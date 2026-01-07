Η Τεχνητή Νοημοσύνη από απλό εργαλείο εξελίσσεται σε συνεργάτη σκέψης

Έμφαση στη συγκέντρωση πληροφοριών και την παραγωγή ιδεών (και λιγότερο στον αυτοματισμό εργασιών) δίνουν οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύμφωνα με έρευνα της Gallup, περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα εργαζομένους που συμμετείχαν στην έρευνα το β’ τρίμηνο του 2025 και χρησιμοποιούσαν Τεχνητή Νοημοσύνη τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία ΤΝ για τη συγκέντρωση πληροφοριών (42%) και τη δημιουργία ιδεών (41%), ενώ το 36% δήλωσε ότι τη χρησιμοποιούσε για να μαθαίνει νέα πράγματα.

