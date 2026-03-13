Lean In: #GiveToGain ή γιατί η υποστήριξη άλλων γυναικών κάνει καλό στη δική σας καριέρα!

73% των γυναικών βιώνουν προκατάληψη στην εργασία τους—ωστόσο, λιγότερο από το ένα τρίτο των εργαζομένων είναι σε θέση να αναγνωρίσουν την προκατάληψη όταν τη βλέπουν*.

Είτε σκόπιμη είτε ασυνείδητη, η προκατάληψη δυσκολεύει την πρόσληψη και την προαγωγή των γυναικών και επηρεάζει αρνητικά την καθημερινή τους εργασιακή εμπειρία.

Αυτό βλάπτει τις γυναίκες—και εμποδίζει τις εταιρείες να αξιοποιήσουν πλήρως τα ταλέντα τους.

Το να γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχει προκατάληψη δεν είναι αρκετό. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να την περιορίσουμε

Η οργάνωση Lean In για μία ακόμη χρονιά συνεργάτιδα της Παγκόσμιας Ημέρας γυναίκας δείχνει τον δρόμο της προσφοράς της μίας στην άλλη: Προσφέρω και ταυτόχρονα Κερδίζω (Give to Gain).

Στην παραδοσιακή εταιρική κουλτούρα, η ηγεσία συχνά θεωρούνταν μια σκάλα όπου η άνοδος ενός ατόμου απαιτούσε την κάθοδο ενός άλλου. Ωστόσο, καθώς κοιτάμε προς το μέλλον της εργασίας, έχει προκύψει μία νέα στρατηγική για την επαγγελματική μας άνοδο,

Αυτή είναι και η φιλοσοφία της παγκόσμιας κοινότητας του Lean In και υποστηρίζει ότι, όταν επενδύουμε στην επιτυχία άλλων γυναικών, δεν μειώνουμε τη δική μας δυναμική αλλά την πολλαπλασιάζουμε.

Return On Women Investment (ROWI) ή πώς να αναπτύξετε το κοινωνικό σας κεφάλαιο

Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η προσφορά στη στήριξη μίας γυναίκας προς την άλλη:χρόνος, καθοδήγηση, μοίρασμα, ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων ή υπεράσπιση, μπορεί να μοιάζει με απόσπαση της προσοχής και χάσιμο χρόνου αλλά στην πραγματικότητα, μάς επιστρέφει πολλαπλά οφέλη, .

Σύμφωνα με τις έρευνες της οργάνωσης Lean In, oι γυναίκες που δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη γυναικών συναδέλφων και νεότερων στελεχών χτίζουν ισχυρότερα, πιο ανθεκτικά δίκτυα.

Όταν βοηθάτε μία συνάδελφο να διαχειριστεί ένα δύσκολο project ή υποστηρίζετε την προαγωγή της ή την υπερασπίζεστε όταν υφίσταται μια αδικία ή αντιμετωπίζει ένα έμφυλο στερεότυπο που την εμποδίζει να προχωρήσει, δεν είστε απλώς «καλές». Χτίζετε κοινωνικό κεφάλαιο και ενισχύετε το οικοσύστημα αμοιβαιότητας. Αναδεικνύοντας άλλες γυναίκες, τοποθετείτε τον εαυτό σας σε μία ηγετική θέση που φέρνει αποτελέσματα μέσω της επιρροής και της συνεργασίας - τα δύο πιο περιζήτητα χαρακτηριστικά μίας σύγχρονης γυναίκας σε θέση ευθύνης.

Με ποιους τρόπους μπορείτε να προσφέρετε; Για να «Δώσετε και να Κερδίσετε» υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι υποστήριξης:

O ένας είναι με mentoring. Να γίνετε δηλαδή μεντόρισσα μιας άλλης γυναίκας ή θηλυκότητας. Μοιράζεστε δηλαδή τη δική σας πολύτιμη γνώση και εμπειρία σας και βοηθάτε τη γυναίκα που υποστηρίζετε να πλοηγηθεί σωστά στην πορεία που έχει επιλέξει ή να τη βοηθήσετε να τη διορθώσει.

Ο άλλος είναι η χορηγία (sponsorship): Aυτή μέθοδος είναι win win γιατί δημιουργεί συμμαχίες είτε εσωτερικά σε μία εταιρεία είτε εξωτερικά από γυναίκες σε ίδιο τομέα ενδιαφέροντος ή ίδια εξειδίκευση οι οποίες σε μία δύσκολη στιγμή ( πχ αλλάγή εργασίας, προκατάληψη μητρότητας ή ηλικίας, μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμες. Αν είστε χορηγός/σύμμαχος μίας άλλης γυναίκας ουσιαστικά η μία παίρνει υπό την προστασία της την άλλη. Έτσι, δημιουργείται ένα ισχυρό δίκτυο που υποστηρίζει κάποια όταν δεν βρίσκεται στην αίθουσα ή όταν διακόπτεται σε μία παρουσίαση ή όταν παρενοχλείται. Όταν η γυναίκα που υπερασπίζεστε τα καταφέρνει, τα καταφέρνετε και εσείς μαζί και αυτή η επιτυχία αντικατοπτρίζει την ικανότητά σας να εντοπίζετε και να αναδεικνύετε σπουδαία ταλέντα.

