Ε, ναι! Το ιστορικό Central Perk καφέ των “Friends” ανοίγει στη Νέα Υόρκη - Βιογραφικά που αφήνουμε;

Κυρίες και κύριοι, το Central Perk Coffee των “Friends” ανοίγει τις πόρτες του στην Times Square το φθινόπωρο του 2025. Και ναι, ο πορτοκαλί καναπές θα είναι εκεί.

Από τα Warner Bros.Studios απευθείας στην Times Square: Είναι επίσημο, το Central Perk Coffee της πολυαγαπημένης, πολυπροβεβλημένης και πολυσυζητημένης σειράς «Friends», που έγραψε ιστορία, βρίσκει μόνιμη θέση στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης και αν αυτή δεν είναι η ευχάριστη είδηση της ημέρας, τότε ποια; Μπορεί να μην ζούμε στη Νέα Υόρκη, ούτε να είναι στα άμεσα σχέδιά μας να ταξιδέψουμε μέχρι εκεί, ωστόσο αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Η σκέψη και μόνο ότι ο περιβόητος πορτοκαλί καναπές της δημοφιλούς sitcom σειράς θα υπάρχει σε μία από τις πιο διάσημες πλατείες του πλανήτη, παρακινεί όλους τους fans να κλείσουν εισιτήρια για την πατρίδα του cozy καφέ, που όλοι λατρέψαμε.

Το στέκι των Friends «ζωντανεύει» στη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Central Perk Coffeehouse και της Warner Bros. Discovery, οι πόρτες του θρυλικού - έχει τον τίτλο πριν καν δούμε τις παροχές του - καφέ θα ανοίξουν στο τέλος του φθινοπώρου του 2025. «Η σύγχρονη εκδοχή του χώρου συγκέντρωσης των "Friends" είναι ένα μέρος που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς, καθώς αξέχαστες στιγμές, εξαιρετικός καφές και νόστιμο φαγητό συναντώνται στην πόλη, από την οποία ξεκίνησαν όλα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το Central Perk Coffee στη Νέα Υόρκη θα ακολουθήσει την ίδια συνταγή του καταστήματος που άνοιξε στη Βοστώνη τόσο στο design όσο και στο μενού. Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, ο επιτυχημένος σεφ Τομ Κολίκιο θα αναλάβει τη σύνθεση του μενού - το οποίο προφανώς θα είναι εμπνευσμένο από τους «Friends». Όσον αφορά στον καφέ, θα υπάρχουν ονόματα - ατάκες, που όλοι γνωρίζουμε από τη σειρά, όπως «how you doin'?" και «we were on a coffee break».

Μπορεί η ενέργεια να παραμένει ίδια, γυρνώντας μας πίσω στον χρόνο εκεί όπου γυρίζονταν οι αγαπημένες μας σκηνές, ωστόσο αναμφίβολα θα πρόκειται για μια σύγχρονη και ανανεωμένη εκδοχή, που ανταποκρίνεται με σιγουριά στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του επισκέπτη/καταναλωτή σήμερα.

«Όταν ανοίξαμε το πρώτο Central Perk Coffeehouse στη Βοστώνη, ο στόχος μας ήταν πάντα να επεκταθούμε στη Νέα Υόρκη, ένα μέρος όπου οι θαυμαστές και οι φίλοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες στην πόλη όπου διαδραματιζόταν η σειρά», υποστήριξε ο Πολ Λαντίνο, στέλεχος της CenPer Holdings, σε δήλωσή του. Και να, που τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Το Central Perk καφέ, λοιπόν, «ζωντανεύει» εκεί ακριβώς που γεννήθηκε και αγαπήθηκε από εκατομμύρια κόσμου. Βιογραφικά που αφήνουμε;

Να σημειωθεί πως εκτός από τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη, αυθεντικά θεματικά καφέ των «Friends» υπάρχουν, μεταξύ άλλων, στο Λος Άντζελες, τη Σιγκαπούρη, την Ινδία, το Μάντσεστερ.

