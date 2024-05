Το Spetsathlon γιόρτασε τα 10 χρόνια του με ρεκόρ συμμετοχών

Mότο της διοργάνωσης, «Νίκη είναι η συμμετοχή»

Με ένα μαγευτικό τριήμερο γεμάτο αθλητισμό και δράση το Spetsathlon γιόρτασε την 10η διοργάνωσή του στο νησί των Σπετσών. Το κορυφαίο event που έβαλε την Ελλάδα στον χάρτη του αθλητικού τουρισμού και συνέβαλε στην διάδοση του τριάθλου σε εθνικό επίπεδο, υποδέχθηκε τους χιλιάδες φίλους του, σκορπίζοντας χαμόγελα, αδρεναλίνη και δυνατές συγκινήσεις. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε όλα τα αγωνίσματα, σημειώνοντας ρεκόρ εγγραφών, αλλά και νέων συμμετοχών με αθλητές να δοκιμάζουν για πρώτη φορά τις δυνατότητές τους, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο το μότο της διοργάνωσης «Νίκη είναι η συμμετοχή».

Από τη μεγάλη γιορτή του αθλητικού τουρισμού, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Σπετσών, δεν έλειψαν όπως ήταν αναμενόμενο κορυφαίοι πρωταθλητές, αλλά και σπουδαίοι ερασιτέχνες αθλητές που σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις. Την διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα. Δόμνα Μιχαηλίδου, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα. Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους , ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Γιώργος Μαυρωτάς, η Δήμαρχος Σπετσών κα Ευγενία Φραγγιά και ο Πρόεδρος της Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Χρήστος Γείτονας. Παρόντες όπως πάντα στη ξεχωριστή αυτή προσπάθεια, η τοπική κοινωνία, οι εθελοντές και η οργανωτική επιτροπή, που δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες και έδωσαν μια ξεχωριστή πνοή στη διοργάνωση.

Η εμβληματική πλατεία Ποσειδωνίου μεταμορφώθηκε σε έναν αγωνιστικό χώρο από το απόγευμα της Παρασκευής με την αψίδα της Under Armour να είναι έτοιμη να υποδεχθεί στη γραμμή της εκκίνησης τους χιλιάδες συμμετέχοντες που κατέφθασαν στο νησί δια θαλάσσης, αλλά και για πρώτη φορά δια αέρος, με τα ελικόπτερα της Fly Hoper που κατέκλισαν τον εναέριο χώρο των Σπετσών. Η αυλαία των δράσεων άνοιξε με ένα δυναμικό Pilates Session από τη Melissa με στόχο την προθέρμανση του κοινού για το γεμάτο αγωνίσματα Σαββατοκύριακο, δίπλα στο φαντασμαγορικό αίθριο που επιμελήθηκε η Bwin στην πλατεία Ποσειδωνίου. Το RIO Mare, προσέφερε καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου απολαυστικά γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνη με εξαιρετικό τόνο και εκλεκτά συστατικά, εξασφαλίζοντας στους αθλητές τα απαραίτητα διατροφικά στοιχεία για τους αγώνες και στους θεατές μια μοναδική γευστική εμπειρία.

Την έναρξη της αγωνιστικής δράσης σηματοδότησε το πρωί του Σαββάτου ο ποδηλατικό

ς αγώνας των 25χλμ., με την εμβληματική πλατεία Ποσειδωνίου να γεμίζει δίκυκλα και λάτρεις του αθλήματος και τους Γιάννη Ιλιάδη (Team Under Armour) και Νάντια Συναντζάκη (Team Melissa), να κατακτούν τις πρώτες θέσεις.

Η δράση μεταφέρθηκε λίγο αργότερα στην παραλία του Αγίου Μάμα για τους κολυμβητικούς αγώνες των 1χλμ. και 3χλμ. αντίστοιχα. Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε από την Vichy Capital Soleil, που εκτός από την αντηλιακή προστασία του συνόλου των αθλητών φρόντισε και για την προθέρμανσή των κολυμβητών με ένα Warm Up Session by Vichy από τον πρωταθλητή κολύμβησης, Γιάννη Δρυμωνάκο.

Στον αγώνα του 1χλμ., μεταξύ πλήθους ερασιτεχνών και επαγγελματιών κολυμβητών, χρυσά μετάλλια κατέκτησαν ο Απόστολος Γεωργαράς και η Ανδριάνα Ροδίου. Στα 3χλμ. τις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας απέσπασαν ο Γιώργος Αρνιακός (Υπέυθυνος Μάρκετινγκ ΚΟΕ) και η Φιλιώ Ραφτοπούλου.

Το αγωνιστικό μέρος της ημέρας έκλεισε με τον αγώνα τρεξίματος 5χλμ. από την Garmin. Πρώτοι τη γραμμή του τερματισμού πέρασαν ο Γιώργος Σταμούλης (Τeam Arla PROTEIN) και η Στέλλα Αλεξανδρίδου (Team Arla PROTEIN).

Δυνατές συγκινήσεις προσέφεραν και τα παιδιά από το Χατζηπατέρειο Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας που συμμετείχαν στον δρομικό αγώνα, προβάλλοντας τη σπουδαιότητα της ευαισθητοποίησης σε θέματα συμπερίληψης και ισότιμης συμμετοχής ατόμων με αναπηρία στα αθλητικά δρώμενα, μια πρωτοβουλία που πρώτοι οι αγώνες των Σπετσών ανέδειξαν στην Ελλάδα.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τις απονομές των αγώνων στην πλατεία Ποσειδωνίου, τις οποίες διαδέχθηκε το αγαπημένο Melissa Pasta Night, προσφέροντας στους αθλητές την απαραίτητη ενέργεια για τους αγώνες τριάθλου που ακολούθησαν την επόμενη ημέρα.

Την Κυριακή η σκυτάλη των αγωνισμάτων δόθηκε στο Spetses Triathlon Sprint και στο Spetses Triathlon Endurance, με συμμετοχές πολλών αθλητών, πρωταθλητών, αλλά και πλήθος first timers που βίωσαν μια μοναδική εμπειρία. Την πρώτη θέση στην κατηγορία Endurance κατέκτησαν ο Παναγιώτης Πολύζος και η Αναστασία Τουρουκτζή και στην Sprint ο Παναγιώτης Δημόπουλος και η Στεφανία Πολυχρονιάδη, ενώ στο Spetses Sprint Triathlon Relay ξεχώρισε η παρουσία της ομάδας της Under Armour, κατακτώντας με διαφορά την πρώτη θέση.

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Spetses Mini Marathon & Spetsathlon, κ. Μαρίνα Κουταρέλλη δήλωσε:

«Είμαστε πολλοί χαρούμενοι που γιορτάσαμε την 10η επέτειο του Spetsathlon. Αισθανόμαστε περήφανοι που βλέπουμε την εκδήλωση να ανθίζει και να εξελίσσεται. Η συνεχής αύξηση των συμμετοχών και η αγάπη που λαμβάνουμε από τους αθλητές και τους θεατές, μας κάνει να πιστεύουμε ότι το Spetsathlon δεν είναι απλώς ένας αγώνας, αλλά μια ζωντανή κοινότητα που ενώνει τους ανθρώπους μέσω του αθλητισμού. Κάθε χρόνο, το νησί των Σπετσών μεταμορφώνεται σε έναν παγκόσμιο προορισμό όπου ο αθλητισμός και η κοινωνική συναναστροφή συνυπάρχουν σε ένα μαγευτικό σκηνικό».