Τι είναι οι Κύκλοι Lean In; Η πρακτική εφαρμογή της συμμαχίας και της υποστήριξης

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εφαρμόσετε αυτή τη φιλοσοφία είναι μέσω των κύκλων του δικτύου Lean In στην Ελλάδα. Οι κύκλοι μας είναι μικρές ομάδες γυναικών, ένα safe space, όπου κάθε γυναίκα μπορεί να προσφέρει και να καθοδηγήσει η μία στην άλλη.

Είτε μέσα στην εταιρεία που εργάζεστε είτε έξω από αυτήν, μπορείτε να συνδεθείτε με άλλες επιτυχημένες γυναίκες στο ίδιο εργασιακό αντικείμενο με έσας είτε σε συμπληρωματικό είτε σε κάτι άλλο που πιθανόν να θέλετε να ξεκινήσετε τώρα.

Το δίκτυο της οργάνωσης Lean In στην Ελλάδα, έχει αυτή τη στιγμή περισσότερους από 150 κύκλους και 3000 εθελόντριες σε διαφορετικούς τομείς πχ χρηματοοικονομικά, τεχνολογία, περιβάλλον, πολιτισμός, νομικά, υγεία κα.

Έχουμε κύκλους στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, την Πάτρα, τη Ρόδο, την Αλεξανδρούπολη κα. Έχουμε κύκλους σε εταιρείες, όπως ο Τιτάν (διοίκηση και εργοστάσια), η Deloitte, η Coca Cola κα

Σύμφωνα με τις έρευνές μας, οι γυναίκες που συμμετέχουν σε κύκλους είναι πολύ πιο πιθανό να αναλάβουν νέες προκλήσεις, να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης ή να να διαπραγματευτούν υψηλότερους μισθούς, επειδή έχουν ένα θεμελιώδες σύστημα υποστήριξης που βασίζεται στην αμοιβαιότητα.

Οι κύκλοι μας τροφοδοτούνται με κατάλληλα εργαλεία και προγράμματα για να προετοιμάσουν τις γυναίκες να αναπτυχθούν όπως το πρόγραμμα 50 Ways To Fight Bias και το Allyship at Work ή το πρόγραμμα Lean In Girls που καθοδηγεί εργαζόμενους γονείς πώς να βοηθούν τα κορίτσια τους να αντιμετωπίζουν τα στερεότυπα από μικρά και τα αγόρια να μην τα αναπαράγουν.

Συμπέρασμα

Η προτροπή «Give to Gain» είναι μια πρόσκληση για ηγεσία με γενναιοδωρία. Αμφισβητεί την ξεπερασμένη αντίληψη ότι η επαγγελματική επιτυχία είναι ένα ατομικό ταξίδι. Επενδύοντας στην επιτυχία των γυναικών γύρω μας, δεν τις βοηθάμε απλώς να περάσουν τη γραμμή τερματισμού, αλλά διασφαλίζουμε ότι όταν φτάσουμε εκεί, θα έχουμε μια ισχυρή ομάδα στο πλευρό μας.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι η υποστήριξη άλλων γυναικών δεν αποτελεί αφαίρεση των δικών μας ευκαιριών, αλλά μάλλον πολλαπλασιάζει το όφελος για όλες μας.

Αν θέλετε να δείτε στην πράξη πώς λειτουργεί και να ωφελεθείτε, μπείτε σε κάποιον από τους κύκλους μας που θα βρείτε εδώ https://leanin.org/circles-network/greece-athens ή δημιουργήστε τον δικό σας κύκλο στην εταιρεία σας ή ατομικά https://leanin.org/circles.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και πέραν αυτής, ας δεσμευτούμε να κάνουμε πράξη έστω και μία μόνο ενέργεια που θα βοηθήσει μία άλλη γυναίκα ή άλλες γυναίκες να προχωρήσουν.

Ας δεσμεθούμε ότι προσφέρουμε όποιον χρόνο έχει η καθεμιά, με οποιοδήποτε τρόπο, να στηρίξουμε η μία την άλλη!

Ας κάνουμε το μεγάλο πλεονέκτημα της σύνδεσης και της προσφοράς της οργάνωσής μας πλεονέκτημα για κάθε μέλος μας, για κάθε άλλη γυναίκα ή θηλυκότητα. #GivetoGain.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.leanin.org / www.leaninnetwork.gr