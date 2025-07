Star Wars: Σε δημοπρασία το φωτόσπαθο του Darth Vader

Το αυθεντικό φωτόσπαθο του Darth Vader από τις ταινίες Star Wars αναμένεται να φτάσει έως και τα 3 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία τον Σεπτέμβριο.

Ένα από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά αντικείμενα όλων των εποχών, το φωτόσπαθο του Darth Vader από τις ταινίες Star Wars, πρόκειται να δημοπρατηθεί για πρώτη φορά.

Το αυθεντικό σκηνικό χρησιμοποιήθηκε στις ταινίες The Empire Strikes Back (1980) και Return Of The Jedi (1983), κατά τη διάρκεια των θρυλικών μονομαχιών μεταξύ του Darth Vader, που υποδύθηκε ο David Prowse, και του Luke Skywalker, που ενσάρκωσε ο Mark Hamill.

Το φωτόσπαθο αναμένεται να πωληθεί για 1 έως 3 εκατομμύρια δολάρια (746.000 έως 2.241.000 λίρες), σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Propstore.

«Τα γνήσια σκηνικά φωτόσπαθων από την αρχική τριλογία είναι απίστευτα σπάνια. Αυτό είναι το μοναδικό με επαληθεύσιμη χρήση στην οθόνη που έχει προσφερθεί ποτέ σε δημόσια δημοπρασία», δήλωσε εκπρόσωπος του οίκου.

Κατασκευάστηκε από τη λαβή φλας μιας βρετανικής vintage φωτογραφικής μηχανής, ενώ η λεπίδα ήταν μια ξύλινη ράβδος που επέτρεπε τη φυσική μάχη μπροστά στην κάμερα, διευκολύνοντας στη συνέχεια τα εφέ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο στο Λος Άντζελες, ενώ το αντικείμενο θα περιοδεύσει τον Αύγουστο σε Λονδίνο, Μπέβερλι Χιλς και Νέα Υόρκη.

Στην ίδια δημοπρασία θα παρουσιαστούν και άλλα διάσημα κινηματογραφικά αντικείμενα, όπως το μαστίγιο και η ζώνη του Ιντιάνα Τζόουνς και το κράνος του Σάουρον από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Propstore, Brandon Alinger, δήλωσε: «Σχεδόν 50 χρόνια μετά την πρώτη ταινία, τα φωτόσπαθα παραμένουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμβληματικά σύμβολα του παγκόσμιου κινηματογράφου».