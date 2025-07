Ο Μπομπ Ντίλαν για δύο μοναδικές συναυλίες στο Παρίσι

Ο Μπομπ Ντίλαν δίνει δύο συναυλίες στο Παρίσι τον Οκτώβριο 2025, λίγο μετά την επιτυχία της βιογραφικής ταινίας.

Ο Μπομπ Ντίλαν επιστρέφει δυναμικά στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο εμβληματικός τραγουδοποιός της αμερικανικής φολκ και ροκ μουσικής ανακοίνωσε δύο εμφανίσεις στο Palais des Congrès του Παρισιού, την Πέμπτη 30 και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της περιοδείας του “Rough and Rowdy Ways World Tour”.

Λίγους μόνο μήνες πριν συμπληρώσει τα 85 του χρόνια, ο Μπομπ Ντίλαν δείχνει ακούραστος. Η νέα ευρωπαϊκή του περιοδεία περιλαμβάνει σταθμούς στο Ελσίνκι, τη Στοκχόλμη, την Κοπεγχάγη, τις Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ, καθώς και 13 ημερομηνίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Οι συναυλίες στο Παρίσι έρχονται μόλις έναν χρόνο μετά τη συμμετοχή του στο μουσικό φεστιβάλ του Σηκουάνα, αποδεικνύοντας τη σταθερή αγάπη του κοινού για το ζωντανό του ρεπερτόριο.

Η γενική προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 18 Ιουλίου στις 10:00, ενώ η Fnac Spectacles θα διαθέσει εισιτήρια σε προπώληση από την Τρίτη 15 Ιουλίου.

Οι φίλοι του Ντίλαν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αγαπημένα τραγούδια όπως τα «It Ain’t Me, Babe», «It’s All Over Now, Baby Blue» και «When I Paint My Masterpiece», μαζί με επιλογές από το τελευταίο του άλμπουμ Rough and Rowdy Ways, που κυκλοφόρησε το 2020 και περιλαμβάνει τα «Murder Most Foul», «I Contain Multitudes» και «False Prophet».

Το φθινόπωρο του 2025 σηματοδοτεί και την καλλιτεχνική του ανανέωση, καθώς πλαισιώνεται από τη βιογραφική ταινία "A Complete Unknown", που κυκλοφόρησε πέρυσι. Σε αυτήν, τον ρόλο του νεαρού Ντίλαν ενσαρκώνει ο Τιμοτέ Σαλαμέ, σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Μάνγκολντ. Η ταινία έριξε φως στις πρώτες του μουσικές αναζητήσεις και εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς.

Με μια πορεία που δεν λέει να σταματήσει, ο Μπομπ Ντίλαν αποδεικνύει ότι η αυθεντικότητα και το καλλιτεχνικό όραμα δεν γνωρίζουν ηλικία, μόνο διαχρονική επίδραση.