήκε την ευτυχία χορεύοντας σε ένα λιβάδι μέχρι τα ξημερώματα.

Παρόλο που το “Screamadelica” θα ήταν από μόνο του αρκετό ώστε οι Primal Scream να μνημονεύονται στην αιωνιότητα, το γκρουπ δεν σταμάτησε να δοκιμάζει νέα πράγματα, να κυκλοφορεί οριακούς δίσκους και, πάνω απ’ όλα, να γράφει το ένα σπουδαίο τραγούδι μετά το άλλο: “Rocks”, “Jailbird”, “Swastika Eyes”, “Country Girl”, “Kowalski”, “Kill All Hippies”, “Shoot Speed/Kill Light”, “Where The Light Gets In”, η λίστα είναι πραγματικά μεγάλη και κάνει την αναφορά σε μια από τις κορυφαίες διασκευές όλων των εποχών, το “Some Velvet Morning” του Lee Hazzlewood με τη συμμετοχή της Kate Moss, να φαντάζει περιττή.

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου, οι Primal Scream επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από σχεδόν 15 χρόνια, στο μεγαλύτερο show που έχουν δώσει ποτέ στην Ελλάδα, και μαζί με τους The Prodigy θα μας προσφέρουν μια από τις πιο σημαντικές βραδιές των τελευταίων -πολλών- ετών.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 45€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.



Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με αρχική τιμή 120€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.



Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμο ένα διήμερο εισίτηριο, για όσους και όσες επιθυμούν να παρακολουθήσουν περισσότερες ημέρες του φεστιβάλ επωφελούμενοι από μια σημαντική έκπτωση:



The Prodigy, Primal Scream & more tba (21/7/23, Πλατεία Νερού) + Röyksopp, M83, OMD, Tash Sultana, Dub Inc, Groundation (21/6/23, Πλατεία Νερού + Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ), προς 65€ (κέρδος 15€)



