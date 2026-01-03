Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του Μαδούρο - Μεταφέρεται στις ΗΠΑ για να δικαστεί

O Μαδούρο συνελήφθη από ελίτ ομάδα ανδρών των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

Με μήνυμά του στο Truth, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της Βενεζουέλας. Όπως αναφέρει: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αμερικανικές διωκτικές αρχές. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 π.μ., στο Mar-a-Lago. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό!».

Από το 2020 ο Μαδούρο είχε επικηρυχθεί από τις ΗΠΑ για αθρόα εισαγωγή ναρκωτικών στη χώρα. Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση ηγέτη χώρας της Λατινικής Αμερικής που πέφτει στα χέρια των Αμερικανών και οδηγήθηκε στις ΗΠΑ, καθώς έχει προηγηθεί το 1990 ο δικτάτορας του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα.

