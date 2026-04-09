Η Dyson παρουσιάζει το HushJet™ Mini Cool fan: 17 χρόνια εξειδίκευσης στη ροή αέρα, τώρα στο χέρι σου

Τα πιο ζεστά μέρη μετατρέπονται στα πιο cool με τον Dyson HushJet™ Mini Cool fan τον πρώτο φορητό ανεμιστήρα της Dyson με τεχνολογία HushJet™ projection για ισχυρή, αποτελεσματική ψύξη.

Η Dyson παρουσιάζει σήμερα τον πρώτο της φορητό ανεμιστήρα χειρός: το HushJet™ Mini Cool fan. Σχεδιασμένο για ζωή εν κινήσει, πρόκειται για ένα multi-functional προϊόν που μπορεί να φορεθεί, να χρησιμοποιηθεί στο γραφείο ή στο χέρι. Με βάρος μόλις 212g και αυτονομία έως 6 ώρες, σε διατηρεί δροσερό όπου κι αν σε βγάλει η μέρα ή η νύχτα.

Αποδίδει ταχύτητες ροής αέρα έως 25m/s, χάρη σε έναν brushless DC κινητήρα που περιστρέφεται έως και στις 65.000 RPM. Με πέντε επίπεδα έντασης αέρα και λειτουργία Boost για επιπλέον turbo-charged ισχύ, σου επιτρέπει να προσαρμόζεις την ψύξη σε κάθε περιβάλλον από ήπια ροή κατά τη διάρκεια της εργασίας ή του ταξιδιού, έως άμεση, αναζωογονητική δροσιά στις πιο ζεστές στιγμές.

Jake Dyson, Chief Engineer: «Από το 2009, έχουμε εμμονή με τη ροή του αέρα. Τελειοποιούμε την προβολή του αέρα, μειώνουμε τις αναταράξεις και εξελίσσουμε τη θερμική τεχνολογία. Το HushJet™ Mini Cool fan είναι η κορύφωση αυτής της πορείας: ισχυρή ροή αέρα, σχεδιασμένη για ζωή εν κινήσει, φέρνοντας προηγμένη τεχνολογία ψύξης από το σπίτι… στο χέρι σου.»

Ο αριθμός 38

Στη Dyson, τα 38mm είναι μια ξεχωριστή διάσταση. Εκφράζουν τη φιλοσοφία μας να κάνουμε τα προϊόντα μικρότερα, ελαφρύτερα και πιο αποδοτικά, είναι μέρος του engineering DNA της Dyson. Είναι περίπου όσο η διάμετρος ενός ρολογιού, αλλά και η κοινή διάμετρος του Dyson Supersonic r™ hair dryer, του Dyson PencilVac™, και τώρα, του HushJet™ Mini Cool fan.

HushJet™ projection: ισχύς με απόλυτη ακρίβεια

Η τεχνολογία HushJet™ projection της Dyson προσφέρει ισχυρή ροή αέρα έως 25m/s, σχεδιασμένη για να σε δροσίζει άμεσα, ώστε να ανταποκρίνεσαι ακόμη και στις πιο απαιτητικές, ζεστές συνθήκες. Είτε βρίσκεσαι σε αγώνα, στο γραφείο, στις μετακινήσεις σου ή σε ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ, το HushJet™ Mini Cool fan σε διατηρεί δροσερό ακόμη και στις πιο έντονες στιγμές δράσης για να μην χάνεις στιγμή από όσα έχουν σημασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χέρι εν κινήσει, να τοποθετηθεί στο γραφείο ή να φορεθεί hands-free.

Η ακουστική είναι εξίσου σημαντική με την ισχύ. Η επιμονή της Dyson με τον ήχο μεταφράζεται σε ακουστική άνεση: με το HushJet™ nozzle, έχουν μειωθεί οι συχνότητες, έχουν εξαλειφθεί οι οξείς, ενοχλητικοί ήχοι και έχει περιοριστεί ο θόρυβος των κινητήρων. Το αποτέλεσμα είναι ισχυρή, απόλυτα ισορροπημένη ψύξη.

Holly Holmes, Colour, Materials and Finish Engineer, Dyson: «Με το HushJet™ Mini Cool fan, θέλαμε να δημιουργήσουμε φινιρίσματα που προκαλούν συναίσθημα και συνδέονται με το περιβάλλον χρήσης. Έντονες αντιθέσεις για αυτοπεποίθηση, βαθιές αποχρώσεις για κομψότητα και απαλές τονικότητες για ηρεμία. Πρόκειται για το πώς η μηχανική γίνεται προσωπική.»

Το HushJet™ Mini Cool fan είναι διαθέσιμο σε τρία φινιρίσματα:

• Ink/Cobalt: Ο συνδυασμός cobalt blue και ink blue αποτυπώνει τη διττότητα της αστικής ζωής — ζωντανή και τολμηρή, αλλά ταυτόχρονα κομψή και ισορροπημένη.

• Carnelian/Sky: Το carnelian αποτελεί μια έντονη εξέλιξη του κλασικού Dyson red, που ζωντανεύει μέσα από το matte φινίρισμα και συνδυάζεται με sky blue για μια αίσθηση φρεσκάδας και δροσιάς.

• Stone/Blush: Εμπνευσμένο από το mother of pearl, ένα απαλό, διακριτικά χρωματισμένο λευκό με μια ντελικάτη ροζ απόχρωση δημιουργεί αίσθηση ηρεμίας και ζεστασιάς, θυμίζοντας τη φυσική λάμψη ενός κοχυλιού.

Αξεσουάρ

Το HushJet™ Mini Cool fan συνοδεύεται από όλα όσα χρειάζεσαι για καθημερινή χρήση: βάση λαιμού, βάση φόρτισης, καλώδιο φόρτισης USB-C και θήκη μεταφοράς. Για όσους θέλουν να προσαρμόσουν ακόμη περισσότερο την εμπειρία τους, διατίθεται μια σειρά από προαιρετικά add-ons, όπως το Universal Mount που στερεώνεται σε αντικείμενα όπως ένα καρότσι, καθώς και το Grip Clip που προσαρμόζει με ασφάλεια τον ανεμιστήρα σε ιμάντες τσάντας ή σε ρούχα.

Τα αξεσουάρ αυτά προσφέρουν ακόμη περισσότερους τρόπους για να μεταφέρεις, να τοποθετείς ή να στερεώνεις τον φορητό σου ανεμιστήρα.

