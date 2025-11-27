Ισχυρή προσφορά προς 12 ΜΚΟ και φιλανθρωπικές δράσεις

Το Navarino Challenge επέστρεψε στις 9-11 Μαΐου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία αθλητισμού, ευεξίας και γαστρονομίας. Στη 13η του έκδοση, το πολυβραβευμένο event αθλητισμού συγκέντρωσε χιλιάδες συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο σε πάνω από 70 δραστηριότητες, που πραγματοποιήθηκαν στην Costa Navarino, στα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino και W Costa Navarino και στον Δήμο Πύλου-Νέστορος, μετατρέποντας τη διοργάνωση σε μια γιορτή σώματος και πνεύματος.

Με ορίζοντα το 2026, το Navarino Challenge επιστρέφει ανανεωμένο ως Messinia Challenge, φέρνοντας μια νέα εποχή για το κορυφαίο event αθλητικού τουρισμού και ευεξίας στην Ελλάδα. Όπως το Navarino Challenge μετεξελίσσεται σε Messinia Challenge, με το παγκόσμιο μήνυμα «Ο Αθλητισμός Ενώνει», έτσι και η μεγαλύτερη online δημοπρασία στην Ελλάδα, «Sharing is Caring» αποκτά νέα ταυτότητα και ονοματοδοσία, μετονομαζόμενη σε «Για να σωθεί ένα παιδί».

Η πρωτοβουλία συνεχίζει να τιμά τη μνήμη του αείμνηστου Αλέξανδρου Νικολαΐδη, του δις αργυρού Ολυμπιονίκη του taekwondo που ενέπνευσε τη δημιουργία της δράσης, ενώ παράλληλα αποτελεί συνέχεια του δρόμου που εκείνος άνοιξε με τα τελευταία του λόγια και το παράδειγμά του: προσφέροντας τα προσωπικά του αντικείμενα για να στηρίξει όσους έχουν ανάγκη και να υπηρετήσει το κοινό καλό—«για να σωθεί έστω ένα παιδί».

Με σεβασμό στην παρακαταθήκη του και με την ευθύνη της συνέχισης ενός τόσο σημαντικού έργου, η πρωτοβουλία ενισχύεται περαιτέρω, διευρύνοντας τον σκοπό, τη σημασία και το κοινωνικό της αποτύπωμα.

Στήριξη 12 Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

Η φιλανθρωπική δράση «Για Να Σωθεί Ένα Παιδί» επιστρέφει φέτος από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου, παρουσιάζοντας πάνω από 38 μοναδικά αντικείμενα από κορυφαίους αθλητές και προσωπικότητες, με στόχο την ενίσχυση ανθρώπων που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η φετινή δράση του θα υποστηρίξει τους παρακάτω 12 MKO οργανισμούς και αντίστοιχες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες:

Οι Ήρωες της BPAN, Ο Σύλλογος γονέων και φίλων παιδιών δημιουργήθηκε με αποστολή την υποστήριξη των παιδιών που ζουν στην Ελλάδα με τη σπάνια νόσο Beta-Propeller protein-Associated Neurodegeneration, επιδιώκοντας να συνδράμει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τη νόσο και να προωθήσει την έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών.

Choose Life που προσπαθεί να επαναφέρει το χρώμα στη ζωή όσων πάσχουν από ασθένειες που σχετίζονται με το αίμα και έχει ως αποστολή την αύξηση της βάσης δοτών μυελού των οστών, τη χρηματοδότηση έρευνας και τη στήριξη ασθενών και των οικογενειών τους.

ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ του αθλητικού συλλόγου ΑμεΑ από την Καλαμάτα, που διαθέτει και φροντίζει ενεργούς αθλητές που ανήκουν στο Παραολυμπιακό κίνημα και στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ.

HOPEgenesis που φροντίζει για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, τη στήριξη της οικογένειας και την εύρεση λύσεων του δημογραφικού ζητήματος στην Ελλάδα, με αποστολή να παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και φροντίδα σε γυναίκες από τη στιγμή που μένουν έγκυες έως τη μέρα του τοκετού τους.

