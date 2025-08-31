Αθήνα: 7 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα ζητούν μίσθωμα άνω των 500€
31 Αυγούστου 2025
Η ραγδαία αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων τα τελευταία χρόνια, που μάλιστα προσεγγίζει – σε ποσοστό το 70% με 75% από το 2017 έως και σήμερα, τόσο στο κέντρο όσο και στις γύρω περιοχές, προφανώς δυσκολεύει την αναζήτηση σχετικά προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Οι οικονομικές επιλογές έχουν σχεδόν εκλείψει, καθώς τα διαμερίσματα με ζητούμενο μίσθωμα έως 350 ευρώ πλέον είναι ελάχιστα ή και ανύπαρκτα, ενώ όσα διατίθενται σε αυτήν την κατηγορία είναι κυρίως πολύ μικρά, ισόγεια ή υπόγεια και συχνά μη ανακαινισμένα – κατασκευής έως το 1980.
Το αποτέλεσμα είναι ότι η «φοιτητική στέγη», που κάποτε θεωρούνταν δεδομένη επιλογή για τους νεοεισαχθέντες στα πανεπιστήμια της Αθήνας, μετατρέπεται πλέον σε έναν πραγματικό «γρίφο» για οικογένειες και φοιτητές. Αυτό αποτυπώνεται σε σχετική ανάλυση του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates με τις περιοχές της Αθήνας που διαθέτουν φοιτητικές κατοικίες με ζητούμενο μίσθωμα έως 350 ευρώ, καθώς και με παραδείγματα ακινήτων (τα οποία αφορούν κυρίως σε ισόγεια ή/και ημιυπόγεια σπίτια).
