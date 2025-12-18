Xmas in a Box: Το JennyGr σου χαρίζει δώρα αξίας €1000 - Δες τα όλα

Ο μεγάλος χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός του JennyGr

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή της προσφοράς, της λάμψης και των μεγάλων εκπλήξεων, και φέτος το JennyGr ανεβάζει τον πήχη της γιορτινής μαγείας με έναν διαγωνισμό που θα σας κάνει να ονειρευτείτε. Ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε τη νέα χρονιά με ένα εντυπωσιακό δώρο που ξεπερνά κάθε προσδοκία: τον μεγάλο διαγωνισμό "Xmas in a Box"!

Έξι (6) τυχερ@ αναγνώστρ@ θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα μοναδικό Χριστουγεννιάτικο κουτί γεμάτο με τα πιο περιζήτητα προϊόντα μόδας, ομορφιάς, και lifestyle της αγοράς. Δεν πρόκειται για ένα απλό δώρο, αλλά για έναν πραγματικό θησαυρό, καθώς η συνολική αξία των προϊόντων που περιέχει κάθε ένα από τα έξι κουτιά ξεπερνά τα €1000!

Φανταστείτε τον εαυτό σας να ανοίγει ένα κουτί-έκπληξη, μέσα στο οποίο κρύβονται επιλεγμένα κομμάτια από high-end brands: κομψά αξεσουάρ, προϊόντα μακιγιάζ που αγαπούν οι make-up artists, εξειδικευμένες κρέμες περιποίησης και πολλά ακόμη. Το "Xmas in a Box" είναι η δική σας προσωπική "πινελιά" πολυτέλειας για τη νέα σεζόν.

Αυτό που κάνει τον διαγωνισμό του JennyGr τόσο ξεχωριστό είναι η επιμέλεια και η μοναδικότητα του περιεχομένου. Κάθε κουτί έχει δημιουργηθεί με προσοχή, ώστε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ανανέωσης, καλύπτοντας κάθε ανάγκη, από την καθημερινή περιποίηση μέχρι τις πιο επίσημες εμφανίσεις. Είναι το απόλυτο δώρο για να χαρίσετε στον εαυτό σας ή σε ένα αγαπημένο πρόσωπο μια αξέχαστη Χριστουγεννιάτικη έκπληξη.

Είστε έτοιμοι να ανακαλύψετε ακριβώς ποια προϊόντα-διαμάντια κρύβονται μέσα σε κάθε μία από αυτές τις μαγικές κούτες; Μείνετε μαζί μας! Στη συνέχεια του άρθρου αποκαλύπτουμε λεπτομερώς το περιεχόμενο που θα φτάσει στα χέρια των 6 τυχερών νικητών. Διαβάστε παρακάτω...

Frezyderm, Ice Eyes Stick





Frezyderm, Ice Eyes Stick, αντιρυτιδικό hydrogel πάγου άμεσης δράσης που εφαρμόζεται κατευθείαν από την κατάψυξη στην περιοχή των ματιών και σε όλο το πρόσωπο.

Wella Professionals, Ultimate Repair Gift Box

Wella Professionals, Ultimate Repair Gift Box, πολυτελές σετ περιποίησης μαλλιών με 3 προϊόντα για μοναδική επανόρθωση των μαλλιών εσωτερικά και εξωτερικά.

Inglot, More than a legend Mascara

Inglot, More than a legend Mascara, μάσκαρα που προσθέτει ορατά όγκο μετά την πρώτη εφαρμογή, πυκνώνοντας τις βλεφαρίδες και δίνοντάς τους ακραίο μήκος.



Inglot, Kiss Catcher Lipstick



Inglot, Kiss Catcher Lipstick, κραγιόν δημιουργημένο για να απολαμβάνουμε έντονο χρώμα και σωστή φροντίδα των χειλιών.

So lucky Shop, Γούρι 2026

So lucky Shop, διακοσμητικό γούρι για τη νέα χρονιά

Juliette Armand, Skin Boosters Opsis Eye Gel

Juliette Armand, Skin Boosters Opsis Eye Gel, Υδρογέλη φροντίδας της επιδερμίδας για την περιοχή γύρω από τα μάτια που ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των οιδημάτων και των μαύρων κύκλων της επιδερμίδας, προσφέροντας λάμψη και ενιαίο χρωματικό τόνο.

Admiral set





Admiral Set με μπουστάκι και κολαν σε μπεζ χρώμα για υπέροχα fitness looks γεμάτα άνεση. Απο εξαιρετικής ποιότητας υλικό για να αντιμετωπίζει τον ιδρώτα και να μην στερεί την αίσθηση άνεσης που μας αξίζει σε κάθε άθληση.

Time Eraser, Caviar Eye Cream 30ml

Time Eraser, Caviar Eye Cream 30ml, ενυδατική και αντιγηραντική κρέμα ματιών κατά των μαύρων κύκλων με υαλουρονικό οξύ και κολλαγόνο για ευαίσθητες επιδερμίδες.

Panthenol Extra, Bare Skin Superfood Body Mousse 230ml



Panthenol Extra, Bare Skin Superfood Body Mousse 230ml, Ενυδατικό μους σώματος με το αγαπημένο άρωμα Bare Skin με ξυλώδεις και φλοράλ νότες που αναδεικνύουν το γιασεμί, το μανταρίνι και το σανταλόξυλο, ιδανικό για καθημερινή χρήση.





