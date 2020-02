Drones κυνηγούν ανυποψίαστους περαστικούς για τον Κοροναϊό - Η αντίδραση γιαγιάς που έγινε viral

Drones που μιλάνε, έχουν επιστρατευθεί στην Κίνα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κοροναϊού.

Το βίντεο που διέρρευσε στο Twitter και έχει γίνει viral, δείχνει ένα drone να πλησιάζει μια ηλικιωμένη και να της απευθύνεται στη διάλεκτό της, επιπλήττοντάς την που κυκλοφορεί δημόσια χωρίς να φορά μάσκα, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επιδημία του κοροναϊού. «Δεν θα έπρεπε να κυκλοφορείς χωρίς μάσκα», ακούγεται να της λέει ο αξιωματικός που παρακολουθεί τις εικόνες που του στέλνει το drone. «Καλύτερα να πας σπίτι και μην ξεχάσεις να πλύνεις τα χέρια σου», συνεχίζει η φωνή από το drone που κάνει την ηλικιωμένη να σπεύδει να φύγει από το σημείο. «Βλέπεις, λέμε συνέχεια στον κόσμο να μείνει σπίτι, αλλά εσύ συνεχίζεις να περιφέρεσαι έξω», συνεχίζει η φωνή από το drone.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R

— Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020