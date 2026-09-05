Μπερχάν Σιμσέκ: Παραιτήθηκε από τη ΜΥΚ μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που επιτίθεται στη σύντροφό του

Ο αντιπρόεδρος του CHP, Μπερχάν Σιμσέκ, παραιτήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο σχετικά με καταγγελία για βία κατά της συντρόφου του.

Ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας (CHP), Μπερχάν Σιμσέκ, ανακοίνωσε την παραίτησή του από το Κεντρικό Εκτελεστικό Συμβούλιο (MYK) του κόμματος, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που φέρεται να καταγράφει περιστατικό βίας σε βάρος της επί χρόνια συντρόφου του, Οζλέμ Σανβέρ.

Η απόφαση έγινε γνωστή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με το αγγλόφωνο Haberler, ο Σιμσέκ δήλωσε ότι αποχωρεί από το MYK έως ότου ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε βάρος του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία, καθώς στα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται ο Σιμσέκ να έρχεται σε σωματική αντιπαράθεση με την Οζλέμ Σανβέρ. Οι αναφορές για το περιστατικό έρχονται ενώ σε βάρος του πολιτικού είχαν ήδη εκδοθεί περιοριστικά μέτρα έπειτα από καταγγελίες της Σανβέρ για ψυχολογική και σωματική βία.

Ο Σιμσέκ ανακοίνωσε την απόφασή του κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στη Μούγλα, εξηγώντας ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του στο MYK μέχρι να ολοκληρωθούν οι δικαστικές υποθέσεις που τον αφορούν.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα όπως παρουσιάζεται και τόνισε ότι η απόφασή του συνδέεται με την ανάγκη να μην επηρεαστεί η λειτουργία του κόμματος από την υπόθεση.

«Υπάρχει η βούληση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και του προέδρου μου πάνω από τη δική μου βούληση», ανέφερε, σύμφωνα με τουρκικά μέσα, εξηγώντας ότι αποφάσισε να παραιτηθεί από το MYK μέχρι να ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν αποχωρεί από το κόμμα και ότι θα συνεχίσει να αποτελεί μέλος του CHP.

Η αγγλόφωνη αναφορά του Haberler επιβεβαιώνει ότι ο Σιμσέκ παραιτήθηκε από τη θέση του στο Central Executive Board εν αναμονή της ολοκλήρωσης των υποθέσεων που τον αφορούν.

Στο επίμαχο υλικό από κάμερα ασφαλείας, το οποίο δημοσιοποιήθηκε και αναπαράχθηκε ευρέως στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, φέρεται να καταγράφεται ένα περιστατικό μεταξύ του Σιμσέκ και της Σανβέρ.

Σύμφωνα με τις περιγραφές των τουρκικών δημοσιευμάτων, ο πολιτικός εμφανίζεται να χτυπά τη Σανβέρ στο πόδι και στη συνέχεια να την οδηγεί με τη βία προς το εσωτερικό ενός σπιτιού, ενώ εκείνη προσπαθεί να απομακρυνθεί και φέρεται να ζητά να την αφήσει.

Το περιεχόμενο των εικόνων έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης δημόσιας συζήτησης, ωστόσο οι καταγγελίες και τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν την υπόθεση εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Ο ίδιος ο Σιμσέκ αμφισβητεί την ερμηνεία που έχει δοθεί στο υλικό.

Οι καταγγελίες της Οζλέμ Σανβέρ

Η υπόθεση είχε αρχίσει να απασχολεί τη δημοσιότητα πριν από τη συγκεκριμένη δημοσιοποίηση του βίντεο.

Η Οζλέμ Σανβέρ, η οποία σύμφωνα με τα δημοσιεύματα βρίσκεται σε σχέση με τον Σιμσέκ εδώ και περίπου δέκα χρόνια, είχε απευθυνθεί στις αρχές καταγγέλλοντας περιστατικά ψυχολογικής και σωματικής βίας.

Σύμφωνα με το Medyascope, σε κατάθεσή της στις αρχές είχε περιγράψει περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, σημειώθηκε το 2021 στην Καντίκιοϊ της Κωνσταντινούπολης. Σε μεταγενέστερη κατάθεσή της, το 2026, φέρεται επίσης να έκανε λόγο για περιορισμό της ελευθερίας της και για σοβαρές απειλές.

Μετά από σχετική προσφυγή της Σανβέρ, δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων στην Κωνσταντινούπολη είχε εκδώσει μέτρα προστασίας εις βάρος του Σιμσέκ. Τα μέτρα, σύμφωνα με τις τουρκικές πηγές, παρατάθηκαν τον Ιούνιο για ακόμη δύο μήνες και απαγόρευαν στον πολιτικό να πλησιάζει τη Σανβέρ, να την ενοχλεί μέσω μέσων επικοινωνίας ή να προβαίνει σε προσβλητική συμπεριφορά απέναντί της.

Παραμένει μέλος του CHP

Παρά την παραίτησή του από το MYK, ο Σιμσέκ ξεκαθάρισε ότι δεν εγκαταλείπει το CHP.

Στην ανακοίνωσή του υπογράμμισε ότι η παραίτηση αφορά την κομματική του θέση και όχι την ιδιότητα του μέλους. Μάλιστα, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το κόμμα και την ηγεσία του, ενώ χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη περίοδο μία δύσκολη δοκιμασία.

Η παραίτηση, επομένως, δεν αποτελεί αποχώρηση από το CHP, αλλά προσωρινή απομάκρυνση από το κομματικό όργανο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες που τον αφορούν.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το CHP, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ευρύτερης πολιτικής και δικαστικής αντιπαράθεσης στην Τουρκία. Η υπόθεση του Σιμσέκ προσθέτει ακόμη μία σημαντική διάσταση στη δημόσια συζήτηση γύρω από τη συμπεριφορά και την ευθύνη των πολιτικών προσώπων.

Για την ώρα, η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί των καταγγελιών. Η παραίτηση του Σιμσέκ από το MYK αποτελεί, συνεπώς, πολιτική απόφαση που συνδέεται με την υπόθεση και δεν συνιστά δικαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητά του.