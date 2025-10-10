Στη Φινλανδία, η πρώην πρωθυπουργός, Σάνα Μαρίν, πρότεινε 4ημερη εργασία έξι ωρών

Η Σάνα Μαρίν επιθυμεί να ανατρέψει το γνώριμο μοντέλο εργασίας, επαναπροσδιορίζοντας τα δεδομένα στον επαγγελματικό τομέα, που παραμένουν ίδια εδώ και δεκαετίες.

Σάνα Μαρίν: ένα όνομα, μια σημαντική ιστορία. Υπήρξε πρωθυπουργός της Φινλανδίας από το 2019 έως το 2023. Ήταν και παραμένει η νεότερη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση αρχηγού κυβέρνησης στον κόσμο. Στα 39 χρόνια της, με αφορμή τον εορτασμό για τα 120 χρόνια του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στο Turku, κατέθεσε πρόταση περί αλλαγής του γνώριμου μοντέλου εργασίας (πενθήμερο/οκτάωρο), εστιάζοντας στη βελτίωση της ψυχικής υγείας όλων των εργαζομένων της χώρας.

Πρωταρχικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να «ελαφρύνει» το απαιτητικό πρόγραμμα της καθημερινότητας, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη που εργάζεται, να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε εξωτερικές δραστηριότητες, σε χόμπι, στην οικογένεια ή να αναπτύξει πολιτιστικά ενδιαφέροντα. Η Σάνα Μαρίν, παρακολουθώντας τις εξελίξεις της κοινωνίας και το πώς έχει διαμορφωθεί στη σύγχρονη εποχή, θεωρεί πως είναι απαραίτητο να επανέλθει η ποιότητα στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Η Σάνα Μαρίν ζητά να θεσπιστεί η τετραήμερη εξάωρη εργασία στη Φινλανδία

Όπως υποστηρίζει, η παραγωγικότητα των ανθρώπων δεν σχετίζεται μόνο με τη διάρκεια της εργασίας τους, αλλά και με την ποιότητα του χρόνου και το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται. Η διατήρηση μιας ισορροπημένης ψυχικής υγείας, αποτελεί μυστικό ενός ευτυχισμένου ανθρώπου και ενός καλού επαγγελματία, θα σχολιάσουμε εμείς, από την πλευρά μας, συνεπώς το νέο μοντέλο εργασίας που προτείνει η Σάνα Μαρίν είναι βέβαιο πως θα έχει πολλαπλά οφέλη στη διάθεση, την αποδοτικότητα και την όρεξη των εργαζομένων.

Η Φινλανδία αποτελεί μία από τις πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο. Στην έρευνα, που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο, κατέχει άλλοτε την πρώτη και άλλοτε τη δεύτερη θέση (μετά τη Δανία), γεγονός που επιβεβαιώνει, πως ενδιαφέρεται έντονα για την ψυχική υγεία των πολιτών της. Η πρόταση της Σάνα Μαρίν δεν αποτελεί πηγή έμπνευσής της, αλλά πρόκειται για ένα μοντέλο εργασίας που ακολουθείται ήδη στη γειτονική Σουηδία και στην Ιαπωνία με μεγάλη επιτυχία.

