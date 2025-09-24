Η “φωτεινή” είδηση της ημέρας προέρχεται απευθείας από τη NASA.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της NASA, οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών στη νεότερη τάξη υποψήφιων αστροναυτών. Αν αυτή δεν είναι μια όμορφη και ελπιδοφόρα είδηση για τον γυναικείο πληθυσμό εκεί έξω, τότε ποια; Ανάμεσα σε περίπου 8.000 υποψηφίους, επιλέχθηκαν μόλις 10 άτομα - 6 γυναίκες και 4 άνδρες - για να εκπαιδευτούν για μελλοντικές αποστολές προς τη Σελήνη, τον Άρη και ακόμη πιο μακρινούς προορισμούς στο διάστημα. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή για έναν χώρο, που από το 1959 μέχρι και σήμερα παρέμενε, κατά κύριο λόγο, ανδροκρατούμενος.

Ανάμεσα στις νέες αυτές πρωτοπόρες ξεχωρίζει η Άννα Μένον, μια επιστήμονας και μηχανικός που έχει ήδη ταξιδέψει στο διάστημα, μέσω της αποστολής Polaris Dawn της SpaceX. Σε αυτή την αποστολή, η Άννα Μένον καταγράφηκε στην ιστορία ως η γυναίκα που έφτασε στο υψηλότερο υψόμετρο που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος από την εποχή του Apollo. Η αποστολή περιλάμβανε δεκάδες επιστημονικά πειράματα, τεχνολογικές δοκιμές και τον πρώτο ιδιωτικό διαστημικό περίπατο.

Το μέλλον στη NASA θα έχει ισχυρή γυναικεία παρουσία

Η αλλαγή αυτή στη σύνθεση των αστροναυτών δεν είναι απλώς αριθμητική, αλλά συμβολίζει μια βαθιά και ουσιαστική αναθεώρηση μιας ολόκληρης κουλτούρας. Το διάστημα θεωρούνταν για δεκαετίες πεδίο για τους «λίγους και εκλεκτούς». Τις περισσότερες φορές, όμως, αυτοί οι «λίγοι» που επιλέγονταν γι’ αυτές τις θέσεις ήταν άντρες, αφήνοντας τις γυναίκες στο περιθώριο. Πλέον, τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Γενιές κοριτσιών μεγαλώνουν, βλέποντας άλλες γυναίκες - πρότυπα να φορούν τα κοστούμια των αστροναυτών, να ηγούνται αποστολών και να συμμετέχουν σε κάθε βήμα της εξερεύνησης του διαστήματος. Αυτή και μόνο η εικόνα είναι αρκετή για να γεμίσει τα όνειρα με ελπίδα.

Η NASA έχει ήδη δηλώσει ότι στοχεύει να δώσει στην πρώτη γυναίκα την ευκαιρία να φτάσει στη Σελήνη μέσω του προγράμματος Artemis, συνεπώς είναι πλέον ξεκάθαρο πως ο ρόλος των γυναικών στην εξερεύνηση του διαστήματος δεν είναι διακοσμητικός ή περιθωριακός, αλλά ουσιαστικός, κεντρικός και απαραίτητος.

Παρότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να δημιουργηθούν όλες οι απαραίτητες συνθήκες για τη μετάβαση των γυναικών στο διάστημα. Από την ανάγκη επανασχεδιασμού του εξοπλισμού, ώστε να είναι κατάλληλος για διαφορετικούς σωματότυπους, μέχρι την ισότιμη πρόσβαση σε ηγετικούς ρόλους και χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι πολλές. Σίγουρα, όμως, διανύουμε μια αισιόδοξη περίοδο και θα ήταν παράλειψη, αν δεν υπογραμμίζαμε, πως η γενική κατεύθυνση έχει αλλάξει.

Το διάστημα είναι ένας ανοιχτός ορίζοντας, και όλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να φτάσουν εκεί - ανεξαρτήτως φύλου. Η φράση «the future of space is female» δεν είναι πλέον απλώς σύνθημα, αλλά μια διαπίστωση, που ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ιστορία της NASA.