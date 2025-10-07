Νόμπελ Ιατρικής 2025: Μια γυναίκα ανάμεσα στους νικητές - Μόλις η 14η στην ιστορία του βραβείου

Το βραβείο απονεμήθηκε στους Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi για την έρευνά τους στα ρυθμιστικά Τ-κύτταρα, που ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία για τον καρκίνο και τα αυτοάνοσα νοσήματα

Το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας για το 2025 απονέμεται στους πρωτοπόρους ερευνητές Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi, όπως ανακοίνωσε η επιτροπή, «για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή». Η έρευνά τους αποκωδικοποίησε έναν από τους πιο θεμελιώδεις μηχανισμούς του σώματός μας, ανοίγοντας τον δρόμο για επαναστατικές θεραπείες.

Στην καρδιά της ανακάλυψής τους βρίσκονται τα ρυθμιστικά Τ-λεμφοκύτταρα (T-cells), τα οποία λειτουργούν ως «φύλακες της ειρήνης» του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτά τα κύτταρα διασφαλίζουν την «ανοχή», εμποδίζοντας δηλαδή το ανοσοποιητικό να επιτεθεί στους ίδιους τους ιστούς του σώματος. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος φορέας, «οι ανακαλύψεις τους έθεσαν τα θεμέλια για ένα νέο πεδίο έρευνας και ώθησαν την ανάπτυξη νέων θεραπειών, για παράδειγμα για τον καρκίνο και τις αυτοάνοσες ασθένειες».

Ανάμεσα στους νικητές του νόμπελ βρίσκεται και μια γυναίκα. Η συμβολή της Mary E. Brunkow σε αυτό το πεδίο υπήρξε καθοριστική. Η δική της έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση του γονιδίου-κλειδί FOXP3, του «κεντρικού διακόπτη» που ελέγχει την ανάπτυξη και τη λειτουργία αυτών των κρίσιμων κυττάρων. Αυτό το ορόσημο έδωσε στους επιστήμονες το "κλειδί" για να κατανοήσουν και να χειριστούν τον πολύπλοκο αυτό μηχανισμό.

Η βράβευση της Brunkow, της 14ης μόλις γυναίκας στην ιστορία που κερδίζει το συγκεκριμένο Νόμπελ (έναντι 215 αντρών), είναι μια ηχηρή αναγνώριση της προσφοράς της. Σε μια εποχή που η επιστήμη χρειάζεται όλα τα λαμπρά μυαλά, η παρουσία της στο υψηλότερο βάθρο της Ιατρικής δεν είναι απλώς μια προσωπική νίκη, αλλά μια ισχυρή έμπνευση που επιβεβαιώνει ότι η πορεία προς τη γνώση απαιτεί και χτίζεται πάνω στη γυναικεία ευφυΐα και επιμονή.