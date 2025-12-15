Τέλη κυκλοφορίας: Τι γίνεται αν ξεχάσω να τα πληρώσω;

Η προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, αλλά όσοι την ξεχάσουν ή την αγνοήσουν βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα

Οι «ξεχασιάρηδες» φορολογούμενοι δεν βρίσκονται αντιμέτωποι με την πληρωμή διπλάσιων τελών κυκλοφορίας καθώς υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ έχουν υιοθετήσει ένα κλιμακωτό σύστημα προσαυξήσεων, ώστε να επιβραβεύεται η συνέπεια.

