Γιατί το προφίλ στο LinkedIn μετράει περισσότερο από το βιογραφικό στην αγορά εργασίας

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας το LinkedIn δεν είναι απλώς ένα συμπληρωματικό εργαλείο ενός βιογραφικού, αλλά το πρώτο και καθοριστικό σημείο επαφής με έναν εργοδότη.

Recruiters και hiring managers στρέφονται όλο και περισσότερο στο LinkedIn για να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον υποψήφιο που τους ενδιαφέρει. Όχι μόνο για τις δεξιότητες και την εμπειρία του, αλλά και για το πώς επικοινωνεί και αλληλεπιδρά, πόσο ενεργός είναι στον κλάδο του και κατά πόσο ταιριάζει με την κουλτούρα της εταιρείας.

Με την αυξανόμενη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στις προσλήψεις, τα προφίλ «σκανάρονται» για λέξεις-κλειδιά, δεξιότητες και επίπεδο δραστηριότητας. Ένα σωστά δομημένο LinkedIn προφίλ μπορεί να «ανοίξει» επαγγελματικές ευκαιρίες πολύ πιο γρήγορα από ένα παραδοσιακό CV, σύμφωνα με την Manpower Group.

