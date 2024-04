Μετράμε αντίστροφα για το 2ο Hoppy Festival - To συνολικό πρόγραμμα

To πιο αγαπημένο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης για παιδιά επιστρέφει και θα είναι φανταστικό

Το φετινό πρόγραμμα του Hoppy Festival είναι ακόμα πιο διασκεδαστικό, συμπεριληπτικό και…extreme! Έχοντας ως προτεραιότητα την ανάδειξη της αξίας του παιχνιδιού ως αναγκαίο στοιχείο για την ανάπτυξητης δημιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών, το Hoppy Festival θέτει επιπλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του τη σημαντικότητα της διατροφής και του αθλητισμού στη ζωή τους και κάνει πραγματικότητα το όραμά του για ένα φεστιβάλ και μια κοινωνία που αγκαλιάζει όλα τα παιδιά! Φέτος θα τιμήσουμε και τη γιορτή της μητέρας με μια σειρά πρωτότυπων και διασκεδαστικών δράσεωναλλά και φαντασμαγορικών εκπλήξεων για όλη την οικογένεια!

Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης και θα στηρίξει με μέρος των εσόδων της, το Σώμα Φίλων ΑΜΕΑ "Δράση για το κάτι άλλο" και το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ “Αγκαλιά-Ζω” του Δήμου Θέρμης.

Κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας του φαντασμαγορικού φεστιβάλ, οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τουρνουά ποδοσφαίρου από τις μεγαλύτερες ακαδημίες της Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ (ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ΑΝΤΡΕ ΒΙΕΡΙΝΙΑ, ΧΑΝΘ, ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ) για ηλικίες Κ7 Κ8 Κ9, ενώ τη 2η ημέρα να παίξουν και να διασκεδάσουν στον εντυπωσιακό χώρο του Νόησις με μια σειρά ποικίλων δημιουργικών και αθλητικών δράσεων για κάθε ηλικία και προτίμηση!

Φέτος, ακόμα μια νέα, συναρπαστική εμπειρία θα περιμένει τους μικρούς μας φίλους στο…“StreetModePark” με δράσεις street art, street dance και BMX σε συνεργασία με το μεγαλύτερο φεστιβάλ της street κουλτούρας, “StreetModeFestival”! Το ανεξάντλητο πρόγραμμά μας διαθέτει και φέτος μια πλούσια ποικιλία παράλληλων δράσεων και εργαστηρίων, από τις οποίες μπορεί κανείς να επιλέξει αυτές που του ταιριάζουν καλύτερα, με την καθοδήγηση πάντα έμπειρων εκπαιδευτών, αλλά και με τη βοήθεια των γονιών-συνοδών όπου χρειάζεται. Φορέστε τα μεγαλύτερα χαμόγελά σας, πάρτε μαζί σας την πιο εκρηκτική ενέργειά σας και… ελάτε να ξεφαντώσετε στο μεγαλύτερο παιδικό φεστιβάλ της πόλης!

Αναλυτικό Πρόγραμμα/ Νόησις Κυριακή 12 Μαΐου:

11.00 - 12.00 Υποδοχή από τον αυθεντικό SPIDERMAN από το Παιδικό Ξεφάντωμα

1ος ΟΡΟΦΟΣ

11.00 - 14.00 Upcycling– κατασκευές από την επαναχρησιμοποίηση υλικών, δημιουργικό εργαστήριο από την KIRKO για παιδιά άνω των 4 ετών

11.00 - 14.00 H Τέχνη του κολλάζ, δημιουργικό εργαστήριο από την KIRKO για παιδιά άνω των 4 ετών

14.00-18.30 H Τέχνη του Ντανταϊσμού, δημιουργικό εργαστήριο από την KIRKO για παιδιά άνω των 4 ετών

14.00-18.30 Κάρτες για τη γιορτή της μητέρας, δημιουργικό εργαστήριο από την KIRKO για παιδιάάνω των 4 ετών

ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Ω.Θ.

11.30 - 12.30 Διαδραστικό Εργαστήριο Μουσικής Ορχήστρα με μουσικά όργανα κατασκευασμένα από καθημερινά αντικείμενα: από το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για ηλικίες 7 - 9 ετών

12.30 - 13.00 «Παρ’το τιμόνι», μουσικό ταξίδι με ρυθμούς, τραγούδια και χορούς από διάφορα μέρη του κόσμου από το Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης για παιδιά 5 - 7 ετών

14.00 - 15.00 Διαδραστικό Εργαστήριο Μουσικής Ορχήστρα με μουσικά όργανα κατασκευασμένα από καθημερινά αντικείμενα: από το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για ηλικίες 9 - 12 ετών

16.00 - 17.00 Παράσταση από το τρίο πνευστών του Σ.Ω.Θ & διαδραστική παρουσίαση των οργάνων για τα παιδιά

