Οι καύσωνες επηρεάζουν τους ταξιδιώτες σε 5 μεσογειακούς προορισμούς

Τι δείχνει νέα έρευνα για Ελλάδα

Όπως είναι αναμενόμενο, οι επαναλαμβανόμενοι και ασυνήθιστα πρώιμοι καύσωνες, που ξεκινούν από το Μάιο και τον Ιούνιο έχουν αντίκτυπο στον τρόπο με τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες αντιλαμβάνονται τις θερινές κλιματικές συνθήκες στον μεσογειακό Νότο.

Μια νέα ανάλυση γι αυτήν την αντίληψη στη Νότια Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία την Πορτογαλία και την Ελλάδα, καταγράφει ποιες χώρες δέχονται τον ισχυρότερο αντίκτυπο και ποιες παρουσιάζουν ανθεκτικότητα, επιβεβαιώνοντας πως οι θερμοκρασιακές συνθήκες είναι μεν ένας παράγοντας που ασκεί επίδραση στον τουρισμό, αλλά δεν είναι ο μόνος.

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