Feel the AURA: Τι νέο μας έφερε το Ploom που ξεχώρισε στο Milan Design Week 2026 για 3η συνεχόμενη χρονιά

Ploom AURA Glacier White: Τρεις λόγοι που κάνουν τη συσκευή να ξεχωρίζει, πέρα από το design που σαγηνεύει.

Στην καρδιά του Milan Design Week 2026, εκεί όπου το design ξεφεύγει από τα όρια της φόρμας και γίνεται εμπειρία, το Ploom* επέστρεψε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αυτή τη φορά με κάτι που δεν μπορούσες απλώς να παρατηρήσεις. Γινόσουν κομμάτι του.

Στο Brera Design District, το Ploom* παρουσίασε το νέο Ploom* AURA Glacier White μέσα από το «Feel the AURA», ένα immersive concept που σε έκανε να ξεχάσεις ότι βρίσκεσαι σε έκθεση. Γιατί από την πρώτη στιγμή, ο χώρος λειτουργούσε σαν ένας ζωντανός οργανισμός: Αντιδρούσε, μεταβαλλόταν και σε ακολουθούσε.

Όταν φως και θερμότητα αποκτούν προσωπικότητα

Η εμπειρία που σχεδίασε το Ploom* με το «Feel the AURA» δεν ήταν κάτι που απλώς παρακολουθούσες, ήταν κάτι που κινούταν στον δικό σου ρυθμό. Πώς; Ξεδιπλωνόταν μέσα από δύο διαφορετικά αλλά απόλυτα δεμένα μεταξύ τους concepts, το φως και τη θερμοκρασία, δημιουργώντας μια διαδρομή που όσο προχωρούσες γινόταν όλο και πιο «δική σου».

«A Study of Light»

Εδώ το φως έπαιζε μαζί σου. Δεν ήταν στατικό, δεν ήταν προβλέψιμο. Με κάθε σου κίνηση, άλλαζε ως προς την ένταση, τον ρυθμό, τις αποχρώσεις, σαν να προσαρμόζεται αέναα στο δικό σου tempo. Οι αντανακλάσεις σε ακολουθούσαν και ο χώρος έμοιαζε να ζει και να αναπνέει γύρω σου. Αυτό που στη συσκευή υπάρχει ως μια διακριτική λεπτομέρεια, εδώ μετατράπηκε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία που σε τύλιγε και εξελισσόταν μαζί σου.

«A Study of Temperature»

Σε αυτό το study τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Εμπνευσμένο από την τεχνολογία Smart HeatFlow™, το περιβάλλον αντιδρούσε στο άγγιγμα και την κίνησή σου, αλλάζοντας θερμοκρασία και δημιουργώντας οπτικά εφέ που έδιναν άλλη διάσταση σε κάθε στιγμή. Ήταν σαν να βρίσκεσαι μέσα σε έναν ζωντανό οργανισμό που ανταποκρίνεται σε κάθε ερέθισμα που του δίνεις. Ένα συνεχές παιχνίδι δράσης και αντίδρασης, όπου τίποτα δεν έμενε το ίδιο και όπου όλα ήταν εξίσου συναρπαστικά μέσα στην ανομοιότητά τους.

Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, δεν ήσουν απλώς επισκέπτης. Ήσουν μέρος της εμπειρίας. Γιατί στο τέλος, αυτό που μένει δεν είναι μόνο αυτό που είδες αλλά αυτό που ένιωσες.

Η στιγμή που το design γίνεται nightlife

Το opening party του Ploom* ήρθε να ολοκληρώσει την εμπειρία με τον πιο φυσικό τρόπο. Το «Feel the AURA» μεταμορφώθηκε σε ένα δυναμικό σημείο συνάντησης, όπου το φως, η μουσική και ο κόσμος έγιναν ένα. Χωρίς να χάνει τον design χαρακτήρα του, ο χώρος απέκτησε ρυθμό. Influencers και επισκέπτες κινούνταν μέσα σε αυτό το σύμπαν σαν να ήταν κομμάτι του installation, αποδεικνύοντας ότι το σύγχρονο design δεν ζει μόνο στις εκθέσεις της μέρας. Είναι παρόν και στα όνειρα που πραγματοποιούνται τις νύχτες.

Ploom* AURA Glacier White: Το object που πυροδότησε το «Feel the AURA»

Μέσα σε όλα αυτά, η νέα συσκευή δεν επιζητούσε την προσοχή μας, την μαγνήτιζε φυσικά. Άλλωστε, το Ploom* AURA Glacier White κινείται σε μια καθαρή, σχεδόν αρχιτεκτονική αισθητική που σαγηνεύει ακαριαία. Minimal, φωτεινό, με μια premium απλότητα που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, κι όμως, το καταφέρνει.

Στη συγκεκριμένη συσκευή, το λευκό δεν είναι απλώς χρώμα είναι statement. Καθαρό, σύγχρονο, σχεδιασμένο να ταιριάζει σε κάθε περιβάλλον χωρίς να χάνεται μέσα σε αυτό. Και ίσως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον: Η συσκευή δεν είναι απλώς ένα προϊόν τεχνολογίας. Είναι extension του design concept που κυριαρχούσε στον χώρο.

3 λόγοι που ξεχωρίζουν το Ploom* AURA Glacier White από όσα έχει δει μέχρι τώρα

1. Design που «αναπνέει» μαζί σου

Δεν είναι μόνο η εμφάνιση αλλά και η φιλοσοφία που κρύβεται από πίσω. Το Ploom* AURA Glacier White, πέρα από όμορφο είναι και σχεδιασμένο ώστε η εμπειρία να είναι εύκολη και φυσική, να προσαρμόζεται αυτή σε σένα κι όχι το αντίθετο.

2. Smart HeatFlow™ που γίνεται εμπειρία

Η τεχνολογία δεν μένει στο background. Μεταφράζεται σε κάτι που νιώθεις: Πιο ομαλό, πιο εξελιγμένο, πιο intuitive.Γιατί το Ploom* AURA Glacier White λειτουργεί απλά. Δεν χρειάζεται να το πολυσκεφτείς. Το χρησιμοποιείς και όλα κυλάνε σωστά, γρήγορα και εύκολα. Όπως θέλεις να ρέουν τα πάντα στην καθημερινότητά σου.

3. Premium minimal αισθητική που ξεχωρίζει

Σε έναν κόσμο γεμάτο «loud» design, το Glacier White παίρνει μια στάση εντελώς αντίθετη. Είναι ήσυχο πλην όμως πολυτελές. Και ακριβώς γι’ αυτό ξεχωρίζει.

Το «Feel the AURA» στο Milan Design Week 2026 ήταν μια υπενθύμιση ότι το design δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς φαίνεται κάτι, αλλά με το πώς σε κάνει να νιώθεις. Και αν κάτι έμεινε από αυτή την εμπειρία, είναι ότι το Ploom* δεν σχεδιάζει απλώς συσκευές. Δημιουργεί στιγμές.

*Αυτό το προϊόν απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες καπνιστές.