Η Παρασκευή είναι οδηγός λεωφορείου και σπάει τα στερεότυπα στους ελληνικούς δρόμους

«Στην Ελλάδα έχουμε το στερεότυπο να υπάρχουν άντρες πίσω από το τιμόνι».

Σε έναν κλάδο που παραδοσιακά κυριαρχείται από άντρες, μια νέα γυναίκα γράφει τη δική της ξεχωριστή διαδρομή. Η Παρασκευή Καυκιά είναι μόλις 23 ετών, αλλά έχει ήδη πετύχει κάτι που για πολλούς φαντάζει ακατόρθωτο: Είναι ιδιοκτήτρια και επαγγελματίας οδηγός τουριστικού λεωφορείου με δρομολόγια σε όλη τη χώρα.

Η εικόνα μιας τόσο μικρής σε ηλικία γυναίκας πίσω από το τιμόνι ενός ογκώδους οχήματος, σίγουρα προκαλεί έκπληξη -αν όχι δυσπιστία- σε πολλούς. Κι όμως, για την Παρασκευή, το τιμόνι δεν είναι εργαλείο εξουσίας, αλλά τρόπος ζωής. Από μικρή παρατηρούσε με θαυμασμό τους γονείς της, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στον τομέα των τουριστικών μεταφορών. Όπως λέει, η αγάπη για τα οχήματα και τα ταξίδια ήταν πάντα εκεί. Απλώς περίμενε τη στιγμή να πάρει υπόσταση.

Διάβασε τη συνέχεια στο Reader.gr