Humanity Greece που στηρίζει ευάλωτους πολίτες, οικογένειες και μικρά παιδιά που ζουν στα όρια της φτώχειας.

Karkinaki που διεκδικεί παρέμβαση στην προσπάθεια ο καρκίνος παιδικής και εφηβικής ηλικίας να πάψει να είναι θέμα ταμπού, αλλά και να βρεθούν όσο το δυνατό περισσότεροι σύμμαχοι ώστε κάθε παιδί που νοσεί να έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου νοσηλεία, αποτελεσματική θεραπεία και τελικά, δικαίωμα στη ζωή.

Library4All που έχει ως σκοπό όλα τα σχολεία να έχουν μία προσβάσιμη, ενημερωμένη βιβλιοθήκη, συνδεδεμένη με τη ζωή του σχολείου, με ράφια γεμάτα βιβλία, με βιβλιοθηκονόμο και με ετήσια κονδύλια για αγορά βιβλίων. Μία βιβλιοθήκη για όλους και όλες, με όλους και με όλες.

Γιατρούς Χωρίς Σύνορα που παρέχουν ιατρική βοήθεια σε ανθρώπους που πλήττονται από συγκρούσεις, επιδημίες, καταστροφές ή αποκλεισμό από την υγειονομική περίθαλψη.

The Love Van που στηρίζει άπορες οικογένειες με είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, ρουχισμό & βιβλία, οργανώνει δράσεις καθαρισμού σε δασικές εκτάσεις, υποστηρίζει οικονομικά συμπολίτες μας με καμπάνιες και σιτίζει σε εβδομαδιαία βάση 200 αστέγους της Αθήνας, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Virtus Center for Medical Research, όπου στόχος είναι να δώσει την ευκαιρία σε ασθενείς με σπάνιους τύπους καρκίνου να λάβουν ακριβή διάγνωση και θεραπευτικές συστάσεις από ένα εξειδικευμένο κέντρο στην Ευρώπη, χωρίς κανένα κόστος.

Παιδικές Καρδιές, του Συλλόγου Β. Ελλάδος για άτομα με συγγενείς καρδιοπάθειες που έχει ως στόχο τη μέριμνα και φροντίδα των παιδιών και εφήβων που πάσχουν από συγγενείς και επίκτητες καρδιοπάθειες καθώς και των ενηλίκων που εμφάνισαν τα παραπάνω προβλήματα πριν την ενηλικίωση τους.

του Συλλόγου Β. Ελλάδος για άτομα με συγγενείς καρδιοπάθειες που έχει ως στόχο τη μέριμνα και φροντίδα των παιδιών και εφήβων που πάσχουν από συγγενείς και επίκτητες καρδιοπάθειες καθώς και των ενηλίκων που εμφάνισαν τα παραπάνω προβλήματα πριν την ενηλικίωση τους. Together For Autism, μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους. Μέσα από εκπαιδευτικές, κοινωνικές και ψυχοκοινωνικές δράσεις, επιδιώκει να προωθήσει την κατανόηση, την αποδοχή και την ισότιμη ένταξη όλων των ανθρώπων στην κοινωνία, ανεξαρτήτως διαφορών ή διαγνώσεων.

Κερδίστε μοναδικά αντικείμενα που αποτελούν κομμάτι της ιστορίας

Στο «Για να σωθεί ένα παιδί» μπορούμε να προσφέρουμε όλοι και να βοηθήσουμε τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς περιλαμβάνονται αντικείμενα που ξεκινούν από πολύ χαμηλή προτεινόμενη τιμή.

Μπείτε εδώ και υποστηρίξτε την προσπάθεια:

https://www.navarinochallenge.com/auctions/

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την φιλανθρωπική δράση: https://www.navarinochallenge.com/event-2025/to-save-a-child/

Στις online δημοπρασίες του «Για να Σωθεί Ένα Παιδί» θα βρείτε memorabilia με τις υπογραφές αστέρων του παγκόσμιου αθλητισμού!

