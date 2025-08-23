Οι ιδανικοί προορισμοί εντός Ελλάδος για τον Σεπτέμβρη

Από τα νησιά μέχρι τις πόλεις και τα ορεινά χωριά, η Ελλάδα διαθέτει πολλές επιλογές για διακοπές και σύντομες αποδράσεις τον Σεπτέμβριο.

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που συνδυάζει όλα θετικά του καλοκαιριού, αλλά με μια πιο ήσυχη και αυθεντική ατμόσφαιρα. Για πολλούς, αποτελεί την καλύτερη εποχή για διακοπές και ταξίδια στην Ελλάδα. Η ζέστη του Αυγούστου υποχωρεί σταδιακά, τα βράδια είναι λίγο πιο δροσερά, ενώ οι παραλίες παραμένουν ελκυστικές και τα νερά κρυστάλλινα.

Ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου είναι ιδανικός για να απολαύσει κανείς την ομορφιά της χώρας με πιο ήρεμους ρυθμούς, μακριά από τα πλήθη των προηγούμενων μηνών. Από νησιά που κρατούν ζωντανή την καλοκαιρινή αύρα, μέχρι παραθαλάσσιες πόλεις και παραδοσιακά χωριά, αυτοί είναι οι οκτώ προορισμοί που αξίζει να βάλετε στη λίστα σας για τον Σεπτέμβριο.

Σπέτσες

Ένας από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς κοντά στην Αθήνα, οι Σπέτσες είναι ιδανικό νησί για σύντομες αποδράσεις. Τον Σεπτέμβριο οι ρυθμοί είναι πιο χαλαροί και η θερμοκρασία χαμηλότερη. Η παραλία της Αγίας Μαρίνας και του Αγίου Μάμα προσφέρονται για κοντινές βουτιές, ενώ η Ζωγεριά, η Ξυλοκέριζα, η Αγία Παρασκευή και οι Άγιοι Ανάργυροι διαθέτουν πιο εντυπωσιακά νερά και αρμυρίκια. Τα απογεύματα όταν δύει ο ήλιος, η πιο ωραία βόλτα είναι προς το παλιό λιμάνι με τις ψαροταβέρνες δίπλα στο νερό.

