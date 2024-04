Η Αθήνα καλωσορίζει το Sustainable Fashion Fair

Ένα διαφορετικό Fashion Fair θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Απριλίου 2024

Το Impact Hub Athens ενώνει τις δυνάμεις του με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) αξιοποιώντας την εμπειρία του στη διοργάνωση δράσεων για την ευαισθητοποίηση για τη σημασία της συνειδητής κατανάλωσης και μαζί παρουσιάζουν το Sustainable Fashion Fair που στόχο έχει να αναδείξει τη σημασία της βιώσιμης μόδας, αλλά και τις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν φιλικά προς το περιβάλλον ρούχα και αξεσουάρ. Το Sustainable Fashion Fair πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου EcoFashionEU - Promoting the sustainability of small and medium textile and fashion manufacturers, στο οποίο συμμετέχει το ΒΕΑ, φιλοδοξώντας να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, έτοιμου ενδύματος και μόδας. Διαδραστικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια, προβολή ταινιών και ένα market με μια μεγάλη γκάμα ρούχων και αξεσουάρ εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο, η βιομηχανία της μόδας στρέφεται σε πιο βιώσιμες πρακτικές.Το επερχόμενο Sustainable Fashion Fair είναι μια ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις τελευταίες καινοτομίες στη βιώσιμη μόδα και να εμπνεύσουμε και άλλους να κάνουν πιο περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν περισσότερα από 30 brands και να επιλέξουν ανάμεσα σε ποικιλία ρούχων με μοναδικό design από brands όπως τα παρακάτω:

Hallelujah, Keeklos, LoveCuts, Christiana Vardakou Atelier, It's a shirt, Convertart, FG Fashion Designer, Pepper Vally, Συν Αθηνά και Χείρα Κίνει, Mary Stasini, Oratia Organic Underwear, Daphne Alex, The Botanical Project, Eating the goober, και Valasi.

Επίσης θα υπάρχουν χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ από Apiliotis Jewelry, Amalthea Athens, Print Silk, Fibra Fibra & Fingerprint Workshop από το Pico όπου θα έχετε την ευκαιρία να αποτυπώσετε το δακτυλικό αποτύπωμα σας ή κάποιου αγαπημένου σας προσώπου σε ένα σεβαλιέ δαχτυλίδι ή σε ένα κρεμαστό αλλά και τα πιο ξεχωριστά είδη για το σπίτι από Handmade by M. & Tsakonika Ifanta.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Σάββατο 20/04, 18.00 | Προβολή ταινίας Traceable της Jennifer Sharpe, 2014, διάρκεια: 1h 07, στα αγγλικά χωρίς υπότιτλους.

To Traceable είναι ένα ντοκιμαντέρ που πραγματεύεται το θέμα της ιχνηλασιμότητας ενός ενδύματος στη γρήγορη βιομηχανίας της μόδας. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ του 2014 που αναδεικνύει την αποσύνδεση μας από την αλυσίδα παραγωγής ρούχων. Πού, πώς και ποιοί φτιάχνουν τα ρούχα μας; Μέσω συνεντεύξεων με ειδικούς του κλάδου με την παράλληλη καταγραφή του ταξιδιού της σχεδιάστριας Laura Siegel στην Ινδία, η ταινία εξερευνά τις σχέσεις μας με τις κοινότητες που πλήττονται από τα ρούχα που καταναλώνουμε. H ταινία θα προβληθεί στα αγγλικά χωρίς υπότιτλους.

Κυριακή 21/04, 16.00 - 18.00 | Εργαστήριο υφαντικής από την Χρύσα Γεωργίου με το project Υφαίνειν.

Κυριακή 21/04, 18.00 | Προβολή ταινίας Fashion Reimagined της Becky Hutner, διάρκεια: 1h 40, με αγγλικούς υπότιτλους.

H ταινία ακολουθεί τη διαδρομή της Amy Powney, κόρη ακτιβιστών/τριών για το περιβάλλον, από το περιθώριο στο κέντρο της βιομηχανίας μόδας καθώς προσπαθεί να δημιουργήσει μια συλλογή ρούχων που θα είναι ηθική και βιώσιμη σε όλα της τα στάδια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου το History Line μέσα από το συνεχιζόμενο εργαστήριο του και χρησιμοποιώντας τα παιδικά βιβλία Ιστορίας & Ενδυματολογίας του, θα βοηθήσει τους μικρούς μας φίλους να κατανοήσουν παίζοντας την μοναδικότητα της Ιστορικής Ενδυμασίας.

Σας προσκαλούμε να ανακαλύψουμε μαζί όλες τις τελευταίες φιλικές προς το περιβάλλον τάσεις της μόδας, το Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Απριλίου 2024, 12:00 – 21:00 στο Impact Hub Athens. Πιστεύουμε ότι υποστηρίζοντας επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα στη διαφάνεια, στις δίκαιες πρακτικές εργασίας και στην περιβαλλοντική διαχείριση, μπορούμε να βοηθήσουμε στην προώθηση θετικών αλλαγών εντός της βιομηχανίας μόδας, αλλά και να προχωρήσουμε προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Η είσοδος στο market και στις δράσεις είναι δωρεάν. Ο χώρος είναι ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλ@.

Πότε: Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Απριλίου 2024, 12:00 – 21:00

Πού: Impact Hub Athens, Καραϊσκάκη 28 Ψυρρή, Αθήνα