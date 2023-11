Συνέδριο Εξέλιξη Ζωής: Act For The Future II

Ένας Ανοιχτός Διάλογος που Έθεσε την Ψυχική Υγεία Εφήβων και Νέων Ενηλίκων στο Επίκεντρο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Διακυβέρνησης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ άνοιξε για δεύτερη συνεχή χρονιά τον ανοιχτό διάλογο «ACT FOR THE FUTURE II», θέτοντας αυτή τη φορά στο επίκεντρο την προώθηση της ψυχικής υγείας ευάλωτων εφήβων και νεαρών ενηλίκων που προέρχονται από δομές κλειστής παιδικής προστασίας και τη σημαντικότητα συμπερίληψής της ως βασικό πυλώνα δράσης στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Διακυβέρνησης. Συντονιστής του διαλόγου ήταν ο έγκριτος δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Απόστολος Μαγγηριάδης.

Το συνέδριο του φορέα, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2023 στον Φάρο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), υπογραμμίζοντας, όπως τόνισε στο καλοσώρισμα της η Πρόεδρος και CEO του φορέα κ. Δήμητρα Καλαντώνη, την ανάγκη ενίσχυσης της ψυχικής υγείας των εφήβων με στόχο τη σταδιακή αποϊδρυματοποίηση και την πλήρη κοινωνική ένταξή τους μετά την ενηλικίωση λέγοντας με συγκίνηση, «Το μέλλον αυτών των παιδιών είναι ηθική ευθύνη και υπόθεση που μας αφορά όλους». Την πολύτιμη και διαχρονική στήριξη του έργου της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ από την ίδρυσή του φορέα το 2018, εξέφρασε στην εναρκτήρια ομιλία της η κ. Αρίστη Σταθακοπούλου, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας παιδιών και νέων μέσω της υλοποίησης πενταετούς προγράμματος ξεκινώντας από το 2021, σε συνεργασία με το Child Mind Institute των ΗΠΑ.

Στην εκδήλωση απήυθυναν χαιρετισμό, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Σοφία Ζαχαράκη, ο Βουλευτής Επικρατείας κ. Γεώργιος Σταμάτης και η κα Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος και CEO του ΟΦΕΤ, η οποία υπογράμμισε τη σημαντικότητα της ψυχικής ενδυνάμωσης των νέων ως εχέγγυο για το μέλλον των παιδιών, τονίζοντας ότι «η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας και της πλήρους κοινωνικής ένταξης ευάλωτων παιδιών και νέων είναι υπόθεση όλων μας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής υγείας και κοινωνικής ευημερίας του τόπου μας».

Στα πέντε συνολικά πάνελ ομιλητών, συμμετείχαν αρχικά η οικογένεια της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ, συμπεριλαμβανομένων των επιστημόνων - συνεργατών της, καθώς στη συνέχεια μίλησαν μεταξύ άλλων διακεκριμένα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, όπως οι κ.κ. Νατάσα Κουκουράκη, Marketing and Communications Director της doValueGreece, η οποία εστίασε στην εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των νέων ως βασικό πυλώνα λειτουργίας και ανάπτυξης της εταιρείας στον τομέα της κοινωνικής της ευθύνης, η Δήμητρα Δασκαλάκη, Γενική Διευθύντρια Οργανωσιακής Ανάπτυξης & Επικοινωνίας, Όμιλος Metro -my Market, ο Νίκος Καπετανάκης, New Business Development Director, Globe One Digital και ο Σωτήρης Πετρόπουλος, Co-Founder HIGGS, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από το χώρο της ψυχικής υγείας όπως ο κ. Γιώργος Τσόπελας, CEO Chairman και Managing Partner της McKinsey Company Greece & Cyprus, ο οποίος παρουσίασε ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία από Ελλάδα και Ευρώπη που συνδέονται με την ψυχική υγεία ευάλωτων ομάδων. Στη συνέχεια στον ανοιχτό διάλογο συμμετείχαν με παρεμβάσεις τους, οι κυρίες Ευαγγελία Κογιαννάκη, νομικός και επιμελήτρια ανηλίκων και η κα Αφροδίτη Κοντάκου, Παιδίατρος και Αναπτυξιολόγος «Ελίζα», Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», καθώς και ο Γιώργος Νικολαΐδης, Ψυχίατρος, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού ο οποίος τόνισε την επίδραση της βίας και του εκφοβισμού στην ψυχική υγεία ευάλωτων παιδιών και εφήβων και η Σοφία Νικολαΐδη, Ψυχολόγος και Γραμματέας ΔΣ του Ε.Π.Α.Ψ.Υ. (Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας).

Ακολούθησε παρουσίαση της Ψυχολόγου και Τραυματοθεραπεύτριας Δέσποινας Πλουσίου η οποία εστίασε σε νέες μεθόδους διαχείρισης του σύνθετου τραύματος σε συζήτηση με την Πρόεδρο του φορέα κ. Δήμητρα Καλαντώνη. Στο κλείσιμο του συνεδρίου, συμμετείχαν οι βασικοί πρωταγωνιστές του έργου της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ, οι ωφελούμενοι νεαροί ενήλικες που έχουν διακριθεί για την επιτυχημένη τους πορεία στο πλαίσιο του προγράμματος αυτονόμησης και μοιράστηκαν τις προσωπικές τους ιστορίες μιλώντας για τις προκλήσεις και δυσκολίες σε θέματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν καθημερινά, καθώς και για την υποστήριξη στη διαχείρισή των θεμάτων αυτών που έχουν λάβει μέσω των ειδικών προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης του φορέα.

Η ανταλλαγή απόψεων γύρω από τη φροντίδα της ψυχικής υγείας ευάλωτων εφήβων και νέων μέσω της διοργάνωσης του φετινού ACT FOR THE FUTURE II με πρωτοβουλία της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ συνέβαλε με επιτυχία στη διαμόρφωση ενός πρωτοπόρου δικτύου δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ των φορέων που εργάζονται στο πεδίο της ψυχικής υγείας και των επιχειρήσεων που διακρίνονται για την κοινωνική τους προσφορά και την ενσωμάτωση μέσω πρακτικών ESG να συμμετέχουν ενεργά στην ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, σε ευθυγράμμιση πάντα με τις σύγχρονες θεσμικές επιταγές για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Την υλοποίηση της εκδήλωσης υποστήριξαν με την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες UNIPHARMA και ΔΕΔΗΕΕ.