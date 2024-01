Tην Παρασκευή 14 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Blind Guardian, την Παρασκευή 14 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Μετά το συγκλονιστικό τριήμερο sold-out στο Floyd τον περασμένο Οκτώβριο, οι βάρδοι του progressive / power metal επιστρέφουν στην Αθήνα για να πλαισιώσουν τον Dave Mustaine και τους Megadeth σε ένα lineup διαχρονικής αξίας.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Οι Blind Guardian δημιουργήθηκαν το 1984, στο Krefeld της Γερμανίας, από τον Hansi Kürsch και τον André Olbrich και έκτοτε εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο πρωτοποριακά και καθοριστικά συγκροτήματα του ευρωπαϊκού metal.

Με μια εντυπωσιακή δισκογραφία που κορυφώθηκε στα 90s, προσφέροντάς μας ένα αξεπέραστο κουαρτέτο δίσκων (“Tales From The Twilight World”, “Somewhere Far Beyond”, “Imaginations From The Other Side” και “Nightfall in Middle-Earth”), οι Blind Guardian άφησαν το στίγμα τους στο metal στερέωμα χάρις στην ικανότητά τους να δημιουργούν έναν ολόκληρο κόσμο βασιζόμενοι στις μεγαλειώδεις συνθέσεις τους, στις μοναδικές μελωδίες τους και τα χαρακτηριστικά φωνητικά του Kürsch.

Ο πιο πρόσφατος δίσκος τους, “The God Machine”, κυκλοφόρησε το 2022 και βρίσκει το γκρουπ σε δαιμονιώδη φόρμα αφού πρόκειται για μια ακόμα εντυπωσιακή δουλειά που πατάει γερά στο ένδοξο παρελθόν των Γερμανών αλλά, ταυτόχρονα, φέρνει στο σήμερα το διαχρονικό ήχο τους.

Φέτος, αυτοί οι περιπλανώμενοι παραμυθάδες (όπως χαρακτηρίζονται συχνά), γιορτάζουν 40 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας στον κόσμο του metal και επιστρέφουν στην τεράστια σκηνή της Πλατείας Νερού όπου, μαζί με τους headliners Megadeth, θα προσφέρουν ένα ακόμα ανατριχιαστικό show γεμάτο δυνατά riffs και υπέροχες ιστορίες.

Follow Blind Guardian:

Official Website

Facebook

Youtube

Χ

Spotify

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 55€ και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 150€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμες και τρεις ειδικές προσφορές του Release Athens 2024, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Τριήμερο Εισιτήριο / Megadeth, Blind Guardian & more tba (14/6, Πλατεία Νερού) + Judas Priest, Bruce Dickinson, Accept (21/7, Πλατεία Νερού) + Behemoth, Testament, Pestilence (28/7, Πλατεία Νερού) προς 110€ (κέρδος έως 35€)

Διήμερο Εισιτήριο / Megadeth, Blind Guardian & more tba (14/6, Πλατεία Νερού) + Judas Priest, Bruce Dickinson, Accept (21/7, Πλατεία Νερού) προς 95€ (κέρδος 15€)

Διήμερο Εισιτήριο / Megadeth, Blind Guardian & more tba (14/6, Πλατεία Νερού) + Behemoth, Testament, Pestilence (28/7, Πλατεία Νερού) προς 75€ (κέρδος 15€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Follow Release Athens: