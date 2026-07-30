Το σήμα που δεν σήμαινε τίποτα: Πώς το SOS έγινε η παγκόσμια κραυγή αγωνίας

Μια λέξη που δεν είναι αρκτικόλεξο, δεν έχει καμία απολύτως έννοια αλλά έχει συνδεθεί απόλυτα με τον κίνδυνο και το κάλεσμα για βοήθεια

Έχεις ίσως ακούσει, όπως και οι περισσότεροι, ότι το πιο γνωστό σήμα κινδύνου στον πλανήτη σημαίνει «Save Our Souls» (Σώστε τις Ψυχές μας) ή «Save Our Ship» (Σώστε το Πλοίο μας). Είναι μια βαθιά ανθρώπινη και ρομαντική εξήγηση, ιδανική για να ντύσει μια δραματική αφήγηση.

Μια λέξη που δεν σημαίνει τίποτα

Η ιστορική αλήθεια, ωστόσο, είναι πολύ πιο πρακτική και κρύβει μέσα της τη γοητεία της πρώιμης τεχνολογίας: Το SOS δεν είναι αρκτικόλεξο. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Στις αρχές του 20ού αιώνα, καθώς ο ασύρματος τηλέγραφος άρχισε να εξοπλίζει τα πλοία, οι ναυτικοί συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονταν έναν κοινό, διεθνή κώδικα για τις στιγμές της κρίσης. Μέχρι τότε, οι διάφορες εταιρείες χρησιμοποιούσαν δικά τους σήματα.

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