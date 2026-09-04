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Το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα όπου οι κάτοικοι μιλούν ακόμα τη γλώσσα των αρχαίων Σπαρτιατών

JTeam

4 Σεπτεμβρίου 2026

Το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα όπου οι κάτοικοι μιλούν ακόμα τη γλώσσα των αρχαίων Σπαρτιατών
Shutterstock
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Το τσακώνικο ιδίωμα που διατηρείται ζωντανό στην Πελοπόννησο συνδέεται άμεσα με την διάλεκτο που χρησιμοποιούσαν στην αρχαία Σπάρτη

Στην Ελλάδα, έχουν καταφέρει να επιβιώσουν αρκετά γλωσσικά ιδιώματα και διάλεκτοι που φανερώνουν τη δυναμικότητα αλλά και την ποικιλία της ελληνικής γλώσσας. Σε ορισμένες περιοχές της Πελοποννήσου πιο συγκεκριμένα, «ζει» μέχρι σήμερα η τσακώνικη διάλεκτος που συνδέεται άμεσα με τη γλώσσα που μιλούσαν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες.

Τσακώνικα: Μια διάλεκτος με ρίζες στην αρχαιότητα

Τα τσακώνικα είναι μια παράδοξη και ιστορικά μοναδική διάλεκτος. Σε αντίθεση με τα νέα ελληνικά, προέρχονται από τη δωρική διάλεκτο της αρχαίας ελληνικής, κοινή με αυτήν που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της αρχαίας Σπάρτης. Οι πρώτες αναφορές για το γλωσσικό ιδίωμα γίνονται στα βυζαντινά χρόνια, όταν χρονικογράφοι και μελετητές κατέγραφαν τα τσακώνικα ως μια ξεχωριστή διάλεκτο της Πελοποννήσου.

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