Το πρώτο βίντεο του YouTube έγινε έκθεμα σε μουσείο - Πέρασαν 21 χρόνια

Το πρώτο βίντεο που ανέβηκε στο YouTube πριν από περισσότερα από 20 χρόνια έχει γίνει μουσειακό έκθεμα στην Αγγλία.

Το έκθεμα παρουσιάζεται στο Victoria and Albert Museum (V&A) του Λονδίνου και αποτυπώνει τη στιγμή εκείνη που «γεννήθηκε» το YouTube.

Με ημερομηνία 23 Απριλίου 2005, τα 19 δευτερολέπτων πλάνα καταγράφουν την επίσκεψη του Jawed Karim, συνιδρυτή της πλατφόρμας, σε ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ.

Το βίντεο έχει 382 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από 18 εκατομμύρια likes, από την ανάρτησή του. «Το συναρπαστικό με αυτούς τους τύπους είναι ότι έχουν πολύ, πολύ, πολύ μακριές προβοσκίδες» ακούγεται να λέει ο Karim, μπροστά από τους ελέφαντες.