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

11.00 – 12.00 Εργαστήριο Ρομποτικής από την Edu Act για παιδιά 5 - 11 ετών

12.30-13.30 Εργαστήριο Ρομποτικής από την Edu Act για παιδιά5- 11 ετών

15.00 - 16.00 Εργαστήριο Ρομποτικής από την Edu Act για παιδιά 5- 11 ετών

16.30 - 17.30 Εργαστήριο Ρομποτικής από την Edu Act για παιδιά 5- 11 ετών

14.00 - 15.00 Το παιχνίδι της γνώσης από το ΝΟΗΣΙΣ για παιδιά από 4 ετών με τις οικογένειές τους (Διάρκεια: 30΄)

18.00 - 18.30 Το παιχνίδι της γνώσης από το ΝΟΗΣΙΣ για παιδιά από 4 ετών με τις οικογένειές τους (Διάρκεια: 30΄)

IΣOΓΕΙΟ

11.00 – 19.00 Ισχύς εν τη ενώσει από το ΝΟΗΣΙΣ για παιδιά Νηπιαγωγείου & Δημοτικού

11.00 – 19.00 Η καρδιά μου χτυπά! από το ΝΟΗΣΙΣ για παιδιά Νηπιαγωγείου & Δημοτικού

11.00 – 19.00 Ο χρόνος στα χέρια μας! από το ΝΟΗΣΙΣ για παιδιά Νηπιαγωγείου & Δημοτικού

11.00 – 19.00 Διαδραστικοί γρίφοι για μικρούς και μεγάλους από την GREAT ESCAPE για παιδιά από 7 ετών και άνω

11.00 – 19.00 Εξωπλανητικές αποστολές από το ΝΟΗΣΙΣ για παιδιά Νηπιαγωγείου & Δημοτικού

11.00 – 19.00 H πλατφόρμα Βιωματικής Εικονικής Πραγματικότητας ( VR ) από το ΝΟΗΣΙΣ για όλες τις ηλικίες

LIVE STAGE

12:00 – 12.40 Συναυλία με το σύνολο κρουστών «FLYING STICKS SEXTET» από το Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης για ηλικίες 3 - 12 ετών

12.40 – 12.50 DANCECOOL Χορευτικές επιδείξεις hiphip ,breakdance και K-Pop

13.00 – 13.45 Bubble Show από το Παιδικό ξεφάντωμα

14.00 – 14.30 Συναυλία από το Community Music Project Thermi

14:40 – 15.20 Ο ΚΟΥΝΕΛΟΠΑΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ από το Εργαστήρι μουσικού Θεάτρου Μαρίας Στεφάνου για παιδιά έως 11 ετών

15.30 – 16.00 Scienceshow - Ο τροχός της φύσης από το ΝΟΗΣΙΣ

16.10– 16.45 Bubble Show από το Παιδικό ξεφάντωμα

17.00 – 17.50 Αllf amily συναυλία από το Εργαστήρι μουσικού Θεάτρου Μαρίας Στεφάνου για όλες τις ηλικίες

18.00 – 18.10 DANCE COOL Χορευτικές επιδείξεις hip hip ,breakdance και K-PopSupported by Street Mode Festival

18.20 – 19.20 Ο Ραφτάκος των λέξεων Θεατρική παράστασηαπό τον Μικρό Βορρά για παιδιά από 4 ετών και άνω

ΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

11:00 – 19:00 Face Painting by I.IEK ALFA

11:00 – 20:00 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ SURVIVOR από τα Ανεμοσκορπίσματα για παιδιά από 5 ετών και άνω

11.00-19.00 Τοξοβολία από το WE για παιδιά 4- 12 ετών

11.00-19.00 Εργαστήριο τσίρκο από την ΚΙΡΚΟ

10.00 - 18.00 Baby messy & sensory play, Ομαδική κατασκευή για τη γιορτή της μητέρας, Μουσικοκινητικά παιχνίδια, Μπαλονοκατασκευες, Ξύλινα εκπαιδευτικά παιχνίδια από Play together για παιδιά 0-3 ετών

12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Επιδείξεις bmx by Street Mode Festival (Διάρκεια 30’) Supported by Street Mode Festival

12.00 – 16.00 Εργαστήριο Graffiti by Street Mode Festival γιαπαιδιά 6 – 12 ετών

11:00 – 20:00 Αναρρίχηση για παιδιά 6 – 12 ετών

11.00 – 20.00 Bubble Balls από Bubble Balls για παιδιά 6 – 12 ετών (4 ευρώ το 12’)

11.00 – 20.00 Shooting Gallery από Bubble Balls για παιδιά 6 – 12 ετών (3 ευρώ τα 5 παιχνίδια)

12.30, 16.00 Εργαστήριο Μαγειρικής από την Faganoula ( Διάρκεια 60’)

14.00 - 14.40 Workshop Faganoula X mamairenepasta στον μαγικό κόσμο των ζυμαρικών

11.00 – 18.00 H ζωγραφική αλλιώς εργαστήριο εικαστικώνα πό το KIDS FUN FACTORY για παιδιά 4 – 6 ετών