Αποκτήστε πιστοποιημένα υπογεγραμμένα αντικείμενα κορυφαίων ποδοσφαιριστών:

Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Luka Modrić, Karim Benzema, Wayne Rooney, Fabio Cannavaro, Darwin Núñez, Alejandro Garnacho.



Κορυφαίων αθλητών του NBA:

Kareem Abdul-Jabbar, Giannis Antetokounmpo, Penny Hardaway, Allen Iverson, Dirk Nowitzki, Paul Pierce, Brandon Ingram, Vince Carter, Evan Mobley, Jalen Suggs, Zion Williamson, Tyler Herro, Coby White και του ευρωπαϊκού μπάσκετ: Φάνη Χριστοδούλου, Νίκου Ζήση, Εβίνας Μάλτση, Joe Arlauckas.

Κορυφαίων αθλητών από όλα τα σπορ όπως ο Peyton Manning, ο Justin Herbert και ο Niko Koutouvides από το NFL, αλλά και ο Νάσος Γκαβέλας, 2 φορές Χρυσός Παραολυμπιονίκης στα 100μ. (κατηγορία Τ11).



Η Ευκαιρία να Αποκτήσετε Κάτι Μοναδικό

“Sports Memorabilia Partner” της δράσης είναι το Trace ‘n Chase, η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία συλλεκτικών καρτών και memorabilia, που αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για κάθε συλλέκτη σε όλο τον κόσμο. Το Trace 'n Chase προσφέρει μια τεράστια γκάμα αθλητικών αντικειμένων και αναμνηστικών, συνοδευόμενων πάντα από πιστοποίηση των υπογραφών τους από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Μοναδικά Αντικείμενα – Αποκτήστε τα Πρώτοι

Οι συλλέκτες και οι λάτρεις του γκολφ θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα το 1st Masters Win Picture με το αυτόγραφο του Gary Player, ένα μοναδικό κομμάτι ιστορίας του αθλήματος, καθώς και το Signed 2012 Masters Pin Flag, που αποτυπώνει την αριστοτεχνία ενός θρύλου του γκολφ. Κερδίστε ακόμα ένα εκπληκτικό YAMAHA NEO’s Dual Battery Scooter με δύο μπαταρίες που προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία στην πολύωρη αστική μετακίνηση και το νέο πρωτοποριακό κράνος μοτοσυκλέτας Skwal i3 της Shark για την καλύτερη ασφάλειά σας, προσφορά του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και της YAMAHA. Η SIXT προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία οδήγησης, διαθέτοντας voucher για ένα Premium SUV όχημα διάρκειας 4 ημερών — μια μοναδική ευκαιρία για να απολαύσετε με απόλυτη ασφάλεια την άνεση και την ελευθερία του ταξιδιού επιλέγοντας όποιον προορισμό σας ταιριάζει. Για το σπίτι, οι premium οικιακές συσκευές ξεχωρίζουν, όπως το στεγνωτήριο Miele, συνώνυμο της γερμανικής ποιότητας, της τεχνολογικής υπεροχής και της ανθεκτικότητας σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, απολαύστε επιλεγμένες φιάλες από τη Bacardi Group, παγκόσμιο ηγέτη στα premium spirits με ιστορία άνω των 160 ετών—ιδανικές για συλλέκτες και λάτρεις των εκλεκτών ποτών.

Η λίστα των αντικειμένων θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται έως το τέλος των δημοπρασιών, προσφέροντας συνεχώς νέες, μοναδικές ευκαιρίες σε κάθε συμμετέχοντα.

