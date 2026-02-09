Dujjonku: Η Κορεάτικη εκδοχή της Dubai Chocolate τινάζει την μπάνκα του φιστικιού στον αέρα

Το Dujjonku, ανήκει στην κατηγορία που διεθνώς αναφέρεται σαν cookies. Είναι ένα μικρό σε μέγεθος, γλυκό σε γεύση παρασκεύασμα που καταναλώνεται είτε μόνο του είτε σαν συνοδευτικό καφέ

Σαν μελωδία ακούστηκε στα αυτιά των Ελλήνων φιστικοπαραγωγών το νέο: Στη μακρινή Νότια Κορέα, όπου το κελυφωτό φιστίκι ήταν παντελώς άγνωστο μέχρι πριν λίγα χρόνια, μια γλυκιά ανακάλυψη με υλικά δανεισμένα από την σοκολάτα Dubai, αλλά μαστιχωτή υφή, εκτίναξε λόγω έλλειψης τις τιμές του φιστικιού.