13.00 – 14.00 Τσελεμεντές εργαστήριο μαγειρικής από το KIDS FUN FACTORY για παιδιά 4 – 6 ετών

16.00 - 16.40 «Ζαβολιές και Ξεμπερδέματα» κουκλοθέατροαπό την ομάδα ENIGMA για παιδιά 4 - 8 ετών

17.00 – 18.00 Αμπρα Κατάμπρα φυσικές επιστήμες και πειράματααπό το KIDS FUN FACTORY για παιδιά 4 – 10 ετών

19.30 – 20.00 Bubble Show από το Παιδικό ξεφάντωμα

Πρόγραμμα Τουρνουά στη ΧΑΝΘ / Σάββατο 11 Μαΐου



K-8

• 10:00 ΧΑΝΘ – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΒΙΕΡΙΝΙΑ

• 10:00 ΠΑΟΚ – ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ

• 10:30 ΧΑΝΘ – ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ

• 10:30 ΠΑΟΚ – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΒΙΕΡΙΝΙΑ

• 11:00 ΧΑΝΘ - ΠΑΟΚ

• 11:00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΒΙΕΡΙΝΙΑ - ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ

ΑΠΟΝΟΜΕΣ Κ-8 11:30

Κ-9

• 11:30 ΧΑΝΘ – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΒΙΕΡΙΝΙΑ

• 11:30 ΠΑΟΚ – ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ

• 12:00 ΧΑΝΘ – ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ

• 12:00 ΠΑΟΚ – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΒΙΕΡΙΝΙΑ

• 12:30 ΧΑΝΘ - ΠΑΟΚ

• 12:30 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΒΙΕΡΙΝΙΑ – ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ

ΑΠΟΝΟΜΕΣ Κ-9 13:00

Κ-10

• 13:00ΧΑΝΘ – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΒΙΕΡΙΝΙΑ

• 13:00 ΠΑΟΚ – ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ

• 13:30 ΧΑΝΘ – ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ

• 13:30 ΠΑΟΚ – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΒΙΕΡΙΝΙΑ

• 14:00 ΧΑΝΘ - ΠΑΟΚ

• 14:00ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΒΙΕΡΙΝΙΑ- ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ

ΑΠΟΝΟΜΕΣ Κ-10 14:30

On the spot!

Street Food Corner: H εταιρεία THE NAS PROJECT PREMIUM SERVICES θα παρουσιάσειειδικά προσαρμοσμένα μενού για παιδιά και γονείς.

Chill Οut Αrena: Το γκαζόν του Νόησις θα φιλοξενήσει τραπεζοκαθίσματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας όπου παιδιά και γονείς θα μπορούν να ξεκουραστούν και να απολαύσουν τα εδέσματα από το StreetFoodCorner!

MusicCorner: Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα υπάρχει μουσική επένδυση με αγαπημένα παιδικά τραγούδια από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προπώληση εισιτηρίων: https://shorturl.at/rOP47

Περισσότερες πληροφορίες: https://hoppyfestival.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/HoPPyFestival/

Instagram: https://www.instagram.com/hoppy_festival/

TikTok: https://www.tiktok.com/@hoppy_festival

Τιμές Εισιτηρίων

Προπώληση εισιτηρίων / EarlyBirds: 6.00€

Γενική Είσοδος: 8.00€ στην πόρτα

*Δωρεάν για παιδιά έως 2 ετώνκαι ΑΜΕΑ

Για τα παιδιά

-Τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από τους γονείς τους.

-Με το εισιτήριο εισόδου, τα παιδιά θα έχουν δωρεάν συμμετοχή σε

όλες τις δραστηριότητες – από το πρωί έως το τέλος του Φεστιβάλ.

-Συνίσταται τα παιδιά να έχουν μαζί τους καπέλα ηλίου.

Για τους συνοδούς

-Θα παρέχεται δωρεάν πάρκινγκ στον χώρο του ΝΟΗΣΙΣ

-Μέγιστος αριθμός θέσεων πάρκινγκ: 700

Γενικά

-Μέρος των εσόδων του Φεστιβάλ θα διατεθεί για τη στήριξη του έργου του Σώματος Φίλων ΑΜΕΑ "Δράση για το κάτι άλλο" και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ “Αγκαλιά-Ζω” του Δήμου Θέρμης.

-Με το εισιτήριο δεν εξασφαλίζεται η είσοδος στις αίθουσες του ΝΟΗΣΙΣ. -Στις αίθουσες του Νόησις θα ισχύει έκπτωση 50%

-O χώρος δραστηριότητας του φεστιβάλ βιντεοσκοπείται και φωτογραφίζεται και μέρους του υλικού θα συλλεχθεί και θα κοινοποιηθεί για εύλογους λόγους ενημερωτικούς και προωθητικούς λόγους. Σε περίπτωση αντίρρησής σας, παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τη διοργάνωση πριν την είσοδό σας στον χώρο του φεστιβάλ, συμπληρώνοντας σχετική φόρμα αντιρρήσεων που θα διατίθεται στην πύλη εισόδου.