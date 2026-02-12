Gazzetta Awards 2025 by Novibet: Το μπλε χαλί και οι συγκινητικές στιγμές της βραδιάς

11 χρόνια τιμώντας τους πρωταγωνιστές του ελληνικού αθλητισμού

Τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet επιβεβαίωσαν για 11η χρονιά τον χαρακτήρα τους ως το κορυφαίο event βραβεύσεων του ελληνικού αθλητισμού. Σε μια λαμπερή βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οι βραβεύσεις έγιναν αφορμή για χαμόγελα, συγκίνηση και δυνατά χειροκροτήματα, με τους ίδιους τους πρωταγωνιστές να δίνουν φωνή στις μεγαλύτερες στιγμές της χρονιάς.

Το «χορό» των απονομών άνοιξε η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών, που αναδείχθηκε Κορυφαία Γυναικεία Ομάδα, με τον Χάρη Παυλίδη να εκφράζει την ελπίδα για επιστροφή στη σκηνή για νέες επιτυχίες. Ακολούθησε ο Νάσος Γκαβέλας, ο οποίος έκανε back to back ως Κορυφαίος Αθλητής με Αναπηρία.

Ξεχωριστή θέση είχαν οι Hall of Famers:

Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Κριστιάν Καρεμπέ μπήκαν στο Hall of Fame, ενώ στο τρίτο μέρος τιμήθηκαν επίσης οι Σωκράτης Παπασταθόπουλος και Τασούλα Κελεσίδου, σε ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές.

Το μέλλον του αθλητισμού εκπροσωπήθηκε από τους Rising Stars, Κωνσταντίνο Καρέτσα και Μαρία Ραφαηλίδου, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να βραβεύεται από τον Γιώργο Καραγκούνη. Το πρώτο μέρος έκλεισε με το Gazzetta Women Award στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, σε μια τρυφερή στιγμή αφιερωμένη στη μητέρα του.

Στο δεύτερο μέρος, τιμητική βράβευση έλαβε ο Χρήστος Μουζακίτης για τη σεζόν που τον οδήγησε μέχρι το Golden Boy, ενώ η σκηνή γέμισε μπασκετικούς θρύλους: Βασίλης Σπανούλης αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς, με Διαμαντίδη, Παπαλουκά και Πρίντεζη στο πλευρό του. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Ανδρών ψηφίστηκε Κορυφαία Ανδρική Ομάδα, ενώ ειδική τιμητική διάκριση απονεμήθηκε για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ στον Μπάνε Πρέλεβιτς.

Στο κλείσιμο του δεύτερου μέρους της εκδήλωσης, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μέσω του Αντελίνο Βιεϊρινια βραβεύτηκε με το Best Moment των Gazzetta Awards για την κίνηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού να δώσει τη φανέλα του σε φίλο της ΑΕΚ με καρκίνο.

Στο φινάλε της βραδιάς, οι κορυφαίοι της χρονιάς πήραν τη θέση τους στο προσκήνιο: Φωτεινή Τριχά ως Αθλήτρια της Χρονιάς και Γιάννης Αντετοκούνμπο ως Αθλητής της Χρονιάς. Ειδικές βραβεύσεις δόθηκαν επίσης στον δημοσιογράφο Κώστα Στεφανή για την προσφορά του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της ΑΕΚ, στην ΕΛΕΠΑΠ (Giant Heart Award) σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς της στο έργο αποκατάστασης και στήριξης παιδιών με αναπηρία και στο Spetses Mini Marathon όπου με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων από την ίδρυσή του, παρουσία της Μαρίνας Κουταρέλλη, Ιδρύτριας και Προέδρου του θεσμού, καθώς και της Δημάρχου Σπετσών, Ευγενίας Φραγκιά, τιμήθηκε για τη διαχρονική αθλητική του παρουσία και τη σημαντική του προσφορά.

Ιδιαίτερη ταυτότητα στη διοργάνωση έδωσαν και φέτος τα βραβεία με το ξεχωριστό design, τα οποία σχεδίασε για μία ακόμη χρονιά η visual artist Caroline Rovithi, στο πλαίσιο του εορτασμού της δεκαετίας του θεσμού.

Τα Gazzetta Awards δεν είναι απλώς μια απονομή, αλλά μια γιορτή αξιών, έμπνευσης και συνέχειας, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού συναντιούνται στη σκηνή.

Η COSMOTE TV κάλυψε ζωντανά όλη τη βραδιά καθώς και το red carpet – που ειδικά για φέτος εξυπηρετώντας το creative concept είχε αντικατασταθεί από ένα sapphire blue - με ένα ξεχωριστό pre show.

Tην υπέροχη αυτή βραδιά στήριξαν οι χορηγοί: Novibet, ΔΕΗ, Περιφέρεια Αττικής Cosmote TV, Ultrex Men, Skip, DTI, Renault, Seajets, Puma, Βίκος, First View, Red Bull Hellas, Garmin, Herbalife: