Τη νάρκωσε και έκανε στο σώμα της 250 τατουάζ με το όνομά του, για να δείξει ότι είναι “ιδιοκτησία” του - Τι ζούμε;

Ο κακοποιητής ισχυρίστηκε στις αρχές ότι η κοπέλα του συναίνεσε, ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη, ανίκανη να υπερασπιστεί τον εαυτό της μπροστά στο έγκλημα.

Υπάρχουν ιστορίες που δεν σοκάρουν μόνο για τη βιαιότητά τους, αλλά για τον καθρέφτη που υψώνουν μπροστά σε μια κοινωνία που, σιωπηλά ή απροκάλυπτα, εξακολουθεί να συγχωρεί το αδιανόητο. Η υπόθεση της νεαρής γυναίκας στην Ολλανδία, της οποίας το σώμα μετατράπηκε σε καμβά ελέγχου και εξουσίας από τον σύντροφό της, δεν είναι μια «ακραία εξαίρεση», αλλά η κορύφωση μιας νοοτροπίας που επιβιώνει και μας τρομάζει: η αντίληψη ότι το σώμα μιας γυναίκας μπορεί να γίνει πεδίο κατοχής από έναν άνδρα.

Η Γιόκε έπεσε θύμα της πιο ύπουλης μορφής κακοποίησης - αυτής που η κοινωνία συχνά δεν βλέπει

Η Γιόκε είναι ακόμα μια γυναίκα που κακοποιείται από τον σύντροφό της. Και αυτή τη φορά, ήταν αποφασισμένος να δείξει τη «δύναμή» του με τον πιο άνανδρο τρόπο. Ο δράστης δεν περιορίστηκε στη σωματική βία. Προχώρησε σε κάτι βαθύτερο και πιο ύπουλο: στην απόλυτη παραβίαση της αυτονομίας της. Τα τατουάζ – πάνω από 250 – δεν ήταν «σημάδια αγάπης», όπως κάποιοι χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να τα χαρακτηρίσουν, αλλά χαρακιές κυριαρχίας. Από την πλευρά του, επικαλέστηκε τη συναίνεση. Γιατί, ποια γυναίκα δεν θα ήθελε να έχει τατουάζ το όνομα του συντρόφου της σε όλο το κορμί της; Τι ζούμε;

Η οργάνωση Spijt van Tattoo ξεκίνησε εκστρατεία, προκειμένου να συγκεντρωθούν 35.000 δολάρια - χρήματα που χρειάζονται για να αφαιρεθούν τα τατουάζ από το σώμα της. Εκπρόσωπος της οργάνωσης ανέφερε πως, πολλά από τα τατουάζ βρίσκονταν σε σημεία, όπου ο δράστης «νόμιζε ότι είχαν αγγιχτεί από άλλους άνδρες, όπως το στήθος και τα οπίσθιά της. Ήταν ένα σημάδι ελέγχου και κατοχής».

Aux Pays-Bas, Joke est l’égérie d’une campagne de la fondation Spijt van Tattoo, qui aide les femmes à effacer leurs tatouages. Pendant plusieurs années, cette Néerlandaise a été victime d’une relation toxique et destructrice. Son ex avait tatoué plus de 200 fois son prénom sur… pic.twitter.com/A0ADqDynxe — 20 Minutes (@20Minutes) April 9, 2026

Η ιστορία της Γιόκε αποκαλύπτει μια από τις πιο επικίνδυνες πλάνες γύρω από την κακοποίηση. Η βία δεν είναι πάντα κραυγαλέα. Δεν εκδηλώνεται μόνο με χτυπήματα. Είναι η απομόνωση, η παρακολούθηση, η χειραγώγηση, η σταδιακή αποδόμηση της προσωπικότητας του άλλου. Είναι η δημιουργία ενός κόσμου, όπου το θύμα παύει να αναγνωρίζει τα όριά του ή ακόμα και να πιστεύει ότι δικαιούται να τα έχει. Η Γιόκε κατήγγειλε στις ολλανδικές αρχές τον πρώην σύντροφό της, ωστόσο δεν έγινε τίποτα, καθώς - όπως υποστήριξαν - δεν υπήρχαν τεκμήρια. Μετά από χρόνια ταλαιπωρίας, η ίδια ελπίζει πως μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ξεφορτωθεί όλα τα τατουάζ από το σώμα της. «Κάποιος που έχει πληγωθεί βαθιά μπορεί να αναστηθεί. Αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορεί και κάποιος άλλος», υπογραμμίζει.

Ως πότε η κοινωνία δεν θα προστατεύει τα θύματα κακοποίησης;

Η ιδέα ότι μια γυναίκα μπορεί να αποτελεί «ιδιοκτησία» είναι κοινωνικό κατάλοιπο. Από τις πιο λεπτές μορφές υποτίμησης μέχρι τις πιο βίαιες εκφάνσεις, η ίδια λογική παραμένει ζωντανή μέσα στους αιώνες: η γυναίκα ως κάτι που ανήκει, που ορίζεται, που σημαδεύεται. Και μέσα σε όλα αυτά, εμφανίζεται το πιο εξοργιστικό ερώτημα: «Μήπως φταίει και η ίδια;». Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που η κοινωνία αποτυγχάνει διπλά. Γιατί όχι μόνο δεν προστατεύει το θύμα, αλλά το καλεί να απολογηθεί - για ό,τι του συνέβη. Μεταφράζει την κακοποίηση σε πράξη συναίνεσης και θεωρεί ότι η «παραμονή» σε μια τέτοια σχέση δεν είναι ένδειξη αποδοχής, αλλά αποτέλεσμα φόβου, εξάρτησης και ψυχολογικής φθοράς.

Η απόδοση ευθύνης στο θύμα δεν είναι απλώς άδικη – είναι επικίνδυνη. Συντηρεί το πρόβλημα. Δίνει άλλοθι στους θύτες. Καθυστερεί τη δικαιοσύνη. Αυτό που συνέβη στη Γιόκε μας αφορά όλους. Αφορά τα όρια που θέτουμε ή αποτυγχάνουμε να θέσουμε ως κοινωνία. Αφορά το πόσο εύκολα η βία μεταμφιέζεται σε «σχέση» και η κατοχή σε «αγάπη». Και τελικά, αφορά το αν είμαστε διατεθειμένοι να αναγνωρίσουμε ότι η ελευθερία ενός ανθρώπου αρχίζει – και δεν διαπραγματεύεται – από το ίδιο του το σώμα.

