Fujiya & Miyagi: Mινιμαλιστές και funky

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στο Fuzz Club, οι Fujiya & Miyagi μας καλούν σε μια βραδιά χορού, γεμάτη groove και εθιστικές pop μελωδίες

Ο ιδρυτής, τραγουδιστής και κιθαρίστας τους, David Best, απάντησε σε δέκα ερωτήσεις που κανείς δεν του είχε κάνει έως τώρα.

Αποκαλύπτει πως τους έχουν πει πως είναι το «καλύτερο είδος σεξ», διαλέγει ηθοποιό να παί-ξει σε videclip τους και μέρη που θα πήγαινε, αν είχε ανακαλυφθεί η μηχανή του χρόνου.

Περίγραψε σε 25 λέξεις τη μουσική σας σε κάποιον που δεν σας έχει ακούσει ποτέ.

DB: Η μουσική μας δημιουργείται από την φαντασία μας. Απορροφούμε πράγματα που μας αρέσουν και τα μεταμορφώνουμε σε κάτι άλλο. Είμαστε μινιμαλιστές και… είμαστε φάνκι!

Tο καλύτερο σχόλιο που έχετε δεχτεί για τη μουσική σας.

DB: Είτε «γελοίοι και επιτηδευμένοι» είτε «το καλύτερο είδος σεξ».

Διαλέξτε ηθοποιό για να πρωταγωνιστήσει στο επόμενο video σας.

DB: Μου αρέσει η ιδέα της Natasha Lyonne από το "Poker Face".

Aν οι Fujiya & Miyagi ήταν ταινία, ποια θα ήταν.

DB: " The Parallax View " (Υπόθεση Πάραλαξ, 1974)

Η τελευταία συναυλία που είδες και ενθουσιάστηκες.

DB: Pavement πέρσι στο Λονδίνο.

Διοργανώνετε ένα τεράστιο festival. Ποιο θα ήταν το ιδανικό lineup σας;

DB: Αν μπορούσαμε να φέρουμε και πίσω στη ζωή μερικούς, ιδού!

Prince, The Fall, Can, Neu!, Sly & the Family Stone, Parliament, Talking Heads, E.S.G., William Onyeabor, David Bowie, Velvet Underground, U Roy, Aaliyah, lee Scratch Perry, Kate Bush, Sparks, Arthur Russell, Missy Elliott, Orchestra Poly Rythmo, Don Cherry, Captain Beefheart, Silver Apples, MF Doom, Suicide & Terry Riley

Αν το ταξίδι στο χρόνο ανακαλυφθεί, πες μας 3 μέρη ή εποχές που θα ταξίδευες.

DB: - Θα ήθελα να δω τους Can να παίζουν κάπου στην Ευρώπη γύρω στο 1973

- Μου αρέσουν οι Πυραμίδες, άρα θα πηγαίνα στην Αίγυπτο την εποχή της κατασκευής τους.

- Πενήντα χρόνια μπροστά στο μέλλον, ώστε να αξιολογήσω τη ζημιά…

Με ποιόν καλλιτέχνη θα έκανες τα πάντα για να συνεργαστείς;

DB: Mε τον Πικάσο. Θα ήταν ιδανικός να μας κάνει δεύτερα φωνητικά στον τελευταίο μας δίσκο. Είχε κάτι απροσδιόριστα ενδιαφέρον πάνω του.

Τι θα έλεγες σήμερα στον 18χρονο εαυτό σου;

DB: Γύμνασε τον αχίλλειο τένοντά σου.

Κάνε την ερώτηση που κανείς δεν σου έχει κάνει ακόμα.

DB: «Πως έγινες τόσο καλός στην κιθάρα;»