Διαδικασία Σιωπηρών Δημοπρασιών

Μπαίνοντας στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα των Silent Auctions, οι συμμετέχοντες μπορούν, στο πρώτο στάδιο, να καταθέσουν τη δική τους προτεινόμενη προσφορά για το αντικείμενο που επιθυμούν να αποκτήσουν, στέλνοντας ένα e-mail χωρίς να απαιτείται άμεση πληρωμή. Καθ’ όλη τη διαδικασία, τόσο η ταυτότητα των χρηστών όσο και τα ποσά που προτείνουν παραμένουν απολύτως ανώνυμα. Με τη λήξη των δημοπρασιών, όλα τα e-mails θα ανοιχτούν και θα ελεγχθούν και oι συμμετέχοντες που θα έχουν υποβάλει την υψηλότερη προσφορά για κάθε αντικείμενο θα ανακηρυχθούν νικητές.

Η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί μέσω των social media της διοργάνωσης, ενώ θα υπάρξει προσωπική ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο πληρωμής. Οι πληρωμές θα γίνονται απευθείας προς τα αντίστοιχα ιδρύματα — με ελάχιστες εξαιρέσεις — χωρίς καμία ενδιάμεση συναλλαγή. Ο κάθε νικητής θα διαθέτει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την κατάθεση του ποσού. Με την επιβεβαίωση της πληρωμής από το εκάστοτε ίδρυμα, η διοργάνωση θα ενημερώνει τον νικητή για τον τρόπο παραλαβής του αντικειμένου.

Σε περίπτωση που ο πρώτος νικητής δεν ολοκληρώσει την κατάθεση εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, η δυνατότητα απόκτησης του αντικειμένου θα μεταφέρεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη υψηλότερη προσφορά. Το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί από τις δημοπρασίες θα διατεθεί ισόποσα στους 12 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στις αντίστοιχες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, ενώ όλα τα δώρα θα δοθούν στους νικητές τον Ιανουάριο.

Στήριξη ΜΚΟ μέσω του Charity Idols

Ήδη κατά τη διάρκεια του Πάσχα, μέσω της συνεργασίας με το Charity Idols, συγκεντρώθηκαν σημαντικά ποσά, τα οποία δόθηκαν απευθείας στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (ΜΚΟ). Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε ανέρχεται σε πάνω από 5.000€ και αποδεικνύει τη δύναμη της συλλογικής προσφοράς. Αυτό το έργο συνεχίζεται, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και να στηρίξουν κοινωνικές και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, φέρνοντας μαζί πραγματική αλλαγή.

Η Miele έμπρακτα στο πλευρό του Humanity Greece

Σε μια μαγική βραδιά γεμάτη χαμόγελα και αλληλεγγύη, η Humanity Greece άνοιξε τις πόρτες του Εθελοντικού Συντονιστικού Κέντρου τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, καλωσορίζοντας φίλους, εθελοντές και υποστηρικτές για τα εγκαίνια της νέας κοινωνικής κουζίνας στο πλαίσιο της δράσης “A Kitchen for Good”. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι μεγάλοι δωρητές της οργάνωσης, όπως η Miele, που προσέφερε premium οικιακές συσκευές, προσθέτοντας μια ξεχωριστή νότα πολυτέλειας σε αυτήν την αξέχαστη βραδιά αλληλεγγύης, σε συνεργασία με την ομάδα της ActiveMedia Group. Με την υποστήριξη της Miele, ηγέτιδας εταιρείας στον τομέα των premium οικιακών συσκευών, η Humanity Greece ανακαίνισε την κοινωνική κουζίνα, ενισχύοντας τις δυνατότητές της να καλύψει βασικές ανάγκες και να προσφέρει φρέσκο φαγητό στους άστεγους της Αττικής.

Οι Auction Partners που στηρίζουν και προσφέρουν πολύτιμα αντικείμενα για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών είναι οι: Miele, Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, YAMAHA, Trace ‘n Chase, SIXT, Bacardi.

Τη φιλανθρωπική δράση του Sharing Is Caring υποστηρίζει με παραγωγή περιεχομένου και διαχείριση στα social media η ομάδα της Mind The Ad.

Τη διοργάνωση των Silent Auctions για λογαριασμό του Messinia Challenge έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.






