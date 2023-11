Η προπώληση για τη μεγάλη συναυλία των Smashing Pumpkins μόλις ξεκίνησε

16 Ιουλίου 2024, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας - Να είσαι εκεί

Η προπώληση για τη μεγάλη συναυλία των Smashing Pumpkins, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 16 Ιουλίου 2024, μόλις ξεκίνησε!

Προσοχή: Η πώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από το more.com

Today is the greatest day we’ve ever known… Οι τιτάνες της alternative rock σκηνής SMASHING PUMPKINS επιτέλους στην Ελλάδα

Οι Smashing Pumpkins, η αδιαφιλονίκητα ηγετική μπάντα των 90’s, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους “The World Is a Vampire”, έρχονται στην Αθήνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 υποσχόμενοι μια συγκλονιστική και αξέχαστη live μουσική εμπειρία!

Τιμές εισιτηρίων:

Αρένα

Ζone Α: 88€

Zone C: 58€

Κερκίδες

Zone VIP: 117€

Ζone B: 75€

Zone C: 58€

Zone D: 48€

Zone E: 39€

➤ ΑμεΑ - Η αγορά των εισιτηρίων ΑΜΕΑ, όπως και των συνοδών τους, θα γίνει αποκλειστικά μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 210 3411009 (Δευ - Τετ, 11:00 - 17:00)