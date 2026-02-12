Τσέλσι: Το παρασκήνιο πίσω από την κρίση και η ανάμειξη παραγόντων του ανδρικού τμήματος

Η αποχώρηση του Πολ Γκριν από την Τσέλσι ανέδειξε μία βαθύτερη κρίση στον σύλλογο, με την αυξημένη ανάμειξη των αθλητικών διευθυντών της ανδρικής ομάδας να επηρεάζει ακόμα και το μεταγραφικό σχεδιασμό.

«Είναι σαν να βλέπεις ένα αριστούργημα να διαλύεται». Πρόκειται για μια φράση που εκμυστηρεύτηκε κάποιος που γνωρίζει εκ των έσω τη λειτουργία της ομάδας γυναικών της Τσέλσι στο Athletic. Αυτή συνοψίζει το κλίμα που επικρατεί στους Μπλε μετά την αποχώρηση του Πολ Γκριν, ενός εκ των βασικών αρχιτεκτόνων της απόλυτης κυριαρχίας του συλλόγου στην Αγγλία την τελευταία δεκαετία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Gwomen.gr