Sephora

Sephora

Sephora ή Inkey Beauty Set You need to build barriers ή Inkey Clean up your act ή Moisturizing & Smoothing Hydratant Lissant ή Mini Cleansing Set ή Outrageous Lip Plumper Effect Duo Set ή Set of 3 to-go Essential Brushes Set

Clinea

Clinéa, Anti-ageing Biocellulose Face Mask, Μάσκα προσώπου από βιοκυτταρίνη με Πεπτίδια που βελτιώνουν την εμφάνιση των λεπτών γραμμών διεγείροντας την παραγωγή κολλαγόνου, Ceramides που προλαμβάνουν την απώλεια νερού από την επιδερμίδα και με Καφεΐνη, που συμβάλλει στην μείωση της εμφάνισης του πρηξίματος και των μαύρων κύκλων.

Clinéa, Moisturizing Biocellulose Face Mask, ενυδατική μάσκα προσώπου από βιοκυτταρίνη για επιδερμίδα ενυδατωμένη και σφριγηλή.

Clinéa, Illuminating Biocellulose Face Mask, Μάσκα Προσώπου για Λάμψη & Αντιγήρανση.

Redken One united

Redken One united, Θεραπεία που δίνει στα μαλλιά τη φροντίδα που χρειάζονται για να αναδείξουν τη μοναδικότητά τους.

Redken ABC Leave in Treatment



Redken ABC Leave in Treatment, θεραπεία που προσφέρει εντατική επανόρθωση, προστασία και μεταξένια απαλότητα, ενώ ενυδατώνει βαθιά και προσφέρει άμυνα έως και 56% από το σπάσιμο της τρίχας.

Eleusis Cosmetics, Micellar Water

Eleusis Cosmetics, Micellar Water, μικυλλιακό νερό για μοναδικό καθαρισμό με εκχύλισμα Babassu & NMF που προσφέρει απαλό καθαρισμό και ντεμακιγιάζ προσώπου και ματιών χωρίς ξέβγαλμα. Είναι 100% Vegan και διαθέτει μια τρομερά λειτουργική συσκευασία.

Revolution, All About The Jelly

Revolution, All About The Jelly, σετ μακιγιάζ με 5 προϊόντα σε κανονικό μέγεθος για το απόλυτο jelly look! Περιλαμβάνει: Revolution Jelly Blush Stick Lip and Cheek Stain – Strawberry Pink, Κρεμώδες ρουζ σε stick για φυσικό, λαμπερό χρώμα και glossy υφή. Revolution Jelly Lip Oil Balm Stick – Candy Ice Pink Viral lip oil που ενυδατώνει, μαλακώνει και χαρίζει διακριτικό, λαμπερό χρώμα. Revolution The Vibrant Icon Edit Brights Palette Έξι έντονες αποχρώσεις για τολμηρά, φωτεινά eye looks. Revolution Blending Sponge Μαλακό και ελαστικό σφουγγαράκι για τέλεια εφαρμογή προϊόντων σε κρεμώδη ή υγρή μορφή. Revolution Eyeshadow Brush Ιδανικό για εφαρμογή ή blending έντονων σκιών.

L'Oreal Professionel Metal Detox Mask



L'Oreal Professionel Metal Detox Mask μάσκα αποτοξίνωσης κατά των μεταλλικών στοιχείων που προστατεύει τα μαλλιά από την προσκόλληση μεταλλικών στοιχείων μετά τις υπηρεσίες βαφής ή

L'Oreal Professionel Metal Detox Oil

L'Oreal Professionel Metal Detox Oil, συμπυκνωμένο λάδι μαλλιών κατα των μεταλλικών στοιχείων για δυνατά μαλλιά με 2x περισσότερη λάμψη.

Neutrogena Hydro Boost Gel, ανάλαφρο gel εντατικής ενυδάτωσης με βάση το νερό και ενισχυμένο με φυσικούς ενυδατικούς παράγοντες.

Neutrogena Fast Absorbing Hand Cream

Neutrogena Fast Absorbing Hand Cream, κρέμα χεριών που απορροφάται άμεσα προσφέροντας στα χέρια μας θρέψη και προστασία.

Neutrogena Fast Absorbing Hand Cream



Neutrogena Deep Moisture Body Lotion, μη λιπαρό γαλάκτωμα σώματος που προσφέρει 4x άμεση ενυδάτωση χάρη στα 100+ ceramides για όψη ενυδατωμένη και γεμάτη υγεία.

OPI Nail Lacquer

OPI Nail Lacquer από την Christmas Collection με τα πιο απίθανα χριστουγεννιάτικα χρώματα για λαμπερές εμφανίσεις.

Caudalie, The des Vignes Set

Caudalie, The des Vignes Set με τρία προϊόντα περιποίησης με το χαρακτηριστικό άρωμα της σειράς που προσφέρει ενυδάτωση και φροντίδα για το σώμα και το υπέροχο άρωμα!

Morrocanoil, Signature oil Treatment Light





Morrocanoil, Signature oil Treatment Light, το εμβληματικό έλαιο μαλλιών με ελαφριά σύνθεση που λειαίνει το φριζάρισμα, ξεμπερδεύει, περιποιείται και ενισχύει τη λάμψη έως και 118%* - χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά.



Apivita, c15 Propolis Correct Serum



Apivita, c15 Propolis Correct Serum, αντιγηραντικός ορός προσώπου με βιταμίνη C και βιταμίνη E για αποτοξίνωση και λάμψη στην επιδερμίδα.

Little Secrets, Christmas Carol Set





Little Secrets, Christmas Carol Set, σετ σώματος που περιέχει κρέμα και αφρόλουτρο με άρωμα μελομακάρονο.