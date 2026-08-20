Copernicus: Ο δεύτερος θερμότερος Ιούλιος στον πλανήτη

Η Ελλάδα και ο «εκρηκτικός» συνδυασμός για τις πυρκαγιές

Σε έναν ακόμη μήνα εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών εξελίχθηκε ο Ιούλιος του 2026, με τα νεότερα στοιχεία του Copernicus να αποτυπώνουν μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων: την ώρα που η δυτική πλευρά της ηπείρου βίωνε επίμονους καύσωνες και συνθήκες ξηρασίας, η ανατολική Ευρώπη κατέγραφε ηπιότερες θερμοκρασιακές αποκλίσεις.

Στην Ελλάδα, ο Ιούλιος δεν βρέθηκε στην κορυφή των θερμότερων των τελευταίων ετών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έλειψαν οι υψηλές θερμοκρασίες και, κυρίως, οι συνθήκες που μπορούν να αυξήσουν την επικινδυνότητα των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με το Copernicus, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στους 16,9 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 0,67 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991 - 2020 και 1,47 βαθμούς υψηλότερα από τα προβιομηχανικά επίπεδα του 1850 - 1900.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr