Όσα συνέβησαν στη συναυλία του MDA Ελλάς με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη

Οι αγαπημένοι καλλιτέχνες στήριξαν το έργο του MDA Ελλάς «Σωματείο για τη φροντίδα των ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις», ενώνοντας τις φωνές τους για καλό σκοπό σε μία συγκινητική βραδιά στο Βεάκειο Δημοτικο Θέατρο Πειραιά

Μία βραδιά ψυχαγωγίας και συγκίνησης έζησαν ασθενείς και μέλη του MDA Ελλάς, φίλοι και υποστηρικτές του «Σωματείου για τη φροντίδα των ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις», καθώς και εκατοντάδες κόσμου που στήριξε την φιλανθρωπική συναυλία με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και την Ρένα Μόρφη στο Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου για την ενίσχυση του έργου του MDA Ελλάς.

Ο κορυφαίος τραγουδοποιός Νίκος Πορτοκάλογλου, με σπάνια σε διάρκεια και δημιουργικότητα παρουσία στο ελληνικό τραγούδι και η εξαιρετική ερμηνεύτρια Ρένα Μόρφη, που ξεκίνησε με το συγκρότημα Ιμάμ Μπαϊλντί και στη συνέχεια ακολούθησε πολύ επιτυχημένη solo πορεία, ένωσαν τις φωνές τους και μαζί με τους Βύρων Τσουράπη, Λάμπη Κουντουρόγιαννη, Θανάση Τσακιράκη, καθώς και μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών χάρησαν μία αξέχαστη βραδιά σε όσους βρέθηκαν εκεί.

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών του MDA με Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS), με στόχο τη δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος παροχής κατ’ οίκον ανακουφιστικής φροντίδας. Μέσω του προγράμματος αυτού, το Σωματείο επιδιώκει να διασφαλίσει τις συνθήκες που προάγουν μια ζωή με ποιότητα και αξιοπρέπεια τόσο για τον ασθενή όσο και για την οικογένειά του.

Όπως σημειώνει η Πρόεδρος του MDA Ελλάς:

«Για όλους εμάς στο MDA Ελλάς η χθεσινή βραδιά θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μας, ως ένα δώρο που κι εμείς με τη σειρά μας θα το προσφέρουμε στα μέλη μας με ALS. Στα μάτια του κόσμου που ήταν μαζί μας εχθές στο Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο αλλά και των χορηγών και υποστηρικτών μας, είδαμε όλα όσα μας δίνουν δύναμη και πίστη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει εδώ και 23 χρόνια. Εκ μέρους του ΔΣ του MDA Ελλας θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές της συναυλίας και να εκφράσω για άλλη μια φορά τις θερμές μου ευχαριστίες στον Νίκο Πορτοκάλογλου, τη Ρένα Μόρφη και όλους τους μουσικούς τους που αγκάλιασαν από την πρώτη κιόλας στιγμή το όραμά μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τα Μέλη μας».

Από την πλευρά του ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Ρένα Μόρφη σημειώνουν ότι:

«Κάθε φορά που υπάρχει αίτημα για συμμετοχή σε μια συναυλία για έναν τέτοιο καλό σκοπό, είμαστε πάντα παρόντες. Η άμεση προσωπική πράξη είναι το μόνο ελπιδοφόρο για την κοινωνία μας».

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά

Μεγάλος Χορηγός: Coca Cola Τρία Έψιλον

Χορηγοί: Lavipharm, Vitex, Propeller Club of the United States - Port of Piraeus, Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

Υποστηρικτές: Genekor, Δικηγορική Εταιρεία Κυριακίδης Γεωργόπουλος